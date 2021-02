Covid-19: las dudas y respuestas sobre la marcha de la vacunación en la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras dar el reporte sanitario de este lunes, la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dio precisiones sobre la marcha del Plan Provincial Santa Fe Vacuna contra el Covid-19, que responde a los criterios estratégicos que define el gobierno nacional. El plan es flexible y dinámico -cabe aclarar-, y depende de la situación epidemiológica de la jurisdicción santafesina y de la cantidad de vacunas recibidas y a recibir. "Se está vacunando a todo el personal de salud; pero aún, por la cantidad de vacunas recibidas, no se alcanzó a cubrir totalmente a este primer grupo de la población priorizada", admitió la funcionaria. No dio anticipos de cuándo Santa Fe se recibirá una nueva partidad de dosis de la Sputnik V. Población priorizada:Luego de inmunizar a todo el personal sanitario provincial (unas 70 mil personas), se seguirá con personal y residentes de geriátricos y adultos mayores de 70 años. "Esto se debe que el plan tiene la finalidad clara de definir la mortalidad y porcentajes de internaciones", precisó la titular de la cartera sanitaria. Cabe recordar que si bien los números de contagios diarios se mantienen bastante por debajo de los mil casos diarios, la bota santafesina acumula 3.653 decesos por Covid-19 a este lunes, y la tasa de letalidad se elevó al 1.7%. Tenés que leer La vacunación no Covid-19 bajó un 50% en el Hospital de Niños El cronograma de vacunación sigue con los grupos de entre 60 y 69 años, fuerzas de seguridad y grupos estratégicos; las personas de entre 18 y 59 con comorbilidades (pacientes con diabetes insulinodependientes o no); obesidad en grados 2 y 3; enfermedades cardiovasculares, renales y respiratorias crónicas). El último sector dentro de la población priorizada son los docentes. "Se tendrá en cuenta la presencialidad de las clases, y cuáles son los grados (de los distintos niveles) que comiencen primero, acorde a las edades de los docentes y sus factores de riesgo; aquí también habrá una estratificación", añadió la funcionaria. Cuándo se contraindica la vacuna Sputnik V: Primero, cuando se tiene hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna; cuando se tuvo una reacción anafiláctica con otra vacunación; cuando hay antecedentes clínicos de reacciones alérgicas graves, y en pacientes con enfermedades agudas o graves que impliquen un compromiso del estado general de paciente (infecciosas o no). La vacuna tampoco está indicada para las mujeres embarazadas o en período de lactancia. Finalmente, se contraindica en menores de 18 años. Qué deben saber las personas que fueron inoculadas: Que la Sputnik V tiene dos dosis (la primera al día 0, la segunda al día 21). Antes de los 21 días, nunca se puede colocar la segunda dosis. Pero sí se puede llegar a retrasar la segunda inoculación (a más tiempo de ese plazo tope). Cuáles pueden ser las reacciones tras recibir la vacuna: Dentro de las 48 horas de recibir la primera dosis, la persona pueda manifestar dolor, picazón, enrojecimiento y sensibilidad en el área del brazo donde se le colocó la inyección; cefaleas, escalofríos, pérdida del apetito, dolores musculares y articular, sindrome pseudogripal, sudoración y a veces fiebre. "Por lo que vimos de las personas que fueron vacunadas es algo que sucede dentro de las 48 horas", añadió Martorano. Tenés que leer El Ministerio de Salud busca reactivar la vacunación "de calendario" Cuándo una persona debe colocarse la vacuna si tuvo Covid: Si una persona (dentro del grupo priorizado) tuvo Covid y se recuperó, se puede vacunar igual. No es necesario el control de anticuerpos. No se pueden vacunar las personas que estén cursando la enfermedad (debe esperarse el alta epidemiológica) y tampoco aquellas personas que estén aisladas (debe esperarse culminar ese período de aislamiento preventivo). Aquella persona que haya tenido Covid y recibido plasma como tratamiento de recuperación, debe esperar tres meses (posterior a haber recibido el plasma) para poder realizar la vacunación. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549