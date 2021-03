https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Transporte público de pasajeros

Piden que el boleto educativo gratuito urbano no excluya a los santotomesinos

Tal como está establecido, el citado beneficio no abarca a los alumnos y docentes que estudian y trabajan en Santo Tomé, ya que estos para trasladarse dentro de la ciudad utilizan una línea interurbana. La ciudad no cuenta con un servicio exclusivamente urbano.

Servicio interurbano de pasajeros de Continental TPA. Cubre distintos trayectos entre Santo Tomé, Santa Fe y zona. Crédito: Archivo El Litoral

Después de conocerse que el Boleto Educativo Gratuito (BEG) será para los estudiantes y docentes que estudien o trabajen en otras ciudades, algunos vecinos de Santo Tomé manifestaron su disconformidad, por entender que quedaron excluidos aquellos santotomesinos que acuden a clases en establecimientos del propio distrito. Como se recordará, el BEG es un programa creado recientemente en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, destinado a los usuarios del servicio público de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos, suburbanos y urbanos. Pero, tal como lo ha implementado el gobierno de la provincia, el BEG presenta la siguiente situación: abarca a la modalidad de transporte interurbano cuando el establecimiento educativo se encuentra en una localidad distinta a la del domicilio del beneficiario, y al urbano cuando las instalaciones están en la misma localidad. Es decir que, si quisieran acceder a este beneficio, los santotomesinos tienen el problema que para ir a una escuela de Santo Tomé no toman un colectivo urbano, porque no lo tienen, ya que pagan el boleto "local" de la empresa Continental TPA, un servicio interurbano. Por lo pronto, el BEG va a poder ser aprovechado solo por los que estudian o ejercen la docencia en un colegio de la ciudad de Santa Fe, porque hacen uso de un servicio interurbano para trasladarse, pero no podrá hacerlo quien recurra al mismo transporte para ir a una institución educativa local. Tenés que leer Perotti: "El Boleto Educativo Gratuito es un impulso para volver a las aulas" Buscar una solución Tal como ha expresado la concejala Florencia González, resultaría injusto que, "por no contar con un servicio urbano, se queden afuera de todo: de los subsidios, de la injerencia en los recorridos y ahora del boleto educativo gratuito". "Son muchos los niños, jóvenes y docentes que se trasladan en colectivo dentro de la localidad, para llegar a los establecimientos educativos a los que asisten", dijo la edil. A partir de la inquietud de varios usuarios del transporte público automotor dentro de Santo Tomé, González envió una carta al secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, donde le solicita que en el beneficio del BEG urbano sean incluidos los alumnos y docentes que se trasladan dentro de la ciudad de Santo Tomé. Este medio intentó en los últimos días contactar a Miatello para consultarlo sobre este tema, por el momento sin suerte alguna. "Nuestros estudiantes y maestros solamente pueden acceder a este beneficio si estudian o trabajan en otras ciudades", acotó. Como Santo Tomé no cuenta con un servicio de transporte público por colectivos urbanos, los vecinos no pueden acceder al boleto gratuito si asisten a escuelas dentro de la ciudad. "Sería importante que el gobierno provincial, junto con el municipio, encuentren una solución a este inconveniente, porque nos estamos quedando afuera de este gran beneficio miles de santotomesinos", añadió González. Con relación a la política implementada, la legisladora puso énfasis en que "es un gran beneficio", por el que durante décadas los estudiantes y docentes han luchado. "Felicitamos la puesta en marcha de esta iniciativa, y vamos a defender la permanencia del boleto educativo gratuito, pero es fundamental que no excluya a las poblaciones que actualmente no cuentan con transporte urbano y utilizan el interurbano para trasladarse dentro de la ciudad", completó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

