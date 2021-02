https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Regional Amateur

Ben Hur va por la gloria, once años después

En 2010 descendió del Argentino A y este domingo buscará volver, en el ahora denominado Torneo Federal A. Desde las 17.10 se enfrentará en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco a Racing de Córdoba. La BH, dirigida por el experimentado Carlos Trullet, versus La Academia, que cuenta como referente de ataque al ex Patronato y Unión, Diego Jara. En caso de empate en los 90 reglamentarios habrá penales.

Por Ezequiel Re Para Sportivo Ben Hur de Rafaela no existen los imposibles. De andar irregular en la fase de grupo, elaboraron una seguidilla de triunfos que lo erigen como “equipo duro” para situarlo en su mejor momento, en la instancia más importante. Con ese currículum llegará esta tarde al estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco, para tratar de lograr el ascenso al Torneo Federal de fútbol, desde una de las cuatro finales del Regional Amateur. Enfrente estará el que para algunos es candidato: Racing de Córdoba. El encuentro se iniciará a las 17.10 con el arbitraje del bonaerense Joaquín Gil. La BH ha confiado en lo últimos años y para su operativo retorno en el experimentado DT Carlos Trullet. La estadística lo avala. El ex entrenador de Unión de Santa Fe logró ascender a los rafaelinos a la B Nacional el 15 de mayo de mayo de 2005 tras vencer a Aldosivi de Mar del Plata. Igualmente, cuando la pelota comience a rodar, los números serán un recuerdo. Tenés que leer En Paraná, Ben Hur lustró la chapa Cómo llega Ben Hur no tuvo un buen arranque en la fase de grupos. Arrancó con derrota en el clásico ante 9 de Julio, pero de a poco pudo enderezar la historia. Lleva 5 partidos sin derrota (4 victorias, 1 empate) y tres juegos sin recibir goles. En la final de la Región Litoral Sur mostró un gran repertorio de juego goleando a domicilio a Atlético Paraná 4 a 0 y de esa manera se metió en la final por un ascenso. El entrenador Trullet volvería a confiar en los once titulares que el lunes pasado ganaron en la capital entrerriana (Gustavo Mathier se recuperó de una molestia y sumó chances para volver a los once). Allí se mostró sólido en defensa cuando se lo requirió y de la mano de Ricardo Acosta sostuvo contención y ataque en el sector medio, siendo un oportunista del gol cada vez que tuvo chances. Los rafaelinos trabajaron en la semana en el estadio Néstor Zenklusen, no concentraron y viajarán el mismo domingo a San Francisco tras el almuerzo. Para el experimentado defensor Miguel Yuste (32 años, ascendió al Argentino A con Unión de Sunchales en 2015), “venimos de hacer un gran partido en Paraná, abrimos el marcador y manejamos los tiempos del partido, lo que es fundamental. Ojalá hagamos un gran partido ante Racing y podamos ascender. Arrancamos perdiendo el clásico con 9 de Julio, pero el grupo siempre estuvo tranquilo, lo que es una de las virtudes. Nos ha costado muchísimo llegar acá. En estas instancias tenemos jugadores grandes, de jerarquía, lo que nos da muchísima tranquilidad. Somos un equipo que genera bastantes situaciones por partido. Racing es un rival que está peleando desde hace varios años y nosotros también, por lo que va a ser una linda final. No tengo dudas de que estaremos a la altura”. ¿Y Racing? El equipo de Alta Córdoba tuvo un andar arrollador en el retorno del Regional Amateur. Compartió un grupo de 5 equipos a una sola rueda donde ganó sus 4 partidos. Posteriormente en la instancia final de la Región Centro venció en su casa a San Lorenzo de Alem de Catamarca en un encuentro con arbitraje polémico. Racing llega invicto y se muestra compacto en su juego y seguro en defensa. A diferencia de Ben Hur se concentró el viernes en San Francisco, aislándose del fervor que existe en Alta Italia por este juego crucial. El ex Unión Diego Jara, experiencia y gol para Racing de Córdoba.Foto: Gentileza Para esta temporada confió en el ataque en los goles del concordiense Diego Jara (38 años). La Joya tiene en sus espaldas cinco ascensos (con Colegiales de Concordia, Patronato de Paraná y Central Córdoba de Santiago del Estero). El ex Unión de Santa Fe remarcó: “Hicimos una fase de grupos muy buena, en la final de la Región Centro nos costó un poco más pero pudimos salir adelante. Sabemos que en las finales no hay ventajas de nada y será un partido en los que tendremos que estar concentrados, intentando hacer las cosas como las venimos realizando. Llegamos invictos, somos el equipo que menos goles ha recibido en el torneo -sólo dos en siete partidos- e intentaremos ratificarlo en la final. Estamos convencidos de que ganaremos, lo que es muy importante porque la confianza es fundamental”. En relación al equipo que venció a los catamarqueños por la final de la Región Centro, Nahuel Rodríguez reemplazará al lesionado Marcio Gómez. Alegría para uno La tarde en San Francisco comenzará con ilusión para dos y terminará con felicidad para uno. Así es el fútbol. Dos equipos que quieren volver a hacer ruido en las categorías nacionales se enfrentarán. Y ahí está Ben Hur apoyando su ilusión en su presente y en un técnico ganador. Compacto, metido y jerarquizado en los últimos tramos del torneo. Pero sabiendo que la Academia ofrece los mismos condimentos. Gran final. La felicidad está a la vuelta de la esquina. Pero esa sensación tiene cupo limitado.

Probables formaciones RACING DE CORDOBA Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Mauro Ramallo, Facundo Rivero y Santiago Rinaudo; Franco García, Mariano Martínez, Marcelo Benítez y Leandro Fernández; Diego Jara y Emiliano Blanco.

DT: Hernán Medina. BEN HUR DE RAFAELA Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi, Nicolás Besaccia, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Núñez.

DT: Carlos Trullet. Cancha: Sportivo Belgrano de San Francisco. Hora de inicio: 17.10. Arbitro: Joaquín Gil (San Pedro). Apertura de estadio: 15 (sin público, solo prensa y autorizados por protocolo). Paridad total En las estadísticas Ben Hur y Racing se enfrentaron 8 veces. Ambos ganaron en 3 oportunidades e igualaron 2 veces. El último juego entre sí fue hace 17 años en Córdoba (4/4/2004) y el triunfo fue benhurense 3 a 2. Los goles del local fueron de Daniel Albornós y Leandro Zárate. Para la visita conquistaron Diego Muñoz, Claudio Emmert y Santiago Autino. El último partido de Ben Hur en el Argentino A (hoy Federal A) lo disputó el 18 de abril de 2010 frente a Unión de Mar del Plata (empate 1 a 1). Otros partidos (se definen 3 ascensos más): Ciudad de Bolivar-Independiente de Neuquén (Cancha de Deportivo Patagones), Independiente de Chivilcoy-Fadep de Mendoza (Cancha de Ferrocarril Oeste de General Pico), Gimnasia y Tiro de Salta-Deportivo Fontana de Chaco (Cancha de Güemes de Santiago del Estero). En caso de igualdad en los 90 reglamentarios, se patearán penales. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

