Fulini: "No me queda claro qué proyecto de ciudad quiere esta gestión municipal"

El edil opositor cuestionó a la administración de Emilio Jatón por no tener "perspectiva histórica". "Sólo ve el presente: no hay visión a futuro". Del aprendizaje legislativo a un 2021 con varias discusiones clave: Puerto y Banco Municipal.

Federico Fulini (Bloque PJ-UC), 32 años, debutó en la arena legislativa local a principios de diciembre de 2019. Las sesiones ordinarias comenzaron en marzo de 2020, y de repente la pandemia paró todo. Al tiempo, el Concejo retomó su actividad en un esquema presencial-virtual. Recién ahí se empezó a ver su perfil como legislador local: férreo en sus posturas de defensa del peronismo, más de una vez se trenzó en discusiones ásperas con ediles de otros bloques.

A poco más de un año de asumir en su banca, mira hacia atrás desde una perspectiva histórica, como buen profesor de historia que es. Se autoevalúa ("Fue todo un primer aprendizaje", dice), y analiza la actual administración municipal con críticas directas: "Sinceramente, aún no me queda claro qué proyecto de ciudad quiere la gestión municipal del intendente Emilio Jatón", fustiga.

"Los problemas que se 'solucionaron', fueron apenas parches, como la renovación de los contratos con las prestatarias del sistema de recolección de residuos: todo es presente, nada más: no hay visión de 20 a 30 años para adelante", agrega. Admite, sí, que el año fue atípico por la pandemia del Covid-19, y que eso dificultó los asuntos a resolver a los Estados en todos sus estamentos.

-Primero, la coyuntura: el aumento del boleto de pasajeros por colectivos. A ese 46%, ¿lo considera exacerbado puesto que el dictamen del Órgano de Control sugería una suba por debajo de ese porcentual? ¿O era esperable puesto que no hubo aumentos en 2020?

-El sistema de transporte público de pasajeros por colectivos está en crisis a nivel nacional, algo que se profundizó durante la pandemia (en 2020) por la desmovilización social. Eso hizo que las empresas tuvieran mucho menos ingresos por boletos, más aún en un contexto de ajuste fiscal durante mucho tiempo. Ahora, estos hechos no significan que haya que buscar la solución castigando el bolsillo de los trabajadores. Para poder levantar la macroeconomía hay que ayudar a mejorar el salario real y el poder adquisitivo de la gente, no reducírselo. Y el subsidio es absolutamente necesario: el sistema no se sostiene únicamente con el pago por boleto de cada usuario.

Entonces, para solucionar que el Estado pueda recaudar más lo que hay que hacer es cobrar más impuestos en los lugares donde hay que cobrarlos, pero no cargar a los sectores medios y bajos, que son lo que usan el colectivo. Si no, la economía no va a poder motorizarse realmente.

Yendo al aumento en la ciudad, nosotros consideramos que la facultad de determinar o no un aumento del boleto de colectivos tiene que ser recuperada por el Concejo. Porque en el Concejo estamos los representantes de los vecinos, y defendemos sus intereses. El Legislativo local debe recuperar ese control. A esa facultad la delegó por una mayoría oficialista circunstancial, pero es una potestad que el propio Legislativo debe tener. Y otra cosa más: si el municipio autoriza este "boletazo", lo mínimo que tiene que hacer es controlar las frecuencias y el normal funcionamiento de las líneas.

-Como edil opositor, ¿cómo evalúa la gestión municipal del intendente Emilio Jatón, particularmente respecto a la administración de la pandemia?

-Indudablemente la pandemia afectó, porque así como le afectó a Jatón, también le afectó a (el gobernador Omar) Perotti, y al Presidente de la Nación Alberto Fernández. La mirada, al menos la mía, es un poco más indulgente con todos los estamentos de los Estados.

Dicho esto, lo que sí tengo para criticar es que no percibo un proyecto de ciudad. A mí aún no me queda claro que ciudad quiere el intendente Jatón, o mejor dicho, el Ejecutivo Municipal. A ver, en términos de desarrollo económico, ¿qué va a hacer el municipio? ¿Qué se va a hacer con el tema del Puerto? ¿Por qué no pensar en un Banco Municipal ¿Cómo hacemos para atraer inversiones? ¿Qué van a hacer con el centro logístico Interpuertos y Los Polígonos?

Porque esta ciudad tiene historia industrial, es mentira que la capital no se puede industrializar. ¿Por qué no se protege el cinturón frutihortícola? ¿Por qué no pensar en un esquema de distribución de alimentos como se hacía antes, con grandes mercados populares? Entonces, a todos estos interrogantes los resumo en qué no sé qué proyecto de ciudad tiene la actual gestión.

Y la Municipalidad tiene las herramientas para generar empleo genuino, pero no dicen cómo lo van a hacer. Y tampoco dicen cómo van a resolver el problema estructural del sistema de recolección de residuos. No hay solución de fondo, hay parches (la renegociación con las prestatarias, por ejemplo). No hay perspectiva histórica (en la actual gestión): sólo se ve el día a día. Es imposible poder ofrecerle a la ciudadanía algo atractivo si no se proyecta una ciudad a 20 ó 30 años.

Aprendizaje

-¿Qué autoevaluación hace de su trabajo como concejal de la ciudad, y del funcionamiento del Concejo en general, con sus tensiones políticas?

Con respecto a cómo funcionó el Concejo, independientemente de algunas acaloradas discusiones, puertas adentro nos pusimos de acuerdo siempre en que estábamos frente a una situación grave (la pandemia). Debía primar la responsabilidad histórica y no las mezquindades partidarias. Y consensuamos eso. Tratamos de limar todo lo que pudimos nuestras diferencias, y tiramos del mismo carro. Hubo mucho de esa voluntad. La responsabilidad histórica de cada legislador y legisladora de la ciudad estuvo por delante.

Y con relación a mi trabajo como concejal, yo soy una persona a la que le gusta mucho aprender. Entonces, el 2020 fue un año de aprendizaje, más allá de mi preparación previa. Pero cuando estás en la cancha, te hacés en el andar. Y me tocó hacerme en ese andar en un 2020 totalmente atípico. Debimos salir a cubrir necesidades básicas de la gente en los barrios, porque hubo un momento en muchas personas no podía salir a trabajar y viven de la diaria (al inicio de la Aspo). Aspiro en este 2021 a poder instalar temas estructurales de la ciudad.

Tres discusiones

"Para este año, tenemos a mi criterio tres discusiones clave: la creación de un Banco Municipal, qué hacemos con el Puerto local y, por último, el impulso a una plataforma de delivery, administrada por el Estado local, por la cual se permita firman convenios con cooperativas de repartidores (para generar más trabajo genuino)", marcó el edil peronista, proyectando sus prioridades legislativas para 2021.

A propósito de esto último, "notamos que hay un proceso de destrucción del empleo formal en la ciudad, de transformar a los trabajadores en 'emprendedores', y de destruir los convenios colectivos. No todos los avances tecnológicos son en favor de lo humano. Entonces, debemos regular cuidando lo humano siempre", subrayó Fulini. Como antecedente, fue contundente -por ejemplo- la posición institucional del Concejo en contra del desembarco de Uber en la ciudad capital.