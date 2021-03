"Quieren un pelotón de fusilamiento"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dicen que los cambios propiciados apuntan a generar "un Ministerio Público endeble", que no podrá investigar al poder. Stornelli también salió al cruce de las imputaciones, y dijo que se basan en "falsedades" propiciadas por "un juez militante".

El día después del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación para dar inicio a las sesiones ordinarias, el fiscal Carlos Rívolo salió al cruce de las declaraciones sobre la Justicia y afirmó que las modificaciones de la ley orgánica del Ministerio Público que quiere impulsar el Gobierno no es una reforma, es "casi un pelotón de fusilamiento".

"La ley de reforma que se impulsa es criticada porque no es una reforma, es casi un pelotón de fusilamiento. Queremos procesos más rápidos, ¿vamos a crear un tribunal de garantías federales cuando esa competencia ya la tiene la Corte?", indicó el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) en diálogo con radio Mitre.

Además, y tras el pedido de apoyo al Congreso que hizo el mandatario, Rívolo aseguró que si estos cambios avanzan, dejarán "un Ministerio Público Fiscal completamente endeble", porque investigar las causas vinculadas al poder se va a convertir en un trabajo "imposible".

Las declaraciones del fiscal llegaron horas después de que Fernández destacara como uno de los ejes de su discurso sus embates contra la Justicia y su funcionamiento. En ese sentido, el mandatario anticipó la presentación de una batería de proyectos de ley para insistir en la reforma del Poder Judicial, entre ellas una nueva modificación en la ley de Consejo de la Magistratura para "despolitizar" su composición.

Asimismo, reclamó a los legisladores la aprobación de los proyectos para modificar la Justicia Federal y la ley orgánica del Ministerio Público, ambos con media sanción del Senado y demorados por falta de apoyo en la Cámara baja.

Esta iniciativa busca concretamente: modificar las mayorías necesarias para designar y remover al Procurador General, limitar temporalmente a cinco años en el cargo al Procurador General, dar mayor injerencia a la Comisión Bicameral de Seguimiento en funciones propias del Ministerio Público, y modificar la integración y funcionamiento del tribunal encargado de sancionar y remover a los fiscales.

El mismo lunes, el fiscal Carlos Stornelli también le respondió a Fernández y señaló que "hay un intento de disciplinar a los fiscales y a los jueces" porque -planteó- "quién va a querer investigar la causa Cuadernos o a Lázaro Báez si ven lo que nos pasa a mi, lo que le pasó a Bonadío o a Campagnoli".

En su discurso de una hora y 47 minutos, el mandatario también apuntó contra Stornelli sin nombrarlo: "Hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara".

Ante estos dichos del mandatario, Stornelli puntualizó que tiene "un procesamiento no firme por delitos que no ocurrieron, que está demostrado en expediente y se está discutiendo judicialmente". Y añadió: "Llama a la reflexión que no es correcto porque yo no estoy procesado por ningún delito de extorsión".

"Yo únicamente voy hacer referencia a que las causas que me hicieron son una infamia, se demostró que son mentiras. No obstante, hay personas empecinadas en insistir en utilizar esas cosas para desacreditar una o varias investigaciones, y no estoy hablando del Presidente", indicó en diálogo con TN.

Aunque remarcó que no siguió todo el discurso del Presidente en el Congreso porque estaba en la playa, sostuvo que vio una "cosita" que le llamó la atención: "Dijeron que hacen falta más jueces para decidir la arbitrariedad o no (de un fallo), pero en el caso mío con lo que dice un juez militante ya está. Me parece que eso encierra una contradicción y desnuda las verdaderas intenciones", apuntó Stornelli.

Ante la pregunta sobre cuáles cree que son esas intenciones, respondió: "Las que todos dicen. Es que si yo quiero abortar una investigación por corrupción, o me deshago del fiscal o me deshago del juez al que no puedo gobernar o agrego más jueces. Esta puede ser quizás la explicación que haga la ciudadanía sobre el intento de más tribunales penales, que obviamente no son necesarios".

Arbitrariedades

El ex ministro de la Corte Raúnl Zaffaroni apoyó la idea de ""desconcentrar el poder de los jueces de Comodoro Py" pero, con respecto a otro de los anuncios, advirtió que "se puede hacer un tribunal para arbitrariedades, pero la Corte Suprema por Constitución va a seguir siendo suprema. Y esta Corte o cualquier Corte que venga, así como hace 100 años se empezó a ocupar de las sentencias arbitrarias y hoy es lo primero que hace, en algún momento alguna Corte va a poder revisar por arbitrarias las sentencias del tribunal de arbitrariedad".

Losardo: "No se cristinizó"

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, aseguró que el presidente Alberto Fernández "no se cristinizó" sino que "planteó lo que viene planteando hace años sobre la Justicia" y remarcó que "nadie le traza la ruta".

"No es cierto que el Presidente cambió, o que se enojó o que dejó de ser moderado. No, el Presidente cumple con lo que él dijo que iba a hacer: modificar, cambiar la Justicia, darle el servicio de Justicia que necesitan los ciudadanos. Lo que se planteó en la campaña fue terminar con los sótanos de la democracia y tener una Justicia eficiente y digna para los ciudadanos. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto para mejorar la Justicia", expresó Losardo.

Y concluyó: "La Reforma Judicial no consagra la impunidad, pero siguen acumulando mentiras sobre el proyecto. Es una reforma mucho más amplia: la Justicia Federal no es sólo Comodoro Py".

Sacnun: "Un ariete de persecusión"

La senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, afirmó que, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, "el presidente Alberto Fernández, vuelve a tomar un compromiso, con los sectores más postergados que padecieron los efectos del gobierno anterior, pero también planteó la recuperación económica para el país con muchísima claridad"

"No hubo un solo sector de la actividad económica que no haya sido mencionado, respecto del sector productivo. También una mención muy importante entorno a la necesidad de que la Justicia sea un Poder que, en lugar de estar al servicio de los poderosos y de los sectores más concentrados de la economía, esté al servicio de la Justicia. En un año donde yo entiendo que el Congreso de la Nación tiene que sancionar leyes muy importantes" aseguró

"Como en el discurso anterior, el presidente abordó en esta apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el tema de la Justicia. Este poder judicial diría yo, contaminado, que ha servido como un ariete de persecución de opositores y disciplinamiento de la política. El habló de esta alianza con los sectores más concentrados vinculados al Poder Judicial y por eso resulta tan importante que esa media sanción que obtuvimos aquí en el Senado de la Nación, de la ley de la reorganización de la Justicia, sea sancionada por la Cámara de Diputados e ir hacia una reforma del Fuero Federal para garantizar el acceso al servicio de la justicia y para que verdaderamente tengamos un Poder Judicial independiente".

Cleri: "Firmeza y amplitud"

"Celebramos el comienzo de un nuevo período legislativo y que el Presidente ratificó la vocación del Frente de Todos de poner a la Argentina de pie; convocando a privilegiar el bienestar de la gente, con desarrollo sostenido, equilibrado, federal, superando la pandemia y revirtiendo las consecuencias del gobierno macrista", destacó el diputado nacional Marcos Cleri, tras asistir este lunes al discurso del primer mandatario nacional, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

"Volvió a quedar claro que Alberto y Cristina conducen un gobierno decidido a avanzar en la reconstrucción nacional, con la firmeza y la amplitud necesarias para priorizar las necesidades de las argentinas y argentinos de cada región y provincia, para recrear esperanzas y seguir avanzando", dijo también Marcos Cleri.

"Nuestra provincia de Santa Fe tiene un rol protagónico en esta reconstrucción nacional, como uno de los motores para la reactivación de la economía, el empleo, la inclusión", subrayó después.