Enrico: "Creo que el sur ya siente la ausencia del estado provincial"

El representante del departamento General López, en el extremo sur de la provincia, fue crítico a la hora de evaluar la gestión del actual gobierno provincial. “Estábamos acostumbrados a una presencia del estado santafesino que hoy no vemos. Y la gente ya lo advierte”, dijo.

Con sólo 45 años de edad, Lisandro Enrico tiene sobre sus espaldas una larga experiencia en cargos públicos, desde que fuera consagrado concejal de su ciudad, Venado Tuerto, cuando tenía apenas 24 años… Es senador desde hace una década y de inmediato destacó su preocupación por los temas de seguridad y por la solidez de su formación (es abogado, recibido en la UNR) y sostiene que el estado provincial ha adelgazado su presencia territorial en el extremo sur de la provincia y que “la gente ya lo advierte”.

El legislador, de origen radical, no está de acuerdo con la respuesta de la actual gestión en materia de seguridad y de educación, que “no era una preocupación y ahora sí lo es”. Para Enrico, educación y seguridad son los dos grandes problemas que tiene la provincia de Santa Fe.

El jueves, comenzó la actividad formal la Legislatura santafesina y en ese ámbito, dialogamos con el joven político sureño.





-Otro año complejo. Distinto a todos además, porque el año legislativo arranca con pandemia...



-Un año distinto, complejo, sí. Pero para mí y para mi equipo es un año de trabajo como todos, con la particularidad de que hay temas más prioritarios que otros. Pero lo que tratamos de hacer en este lugar donde estamos, en esta Cámara de Senadores, en esta Legislatura, en esta capital provincial, es hacer oír la voz del departamento General López, que tengo la responsabilidad de representar. Se trata de que la necesidad de cada pueblo, la demanda de cada localidad pequeña, además de los reclamos generales que tenemos como sur santafesino, sean escuchados, sean respetados, sean comprendidos.



Tenemos, en ese sentido un equipo de trabajo todo terreno muy acostumbrado a trabajar en el territorio. La verdad es que nos resultaba más accesible hacerlo en la gestión anterior, con un gobierno provincial del mismo signo político, lo que nos permitió avanzar mucho en obras y en infraestructura. Y ahora, en cambio, con un gobierno de otro signo político, no es lo mismo.

Esa es la tarea que tenemos por delante: que las 31 localidades del departamento General López, que además es el tercero en cantidad de habitantes de la provincia, detrás de Rosario y de La Capital, con un millón de hectáreas, un departamento grande en extensión, que tenga una voz que lo represente...



-¿Cómo es esa relación con el gobierno, cómo sienten la presencia del gobierno en el extremo sur de la bota?



-Nosotros estábamos acostumbrados en el departamento a un gobierno provincial muy presente. El sur de la provincia, Venado Tuerto y todo el departamento, es como que estaban lejos de Santa Fe, históricamente. Solamente había una oficina del Registro Civil que alquilaba una casa, otra para salud, en educación, vialidad… Había una representación difusa.



Con el Frente y desde la gobernación de Hermes Binner empieza un proceso de mayor presencia del estado en nuestra región. Con la creación del Nodo, por ejemplo. Acá está el gobierno de la provincia, acá vienen los ministros, acá viene la gente. Vecinos, entidades, inscripciones para viviendas, muchos trámites, había una presencia de la provincia, acompañada por un recorrer permanente, visitas constantes al lugar.



Esta gestión terminó con todo esto. Cerró el nodo. La sociedad, nuestra sociedad, siente esa falta de presencia. No solamente del gobernador porque eso está asociado a una persona, sino del gobierno, del estado en general.



La verdad que la nuestra es la zona de la provincia que más aporta al Tesoro y no llega nada de eso como devolución. Por ejemplo, en electricidad, un insumo básico. En nuestra zona, son las cooperativas las que empujan el sistema de distribución de electricidad. Y no tienen el mismo trato que las localidades donde existe la Epe. Yo creo que eso se siente. La sociedad lo está sintiendo desde hace un tiempo.

-Uno de los temas que te ocupó mucho en tu función legislativa fue el de seguridad. Fuiste una de las personas que ha tratado de dotar al Ejecutivo de herramientas más modernas para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo. Terminar con todo eso era también eje de campaña del actual gobierno. Pero vemos una realidad muy diferente, con niveles de violencia extrema y de crímenes nunca vistos.



-Los dos grandes problemas que tenemos en la provincia de Santa fe, pandemia aparte, son la seguridad y la educación. La educación no era antes un problema. Y hoy lo es. Lo que está pasando con la ausencia de los niños, las niñas, los adolescentes en las escuelas, es muy grave, gravísimo. Y vemos poca predisposición a ir o ampliar la presencialidad. Las respuestas que se están ensayando no parecen adecuadas.



El principal problema que vemos es que el estado provincial no está dando la respuesta necesaria en materia de educación. Después de un año de paralización de clases, no hay definiciones, hay mucha improvisación. Hay en cambio una propuesta de pocas horas en las escuelas. Lo cual no es bueno.

Y en materia de seguridad, lo mismo. La verdad que el plan de seguridad del gobernador Perotti, con la persona que está a cargo de ejecutarlo, genera más inconvenientes y problemas que soluciones. Nosotros vemos en Venado Tuerto y en la zona una caída en los niveles de policiamiento, de presencia de agentes y móviles, falta patrullaje, hay menos recurso humano disponible. Hay menos vehículos, porque cuesta repararlos. Porque por ejemplo, la policía de investigación de Rufino, no tiene internet; la de Venado tiene que mudarse de donde estaba y todo esto está pasando en el estado santafesino y en varias áreas.



Estos son los principales problemas. La mayor demanda que estamos viendo es seguridad porque se incrementó el delito. La mirada del ministro no es la que esperamos, la que siempre hemos defendido, al menos en materia de seguridad.



Y le agregamos el tema educativo en el sentido convencional. No hay más margen para la virtualidad ni para cualquiera de esas opciones mezquinas o insuficientes. Necesitamos que jóvenes y niños estén en las aulas en el sistema tradicional. Los trastornos asociados en este sector respecto de hábitos, falta de sociabilización, alimentación, sueño, son tremendos y no vemos una respuesta del estado provincial acorde a la magnitud del problema.







“Un año de mucho trabajo”

Consultado sobre las características de este año legislativo que comienza, Enrico sostuvo que “va a ser un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. A pesar del escenario planteado de un gobierno provincial de diferente signo y de menor presencia, vamos a tener un año de mucho trabajo en el departamento”.

Y remató: “en el territorio, no tenemos ninguna duda ni fisura en el equipo de trabajo: la prioridad es estar cerca, es recorrer siempre cada una de las localidades, es una tarea primordial, esencial, sagrada de un senador: no perder el contacto metro a metro con el territorio y con las personas que lo habitan.





