Relevan a las familias que habitan playa Los Alisos en barrio El Pozo

Este martes equipos de la Municipalidad y la Provincia rastrillaron la zona para censar a los habitantes. En junio de 2019, eran 51 familias las que vivían en precarias condiciones. Es el primer paso para reubicarlos y brindarles una solución habitacional.

Los vecinos de la zona de la playa Los Alisos, en barrio El Pozo, fueron relevados este martes por equipos de encuestadores y asistentes sociales de la Agencia Santa Fe Hábitat y de Hábitat de la Provincia, en pos de determinar la cantidad de personas que viven en precarias condiciones y de manera irregular sobre la orilla de la laguna Setúbal. El objetivo es contar con una radiografía para luego tomar decisiones para concretar un proyecto de integración sociourbana que los incluya, en materia habitacional, y a su vez, liberar esa zona que por sus condiciones de riesgo hídrico, no debe ser habitada.

La información al respecto con la que se cuenta hasta hoy es la arrojada en un relevamiento realizado el 19 de junio de 2019, el que determinó que por entonces eran 51 las familias que vivían en precarias viviendas sobre la orilla de la laguna, en toda la zona de Los Alisos. Desde entonces hubo varios movimientos de gente en todo el sector, por lo que ahora se busca precisar cuántas son las personas que allí habitan. "Estamos recabando todos los datos necesarios para elaborar una estrategia", explicó Paola Pallero, directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat.

"Queremos tener la foto, y congelar la cantidad de familias que habitan en la zona de Los Alisos, nos apoyamos en el destacamento policial para el cuidado y el control", agregó la funcionaria. "Una vez que contemos con esta información nos sentaremos con la Provincia a elaborar la estrategia para llevar a cabo el proyecto de integración sociourbana. Estamos trabajando en dos alternativas y la decisión depende de la cantidad de familias que relevemos", dijo. "Queremos saber cómo está integrada cada familia, de qué viven y demás información".

"Pensamos en un plazo de dos años para liberar todo el sector y tener un proyecto de borde costero, porque implica obras de infraestructura y vivienda", dijo Pallero.

-¿Las familias permanecerán en el lugar que habitan o serán trasladadas a otro sector?

-La decisión será tomada con criterios internacionalmente aceptados por los protocolos de reasentamiento, así que será en las inmediaciones o en cercanía. También puede suceder que alguna familia resuelva su solución habitacional en otro sector o en el terreno de algún familiar, todo ello será contemplado. Nosotros queremos dar una solución habitacional respetando y conservando su economía social, para que puedan preservar su sustento de vida - dijo Pallero.

El asentamiento sobre la playa Los Alisos, de barrio El pozo, está incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina para brindar una solución habitacional a las personas. "Lo que ocurre en este caso es que no se puede urbanizar esa zona, sino que hay que buscar una alternativa", advirtió el secretario de Hábitat, Vivienda y Urbanismo de la provincia, Amado Zorzón. Y agregó: "Por eso estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad para lograr la reubicación de esas familias".

Por otra parte, Zorzón mencionó que en la zona fue emplazada una casilla policial para controlar a los habitantes, "de manera que no lleguen nuevas familias y para que una vez que las actuales sean reubicadas no se vuelvan a ocupar esos terrenos, ya que se trata de un espacio inhabitable, que debe ser destinado a otro fin que no sea la vivienda", dijo. Cabe mencionar que antes de pasar al abandono y luego a la usurpación, ese terreno era una playa municipal: Los Alisos.

Los vecinos de El Pozo también piden una solución a este problema. No sólo por las condiciones de vida en las que habitan hoy sus vecinos de los ranchos a la orilla de la laguna, sin las cuestiones más elementales y básicas para el hábitat y la salud, sino también por los conflictos que se suceden a diario en toda la zona, que impiden la convivencia. "Además de los tiros y los gritos suena la música a todo volumen, y cuando les pedimos que lo bajen empiezan las tensiones", dijo Pedro, uno de los vecinos de las viviendas que dan junto a lo que antes era la playa. "Por eso es que la Municipalidad y la Provincia deben actuar cuanto antes, para brindarnos la solución que necesitamos tanto ellos como nosotros", finalizó.