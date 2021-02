Celeri: "Objetivo ascenso en Nobleza"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex entrenador de El Quillá tomó las riendas de la institución de Recreo en busca de dejarlo en lo más alto del fútbol local. Dialogamos sobre su carrera, la institución y cómo están trabajando de cara a este 2021.

Martín Celeri, dirigiendo a su ex club El Quillá. Ahora vuelve a la Liga Santafesina, pensando en grande con Nobleza de Recreo. Crédito: Archivo El Litoral

Ignacio Pueyo

deportes@ellitoral.com

Hacía algún tiempo que se encontraba alejado de las canchas. Su última experiencia había sido en la Liga Esperancina, cuando en la temporada 2017 comandó a San Martín de Progreso.

Finalmente, la oportunidad llegó hoy para hacerse cargo de Nobleza, club que desde hace varias temporadas pelea por un ascenso que hasta ahora le ha sido esquivo a la Vizcachera.

En la última temporada, los de Recreo se quedaron muy cerca de la definición, luego de perder en las semifinales del Clausura por penales ante San Cristóbal, quien a la postre sería uno de los ascendidos.

"Después de San Martín de Progreso quise tomarme un descanso, y en el 2019 al no estar en el ruedo por ahí te dejan de llamar, no surgió nada. Ahora a fines de 2020 surgió lo de Nobleza y nos gustó el desafío" comenzó Celeri. Sobre ese primer acercamiento, las impresiones iniciales fueron sumamente buenas para el ex entrenador de La Salle.

"Me llamó Marcelo Rossi, que está encargado del fútbol de Nobleza. Nos juntamos a la semana, me gustó la idea que tenían, cómo está la gestión del club, cómo quedó la cancha, la infraestructura" argumentó. Luego de aceptar la oferta, se decantó por la conformación de su cuerpo técnico, debido a que sus habituales colaboradores ya tenían compromisos laborales asumidos.

Finalmente el grupo de trabajo se completó con la llegada de Diego Venturini en la preparación física, quien trabajó también en Atlético Pilar; y la oficialización de Fernando Gerosa como ayudante, hombre que ya se encontraba en Nobleza entrenando a la Reserva.

Desde un primer momento, el objetivo estuvo claro tanto para la comisión como para el entrenador: el ascenso. "Me lo dijeron en la primera reunión. En el 2019 quedaron en las semifinales, ahí en la puerta. Me dejaron la vara alta, lo mínimo sería eso, pero la intención es armar un buen plantel largo para cumplir el objetivo que tiene esta comisión" explicó el técnico, que agregó que deberán tener los ojos bien abiertos, "porque un error en los play off te deja afuera".

La institución, hoy

Desde un primer momento Celeri destacó el orden con el que se encontró en Nobleza, y la seriedad de los dirigentes a la hora de contratarlo. "Me encontré con una infraestructura bastante grande, bien ordenado. Los campos de juego están bien arreglados. La verdad que la cancha principal está muy buena, y la auxiliar casi a la par" señaló el entrenador. También agregó que se colocaron luces led en la cancha y en el playón.

Además, afirmó que "en el sum se puede realizar también entrenamientos físicos, y con el debut del chico que está en Boca (N. del R.: Luis Vázquez) hicieron un gimnasio de pesas con vestuarios nuevos, y le pusieron el nombre de él. La verdad que está muy bien armado, con muchos elementos".

El equipo, en el presente

Si bien el 25 de enero comenzaron la pretemporada con un grupo de casi 70 jugadores, poco a poco el cuerpo técnico trabaja en la conformación definitiva del plantel. "Hicimos fútbol la semana pasada y la idea es quedarnos con 45 chicos más o menos. También ver la posibilidad de incorporar algunos jugadores" explicó el entrenador, quien señaló que existen algunos puestos en los que se está barajando la posibilidad de llevar refuerzos.

Más allá de esto, el plantel está conformado casi en su totalidad por futbolistas pertenecientes a la institución. "Si el clima lo permite este jueves vamos a jugar un amistoso contra Central Oeste, que está jugando la Liga Paivense. La idea es cerrar el plantel esta semana" explicó Celeri.

Por último, el técnico se refirió a la vuelta a la competencia, teniendo en cuenta que para el sábado 6 de marzo se prevé la vuelta del certamen oficial: "Lamentablemente tenemos que convivir con esto. Ya vimos que hay actividades que están listas para largar. No vemos mal que arranque la Liga y darle una mano a los clubes manteniendo la distancia, pero permitiendo el público en las canchas. La gente está yendo a la plaza, a todos lados, entonces también se podría jugar la Liga" finalizó.