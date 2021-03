https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.02.2021 - Última actualización - 21:31

20:52

El equipo de Carlos Trullet perdió 2 a 1 ante Racing de Córdoba en uno de los cuatro encuentros que definían sendos ascensos al Federal A organizado por el Consejo Federal. Un juez (Joaquín Gil, de San Pedro) totalmente parcial hacia Racing de Córdoba fue clave para torcer la historia del partido. Sobre el final los jugadores santafesinos intentaron agredir a la terna. No estaba habilitado el público y sin embargo hubo cerca de 200 hinchas cordobeses.

Regional Amateur Ben Hur no pudo contra el árbitro, en un bochornoso partido El equipo de Carlos Trullet perdió 2 a 1 ante Racing de Córdoba en uno de los cuatro encuentros que definían sendos ascensos al Federal A organizado por el Consejo Federal. Un juez (Joaquín Gil, de San Pedro) totalmente parcial hacia Racing de Córdoba fue clave para torcer la historia del partido. Sobre el final los jugadores santafesinos intentaron agredir a la terna. No estaba habilitado el público y sin embargo hubo cerca de 200 hinchas cordobeses. El equipo de Carlos Trullet perdió 2 a 1 ante Racing de Córdoba en uno de los cuatro encuentros que definían sendos ascensos al Federal A organizado por el Consejo Federal. Un juez (Joaquín Gil, de San Pedro) totalmente parcial hacia Racing de Córdoba fue clave para torcer la historia del partido. Sobre el final los jugadores santafesinos intentaron agredir a la terna. No estaba habilitado el público y sin embargo hubo cerca de 200 hinchas cordobeses.

Ezequiel Re

(Enviado Especial a San Francisco)

Racing de Córdoba le ganó a Ben Hur de Rafaela 2 a 1 en uno de los cuatro partidos que definían ascensos al Federal A en un encuentro disputado en el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco. Fue en un juego totalmente desnaturalizado por el juez de San Pedro Joaquín Gil, totalmente parcial hacia la Academia cordobesa. Al igual que sus asistentes Santiago Banegas y Milton Ayala.

El “juez” le dio un inexistente tiro libre en el arranque del partido a Racing y por las dudas luego un dudoso penal. Sacó amarillas fáciles y cuando Ben Hur llegó al descuento expulsó a un futbolista rafaelino. Inexplicable que estas cuestiones pasen en el fútbol argentino. Este torneo, organizado por el Consejo Federal, muestra estas insólitas situaciones.

Como la organización del partido “neutral” corría por cuenta de Racing se observaron varias irregularidades. Viajaron 100 hinchas de la Academia. También trajeron alcanzapelotas (menores de edad) que escondían los balones de acuerdo a la ocasión.

Racing igualmente tuvo motores futbolísticos que aprovecharon los regalos del juez. El tiro libre generado a los 2 minutos por una supuesta mano de Sola terminó en un golazo de Rivero (disparo al ángulo superior izquierdo del arco defendido de Astrada). Y el supuesto penal de Castellano por falta a Martínez, terminó con una potente bomba del ex Unión y Patronato, Jara.

Ben Hur trató de no entrar en el nerviosismo y empezó generar peligro. Así un córner de Ochoa desde la izquierda terminó con una excelente definición cruzada de Besaccia. Iban 43 y la BH se ilusionaba. Pero le duró poco. Ybáñez, amonestado, fue a disputar una pelota al sector medio. El juez vio falta y nueva amarilla para el defensor. Así la BH se quedó con 10 jugadores. Obviamente, la última pelota del primer tiempo era una contra de los rafaelinos, que el juez apuró en cortar y mandar al descanso en pleno ataque.

Más para el bochorno

Para el segundo tiempo la cuestión no cambió con Gil y sus asistentes. Los avances de BH eran cortados sistemáticamente por el juez y si había jugadas bruscas divididas eran cobradas para Racing.

Pero el ingreso de Mathier (por Nunez) le dio lucha a los santafesinos que acercaron peligro. Y con Valsagna en el medio y Bustamante luego, los dirigidos por Carlos Trullet equilibraron el partido y con un jugador menos en cancha se las ingeniaban para estar en partido.

Otra imagen de la secuencia final con la agresión al juez de línea.Foto: Marcelo Miño

Con el correr de los minutos la Academia empezó a contragolpear. Pero pasaban cosas. Ben Hur estaba mejor. Y atacaba. Pero el asistente Banegas inventaban faltas, posiciones adelantadas, “manchas” y demás que eran rápidamente cobradas por Gil.

Con el correr de los últimos minutos Racing armó dos líneas de cuatro y aguantó el final de un partido sospechado desde el arranque.

Y fue final. Racing y sus hinchas (más de 100) festejaron el ascenso. Los jugadores rafaelinos, presos de la impotencia buscaron hacer justicia por mano propia y la peor parte se la llevó el asistente Banegas quien recibió un par de golpes en el tumulto. Por varios minutos la terna se tuvo que quedar en el campo hasta esperar que se retiren los jugadores de Ben Hur mientras felices y alejados de ese partido viciado de nulidad los jugadores de Racing daban la vuelta olímpica. Otra mancha más para el fútbol del interior y el Consejo Federal. Un juego irregular que tuvo un ascendido dudoso. Lamentable.

Síntesis

RACING DE CORDOBA: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Mauro Ramallo, Facundo Rivero y Santiago Rinaudo; Franco García, Mariano Martínez, Marcelo Benítez y Leandro Fernández; Diego Jara y Emiliano Blanco. DT: Hernán Medina.

BEN HUR DE RAFAELA: Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi, Nicolás Besaccia, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Núñez. DT: Carlos Trullet.

Goles: PT 2’ Rivero, 17’Jara, de penal(R). 43’Besaccia (SB).

Cambios: ST inicio Gustavo Mathier por Núñez, 10’ Marcos Valsagna y Maximiliano Bustamante por Sola y Ochoa (BH), 19’ Franco Schiavoni por García (R), 24’Facundo Hang por Alemandi (BH), 30’Nicolás Parodi por Jara, Juan Albertinazzi por Ramallo (R), 30’ Folco Cardona por Martínez (R), 37’ Matías Zbrun por Besaccia (BH). Amonestados: Fernández (R), Ybáñez, Ochoa, Mathier (BH).

Expulsado: 44’ Ybáñez (B), por doble amarilla.

Cancha: Sportivo Belgrano de San Francisco (muy buena).

Arbitro: Joaquín Gil (San Pedro, muy mal).

Diego Jara aprovechó el polémico penal para convertir para Racing de Córdoba.Foto: Marcelo Miño

Otros ascensos

* Ciudad de Bolívar 3-Independiente de Neuquén (Cancha de Deportivo Patagones) 0.

* Independiente de Chivilcoy 2-Fadep de Mendoza 0(Cancha de Ferrocarril Oeste de General Pico).

* Gimnasia y Tiro de Salta 2-Deportivo Fontana de Chaco 0 (Cancha de Güemes de Santiago del Estero). Ascendió Gimnasia.

La previa

El partido no fue a puertas cerradas. Más allá que Sportivo Belgrano fue meticuloso con el cumplimiento del protocolo y Ben Hur acató las órdenes (42 personas en total entre jugadores, cuerpo técnicos y dirigentes), Racing de Córdoba triplicó ese número. Solamente en la zona de popular (a espaldas de la Ruta Nacional 19) se observaron unas 50 personas. Misma cantidad en zona de plateas. Más allá de ello no hubo que lamentar incidentes de ningún tipo.

La apertura del estadio fue a las 15. A esa hora llegó la delegación rafaelina que no concentró para este encuentro. Los jugadores almorzaron en la institución y luego se trasladaron en micro. Los cordobeses se concentraron desde el vieres en un hotel de San Francisco.

*Campo de juego. El terreno de juego de Sportivo Belgrano lució excelente, a la altura de clubes de B Nacional y Primera División incluso.

*Presencias. En la platea se pudo observar algunas presencias destacadas, entre ellas el intendente de Rafaela Luis Castellano (padre del jugador de la BH Joaquín Castellano, el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro y el titular de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun. Lanzaro se fue sin hacer declaraciones tras el bochorno que vio por tratarse de un equipo de una Liga afiliada. Castellanos se mostró molesto por lo ocurrido en cancha.

Voces protagonistas

El defensor Miguel Yuste anunció que tras lo sucedido deja el fútbol. “Sabíamos que esto podía pasar. Más allá que nos costó entrar en partido, pero no nos dejaban llegar al ataque. La remamos un montón. Desgraciadamente estas cosas no son buenas y alguna vez se tienen que terminar. Ya no tengo ganas de jugar. No tienen sentido este torneo y arbitraje. Da mucha lástima, mejoramos en el segundo tiempo pero todas las divididas eran de ellos. Siempre se hizo difícil y cuesta arriba. Teníamos una ilusión grande. Me despido del fútbol, no juego más”.

Carlos Trullet afirmó que “fue tremendo lo que sucedió, nos cobraban mancha y no vieron dos penales a nuestro favor. Se nos ríen, una vergüenza. Yo seguiré dirigiendo, no me van a torcer el brazo. Los árbitros se muestran muy vulnerables con una institución como Racing. No me saben decir por qué Racing fue designado local. No sé cuáles son las herramientas para darle un boleo a todo esto que pasa. Falta lealtad y enaltecer este juego. Pido disculpas a Ben Hur por el final, pero sentimos impotencia”.

ESTE ES EL PENAL QUE SANCIONÓ JOAQUÍN GIL. TREMENDO ROBO... NO NOS SORPRENDE, LO ANTICIPAMOS EN LA SEMANA... pic.twitter.com/rNJeddNJSO — Soy BH ◤◢ (@Soy_BH) February 28, 2021

El penal que sanció el árbitro a favor de Racing de Córdoba