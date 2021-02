"Pienso mucho en el show en vivo cuando compongo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante de Miranda adelantó su presentación en la ciudad de Santa Fe y el próximo álbum, en un recorrido por la historia de una banda próxima a celebrar veinte años.

El domingo, desde las 21, Miranda! actuará en El Óvalo en la Rural (Boulevard Pellegrini 3300). El dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas presentará sus nuevas canciones junto a los éxitos en el día de los enamorados. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketway.com.ar y sus puntos de venta (Credifé Santa Fe, Esperanza y Rafaela; Nexon Centro, Aristóbulo del Valle, Blas Parera, Santo Tomé y Paraná).

Lo que manda es la canción

Para Ale es muy especial volver a Santa Fe y hacerlo un 14 de febrero. La última vez había sido en el marco de Tecnópolis en 2017. En esta ocasión, cuenta el músico, será un show "más electrónico de lo que veníamos haciendo antes de empezar esta gira". Habrá lugar para canciones consagradas, "baladas para apachucharse" y lo más actual. Respecto a esto último, Sergi reconoce que en abril, con el último single, se desplegará "un disco bastante anunciado. Pero, a fin de cuentas, creo que se trabajan mejor las canciones y la gente las escucha un poco más que cuando sale el disco de un tirón". En cuanto a la sonoridad, "pretendimos auto-homenajearnos: tocar los ritmos que nos gustan y llevarlos a un nivel de excelencia mayor".

Uno de los sonidos que ha marcado los últimos años de Miranda! es, sin dudas, la música disco. "En verdad, todos los ritmos bailables de discoteca nos gustan. Ahora, suenan reggaeton y trap, que igual nos gustan. Pero nuestro corazoncito tira para lo clásico: disco, funky, house, soul. Siempre estamos investigando por ahí". Allí toma fuerza el new disco, una mezcla de disco con electrónica. "Más allá del estilo que abordemos, lo que manda es la canción. Las grabaciones, la letra, la música, el acorde. Tratamos de que la canción llegue intacta hasta el oído del oyente".

El hilo conductor

La construcción del diálogo, "los ganchitos de cotidianidad" (como explica Ale en el libro "Letristas: La escritura que se canta" de Alejandro Güerri y Federico Merea), es una de las marcas de Miranda! en el imaginario social. Pero en Sergi esto no es elaborado tanto como un guión visual o un futuro videoclip. "Ese es el departamento de Juliana, yo pienso mucho en el show en vivo cuando compongo. Me imagino de qué manera podemos cantarlo en un concierto y qué elementos distintos podemos poner desde la parte vocal, aprovechando que somos dos cantantes líderes. Por el momento, no se me ocurrió hacer un álbum del tipo conceptual. Pero, después, por algún motivo las canciones terminan teniendo sentido juntas. Creo que el hilo conductor es la sonoridad, y en eso sí puede haber cierto guión, película o imagen constante. Ese sentido cobra muchísima más vida cuando Juliana y Ale Ros empiezan a elaborar las ideas para tapas de discos, fotografías, videoclips… y es ahí donde las influencias cinematográficas se hacen más patentes".

Ale reconoce mirar películas, no tanto videoclips. "Soy muy de escuchar los discos". Actuar, para él, es "como un juego: no me siento actor, el disfraz me hace actuar un personaje. Siempre tuvimos en claro que en los videos aprovechamos para delirar, hacer cosas diferentes y ponernos ropa que no usamos en el escenario ni en nuestra vida cotidiana. Nunca se nos ocurre hacer un video para ponernos algo que nos quede bien. Me quiero poner algo bien deforme para llevarte un poquito al límite y actuar un personaje que tal vez no sabía que tenía adentro".

Pero la música y la letra también dialogan… "y, a veces, en contraposición total". Como en el caso de "Ritmo y decepción", una historia triste sobre una base musical alegre. "El tipo no pega una. Pero con la música encontramos un equilibrio casi sin quererlo. No sé por qué motivo sale así. La verdad es que yo elijo las palabras por la sonoridad. A mí me interesa que la letra diga algo, pero más me interesa que la música no se desfigure por la letra. Voy siempre a por la música. Siento que es una comunicación que va más allá del lenguaje. Yo escucho mucha música en inglés y entiendo menos de la mitad de lo que dicen. Pero hay algo que me provocan el sonido, la combinación de las vocales, de las notas y de los ritmos".

De otro mundo

Si de influencias se trata, Virus abrió un portal al futuro por el que décadas más tarde se transportaron Miranda!, entre otras bandas. "A mí me alucinó desde siempre", resume Ale. "Federico era mi cantante favorito cuando yo decidí ser músico. Lo veía cantar, lo escuchaba y me parecía de otro mundo. Me gustaba cómo modulaba, cómo se presentaba en escena, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo escribía. Considero que los discos de Virus siguen sonando muy vigentes, el repertorio ni hablar.. Las grabaciones que hacían en ese entonces tenían una sofisticación que las volvió completamente atemporales (no sé si pasa con todos los discos de la época). Suena ochenta, pero también parece música de este tiempo. Si ahora salieran esos discos sería retro-ochenta como The Weeknd".

En 2012, Sergi pudo cumplir un sueño: grabar un disco junto a Marcelo Moura, del que también participó Julio en guitarras. "Me acuerdo que una tarde estábamos los tres en mi estudio grabando solos de guitarra de Julio. Yo estaba de ingeniero. Me volvía loco. Si me contabas eso hace unos años, no te lo hubiera creído. Fue re lindo. Cuando conocés y trabajás con esa gente, te empiezan a caer un montón de fichas. Y te das cuenta por qué los admirabas".

Más grande

"Siempre me gustó tener socios". Lo dice Ale e, inmediatamente, aparece la figura de su cómplice artística: Juliana. "Tenemos plena confianza. Soy bastante inquieto, se me ocurren muchísimas ideas casi todo el tiempo. Algunas no son buenas. Para mí, es muy importante lo que ella aporte y lo que me bocha. Todo lo hablamos entre los dos. Trabajar con otra persona que admirás y en la que confiás hace más grande tu proyecto".

La canción "Entre las dos" suma a otra aliada: Javiera Mena. "Fue muy especial porque no solamente vino a cantar, sino que trabajamos juntos en la composición. Originalmente, iba a ser para ella. El tiempo pasó. Nos faltaban canciones para el disco y un día le propuse, sin compromiso, grabarla en nuestro disco. La canción está super buena y tiene una sonoridad en la que se nota la participación de Javiera. Es bien diferente de nuestras canciones y eso me gusta. Porque es un abanico de sonidos más grande que podemos tener. Si el proyecto es más grande nos va a servir a todos".

Alejandro Ros, reconocido diseñador gráfico de obras cumbres de la música popular argentina, es otro aliado de Miranda! "Admiro su trabajo desde siempre. De comprador de discos que veía las tapas que él hacía. La primera o segunda vez que tocamos en Cemento, él vino a vernos y nos dijo que le encantaría trabajar con nosotros. Ale tiene una mirada casi críptica para transmitir un mensaje bastante pesado (u oscuro) sin que se note tanto para el público general. Un poco lo que pasaba con Virus en 'El probador' o 'En mi garage'. Ves algo y, tal vez a primera vista, no te das cuenta de todo lo que esa imagen está diciendo. Como en la tapa de "Miami" (Babasónicos) y de "Fuerte" (Miranda). Es lindo pero tiene un doble mensaje, una vueltita. Lo podés ver como algo estético y bello, pero si prestás más atención, encontrás muchas lecturas diferentes en su arte. Creo que de alguna manera nos hermana con la música que hacemos".