Otro fuerte reclamo por biocombustibles

Jueves 11.02.2021

18:10

Dos diputados nacionales plantearon cuestiones de privilegio porque la ley de promoción del sector vence. El Senado aprobó su prórroga pero la Casa Rosada no habilita su debate en extraordinarias.

El diputado nacional Carlos María Gutiérrez (Córdoba Federal) reclamó mediante una cuestión de privilegio al presidente Alberto Fernández, la prórroga del régimen de promoción y uso sustentable de biocombustibles. La norma -impulsada por Néstor Kirchner- sustentó las millonarias inversiones en las plantas de biodiésel que en su mayoría están en Santa Fe y en el distrito mediterráneo, así como el etanol de caña, que se mezcla con las naftas y se produce en Tucumán.

Gutiérrez repasó la reciente visita del Jefe de Estado a Tucumán y su “reivindicación” de la actividad. E ironizó sobre la omisión del ministro de de Desarrollo, Matías Kulfas, que en ese distrito mencionó al bioetanol solamente. “Debió ser sencillo estando en esa provincia”.

El diputado mediterráneo no descartó el objetivo de contar con una nueva ley, pero reclamó: “hoy necesitamos certezas, y en mayo la ley vence y no hay peor situación de incerteza de no contar con esta ley”.

El diputado Gutiérrez recordó el acuerdo parlamentario para hacer el pedido a la Casa Rosada, comprometido por Sergio Massa. Al momento de tratarse el tema, el tigrense no presidía la sesión y Cecilia Moreau -al frente del debate en ese momento- hizo leer un mail que el titular del cuerpo .

El 13 de enero Massa cursó el pedido a la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para incorporar la media sanción del Senado en la agenda de Diputados. La norma vence en mayo; la prórroga se plantea hasta el 31 de diciembre de 2024; Moreau no hizo constar que se haya insistido ante la Casa Rosada.

El santafesino Luis Contigiani advirtió a viva voz en el recinto: “No sea cosa que metamos intereses que atrasan, de petroleras nacionales e internacionales”. Los biocombustibles se usan en cortes al diesel y las naftas que expenden los surtidores en el país.

El diputado del Frente Progresista Cívico y Social apuntó contra las “contradicciones y dudas” en presidencia, “por permitir que se cuelen intereses que atrasan, en un debate que es del presente y del futuro, estratégico para el país y debería ser una política de Estado”.

Recordó que “hay gringos que se asociaban para agregar valor” tras la sanción de la promoción bajo presidencia de Néstror Kirchner. “Avanzaron generando puestos de trabajo con espíritu altamente federal; no entendemos las dudas de presidencia”, subrayó.