https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 10:45

10:30

No pagarán los que cobren hasta $ 150.000

Aumento en piso de Ganancias: Massa expresó que intentarán sancionar "antes del 1º de marzo"

El proyecto eleva el piso del impuesto y no lo pagarán los que cobren hasta $ 150.000. Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quiere sancionarlo "antes del 1° de marzo".

Sergio Massa. Crédito: Archivo El Litoral



Sergio Massa. Crédito: Archivo El Litoral

No pagarán los que cobren hasta $ 150.000 Aumento en piso de Ganancias: Massa expresó que intentarán sancionar "antes del 1º de marzo" El proyecto eleva el piso del impuesto y no lo pagarán los que cobren hasta $ 150.000. Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quiere sancionarlo "antes del 1° de marzo". El proyecto eleva el piso del impuesto y no lo pagarán los que cobren hasta $ 150.000. Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quiere sancionarlo "antes del 1° de marzo".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que oficialismo espera poder sancionar el proyecto que eleva el piso del impuesto a las ganancias antes del primero de marzo.

"El proyecto, más allá de contar con el aval técnico, requiere que los diputados reciban el informe de sustentabilidad e impacto. Los trabajadores van a tener una participación en la discusión", indicó Massa. Tenés que leer En detalle: cuántos santafesinos dejarían de pagar "Ganancias" Y agregó: "Vamos a ver si llegamos a sancionar antes del de marzo. El Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta medida, y diferentes legisladores de otros sectores también han firmado. 1.267.000 trabajadores que hoy pagan impuesto a las ganancias dejarían de pagar, también todos los jubilados y pensionados que cobran hasta 152.000 pesos".

El líder del Frente Renovador explicó, además, que habrá una llave para reglamentar "el salto de escala" de los que cobran entre 150 mil y 220 mil pesos y, a partir de esa línea, se mantendrán los esquemas vigentes. "Es un absurdo el límite que hay hoy entre la línea de pobreza y pagar ganancias. El desafío que tenemos es que esa plata que se pagaba en ganancias vaya a la recuperación del salario y a la motorización del consumo", aseguró Massa. Tenés que leer Presentaron un proyecto para que solo paguen Ganancias los que ganen más de $ 150.000 por mes En tanto, el ex intendente de Tigre remarcó la necesidad de "volver a una lógica de que los sectores más altos sean los que paguen ganancias" como sucedía anteriormente, cuando "solo el 10% de los trabajadores debe pagar ganancias" y no el 25% que actualmente paga el impuesto. Por último, Massa aclaró que "la meta presupuestaria" que tenía pensada el Gobierno "se va a cumplir" pese al costo fiscal que tiene el proyecto. Con información de NA

Temas: