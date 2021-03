Alpine presentó su auto para la temporada 2021 de Fórmula Uno

Desde Enstone, Reino Unido, se presentó el coche de Alpine que pilotearán el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon la próxima temporada de Fórmula Uno.

El auto de la escudería francesa, llamado A521, tiene como color predominante el azul, con detalles en rojo y blanco, como la bandera de su país.

"Fernando Alonso es uno de los deportistas más determinantes con los que he trabajado, un ganador que sabe lo que necesita un equipo para triunfar. Ha dedicado mucho tiempo a conocer a la gente nueva de la escudería". "La dinámica entre Fernando y Esteban Ocon será interesante, deben aprender entre ellos" señaló el nuevo director deportivo, Davide Brivio.

