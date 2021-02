https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son alrededor de mil, sólo teniendo en cuenta las áreas ministeriales. Redactaron un instructivo para comenzar a efectivizarlos. No trascendieron porcentajes de aumento, pero los gremios esperan definiciones para la semana que viene.

Paritaria estatal: avanza el pase a planta de empleados contratados Son alrededor de mil, sólo teniendo en cuenta las áreas ministeriales. Redactaron un instructivo para comenzar a efectivizarlos. No trascendieron porcentajes de aumento, pero los gremios esperan definiciones para la semana que viene.

Provincia y gremios estatales acordaron ya la redacción de un instructivo para la confirmación de subrogancias y el pase a planta permanente de trabajadores contratados. Dicho "paper" será enviado a cada repartición para proceder luego a la firma del decreto correspondiente que cristalizará la incorporación del trabajador. Ésa fue la principal conclusión de la paritaria de la administración central que deliberó este miércoles y de manera presencial en la Casa de Gobierno. Serían unos mil trabajadores, sólo teniendo en cuenta las áreas ministeriales. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, aunque en día y horario a confirmar.

Salarios

En cuanto a la política salarial para 2021, si bien no hubo definiciones ni demasiados avances, el titular de UPCN, Jorge Molina, sostuvo cuando terminó la reunión que "se empezó" a conversar sobre el tema.

"Planteamos que (el aumento) sea porcentual. No hay un acuerdo todavía, por eso no lo podemos anunciar ahora. Pero estamos discutiendo el salario. Nosotros insistimos en que pretendemos cerrar un acuerdo durante este mes", planteó el dirigente. En tal sentido, admitió que "tenemos diferencias sobre el porcentaje de aumento", pero reconoció que recién se transita "el arranque" de la discusión sobre la política salarial. "Sabemos que la pauta nacional es del 30% pero va a ser de muy difícil cumplimiento esa inflación", alertó. Y destacó "el esfuerzo y el compromiso" del gobierno nacional para generar políticas antiinflacionarias.

Jorge Hoffmann, titular de ATE, consideró por su parte que ésta "será una paritaria diferente a las demás porque el gobierno nacional quiere que los salarios crezcan por encima de la inflación". Reiteró que la pretensión sindical es lograr salarios por encima de ese crecimiento de precios, y mejoras que se traduzcan en valores porcentuales antes que en sumas fijas y en negro. Del mismo modo que Molina, Hoffmann valoró "los avances" que pudieron registrarse en el marco de las comisiones técnicas para establecer "criterios claros" sobre titularización de subrogancias y contratados.

Tras la reunión, por su parte, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri admitió que se está pensando "en una definición rápida" sobre el tema salarial. "Ya mañana (por este jueves) se va a reunir la comisión técnica abocada al análisis de los salarios, con representantes del Ministerio de Economía, Función Pública y de los gremios", planteó. Anunció, asimismo, que se formará una comisión para estudiar y diseñar un cronograma concreto que permita empezar a blanquear las sumas que se otorgaron en negro el año pasado. Dijo, en otro orden, que se aguarda con expectativa lo que se resuelva en la paritaria nacional. "Las definiciones sobre precios y salarios son macro y afectan a toda la Argentina. Se pretende anclar los precios; de allí que este tipo de resoluciones que se adopten con paritarias o acuerdo de precios y salarios, constituyan un dato macroeconómico que no podemos desconocer como provincias. Es un dato ineludible", definió.

Municipales

En paralelo a las paritarias docentes y estatales, también comenzó a deliberar la del ámbito municipal. Este jueves estaba previsto que se reuniesen por primera vez los delegados elegidos por los intendentes en representación de la patronal, y los dirigentes de la Festram. En esta primera conversación, las partes expusieron sus aspiraciones – en el caso de los trabajadores – y condicionamientos, en el caso de los municipios y comunas.

Conciliación

El Ministerio de Trabajo resolvió dictar la conciliación obligatoria en el marco del paro que sorpresivamente anunció AMRA este miércoles y por 48 horas. El gremio de los médicos fundamentó la medida de fuerza en "acuerdos paritarios incumplidos", como licencias excepcionales no concedidas, y pago de contratos no realizados. Consultado por El Litoral, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, cuestionó la actitud sindical y llamó a la reflexión. "Es un paro que anuncia AMRA en medio de la negociación paritaria; me parece que nos está faltando madurez en la discusión. Esto no está sucediendo con ninguno del los otros gremios. Todos estamos sentados; hay que apostar a la colaboración y negociación, que tiene frutos porque hay avances en cada reunión. Apelo a la responsabilidad de las entidades gremiales, a la madurez y a la buena fe en la negociación", insistió. Cabe destacar que más allá de la decisión del Ministerio de Trabajo, AMRA decidió no acatar la conciliación.