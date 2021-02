https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 8:38

8:35

Este fin de semana vuelve el torneo del fútbol argentino de primera división. Mirá cuándo juegan Colón y Unión.

Colón y Unión vuelven al ruedo Horarios y TV: comienza la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Este fin de semana vuelve el torneo del fútbol argentino de primera división. Mirá cuándo juegan Colón y Unión. Este fin de semana vuelve el torneo del fútbol argentino de primera división. Mirá cuándo juegan Colón y Unión.

Este viernes comienza la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el nuevo torneo de AFA que tendrá la participación de 26 equipos en la primera división.

En esta primera fecha, Colón visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, el viernes a las 21:30.

Por su parte, Unión recibirá a Atlético Tucumán, también el viernes a las 21:30.

Los destacados de la fecha son: Vélez vs Newell's, Boca vs Gimnasia, Estudiantes vs River e Independiente vs Lanús.

Horarios y TV de la fecha 1

¿Cómo se juega el torneo?

Los 26 participantes fueron divididos en dos zonas de 13 equipos. Cada club jugará 12 partidos ante los de su mismo grupo (una sola rueda), y en la jornada que queda libre disputará un interzonal contra su clásico o emparejamiento (Boca-River, por ejemplo, se medirán en la quinta fecha).

Con la suma de esos puntos (esta fase terminará el 9 de mayo), los primeros cuatro de cada zona se enfrentarán en playoffs: el 1° Zona A vs. 4° Zona B (partido 1), 1° Zona B vs. 4° Zona A (partido 2), 2° Zona A vs. 3° Zona B (partido 3) y 2° Zona B vs. 3° Zona A (partido 4). Las instancias de cuartos de final (único encuentro, el 16 de mayo) se jugarán en el estadio del club mejor ubicado. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá penales.

Las semifinales (ya en cancha neutral, el 23 de mayo) las disputarán: ganador de partido 1 vs. ganador partido 3 y ganador de partido 2 vs. ganador partido 4. También se definirá desde los 12 pasos en caso de empate. Y la final, el 30 de mayo, también será a partido único en estadio neutral. La diferencia es que en caso de igualar tras los 90' se recurrirá a un tiempo suplementario (como en las definiciones de la Conmebol), y de persistir la igualdad se ejecutarán penales.