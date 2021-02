https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la muerte del ex presidente

Ricardo Guerra ocupará la banca de Carlos Menem en el Senado

El ex ministro de Hacienda de La Rioja ocupaba el lugar de primer suplente en la lista del PJ de las elecciones legislativas del 2017. El lugar la correspondía a la actual vicegobernadora de esa provincia, Florencia López, pero anunció que continuará en su cargo.

El ex ministro de Hacienda de La Rioja Ricardo Guerra asumirá como senador nacional en la próxima sesión para ocupar la banca que quedó vacante con la muerte del ex presidente Carlos Menem. La banca la correspondía a la actual vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, pero ésta anunció que continuará en su actual cargo, por lo tanto asumirá Guerra, quien ocupaba el lugar de primer suplente en la lista del PJ de las elecciones legislativas del 2017. Tenés que leer Ofrecen recompensa por el anillo de oro de Carlos Menem Menem había encabezado esa lista, seguido por López, que en ese momento se desempeñaba como intendenta de Arauco. "Tomé la decisión de renunciar a la banca optando por continuar en este lugar tan importante que me puso la provincia, que es ser presidenta de la cámara (de Representantes) y vicegobernadora de La Rioja", sostuvo la joven vicegobernadora en una conferencia de prensa. "Es una decisión muy difícil. Hablé mucho con la familia y los compañeros", explicó, y reconoció que el hecho de tener dos hijos adolescentes influyó en la decisión para quedarse en La Rioja. Contador de profesión y cercano al ex gobernador riojano Luis Beder Herrera, Guerra es reconocido como un cuadro técnico que no viene de la política, pese a haber sido durante una década (hasta mediados de 2018) jefe de la cartera de Hacienda provincial. Guerra podría jurar este miércoles en el recinto y se sumará al bloque del Frente de Todos que preside el formoseño José Mayans. Tenés que leer San Cristóbal, tierra de ferroviarios, no adhirió al duelo por la muerte de Menem La banca en cuestión es la única que posee el oficialismo por la provincia de La Rioja, ya que las elecciones del 2017 las ganó Cambiemos, haciéndose de los dos escaños por la mayoría. El Senado realizará este miércoles una doble sesión: una primera para elegir las autoridades del cuerpo para este año, y una segunda sesión especial para aprobar un paquete de proyectos que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Con información de NA

