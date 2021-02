https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.02.2021 - Última actualización - 16:31

16:30

Pese a que el gobernador emitió este sábado un comunicado en el que desmintió haber sido inoculado, el ministro de Seguridad dijo que lo había hecho "la semana pasada". No obstante, luego se retractó vía Twitter.

En declaraciones radiales Sain dijo que Perotti se había vacunado, pero luego aclaró que se equivocó Pese a que el gobernador emitió este sábado un comunicado en el que desmintió haber sido inoculado, el ministro de Seguridad dijo que lo había hecho "la semana pasada". No obstante, luego se retractó vía Twitter. Pese a que el gobernador emitió este sábado un comunicado en el que desmintió haber sido inoculado, el ministro de Seguridad dijo que lo había hecho "la semana pasada". No obstante, luego se retractó vía Twitter.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, afirmó este domingo que el gobernador Omar Perotti se vacunó contra el coronavirus, pero luego aclaró que se equivocó.

Pese a que el mandatario provincial emitió este sábado un comunicado en el que desmintió haber sido inoculado, el funcionario de su gabinete dijo que "Omar Perotti se vacunó recién la semana pasada, después que teníamos garantizado que todo el sistema de salud se haya vacunado", en declaraciones a Radio Nacional.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, Sain aclaró que "eso es erróneo porque aun resta completar esa primera etapa", junto al escrito en el que Perotti propuso someter a su familia a un test para desmentir rumores.

Creí que ya se había completado esa primera etapa de vacunación. Fue un error mio — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 21, 2021

En cuanto a su caso, explicó: "Yo no estoy vacunado y tengo 12 kilos menos que los que tenía antes de haberme contagiado. Y no estoy vacunado aunque me corresponde por el sector de seguridad. Eso va a ser en la próxima tanda porque estamos vacunando a los viejitos".

Consultado sobre la polémica de la vacunación VIP, el ministro consideró que “es un error garrafal de nuestro gobierno nacional, porque es dar privilegios a aquellos que se encuentran en las estructuras de poder. Me sentí ofendido por muchos de los compañeros que no supieron decir que no”, dijo, al tiempo que remarcó que “Alberto Fernández ha encabezado una de las mejores gestiones durante la pandemia”.