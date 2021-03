Cristina Kirchner, en la causa Dólar Futuro: "El 'lawfare' sigue en su pleno apogeo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Es preocupante que fijen una audiencia para el 1º de marzo para una vicepresidenta, me preocuparía que el Tribunal ignorara que todos los 1º de marzo el Presidente debe rendir cuenta ante el Congreso del Estado de la República y debe estar acompañado por la vicepresidenta", sostuvo Cristina Kirchner.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, aseguró esta mañana que "el lawfare sigue en su pleno apogeo" y cuestionó que en un principio hayan fijado la audiencia por la causa dólar futuro el 1º de marzo, ante lo cual advirtió que "es preocupante" que la Justicia "desconozca la Constitución".



"Es preocupante que fijen una audiencia para el 1º de marzo para una vicepresidenta. Evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. No puedo pensar que no es lawfare. Me preocuparía sobremanera que el Tribunal ignorara que todos los 1º de marzo el Presidente debe rendir cuenta ante el Congreso del Estado de la República y debe estar acompañado por la vicepresidenta", sostuvo la titular del Senado.

"Yo siempre di la cara"

Por otra parte, Cristina Kirchner acusó esta mañana a los medios de formar "un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y hechos concretos en los expedientes judiciales" y afirmó que "siempre es bueno conocerle la cara a los jueces y fiscales".



"Cuando se deciden las sentencias tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada con lo que estaba en el expediente", señaló.

Al declarar en la causa por dólar futuro, agregó: "Siempre es bueno conocerle la cara a los jueces y fiscales. Siempre el anonimato de quienes deciden algunas causas es muy conveniente. Yo siempre di la cara".

Crítica al Poder Judicial

Luego, la ex presidenta aseguró que el Poder Judicial contribuyó a que el gobierno de Mauricio Macri gane las elecciones y señaló, por eso, es "responsable de lo que pasó y está pasando".





"Me da mucha bronca porque la que sufre es la gente", dijo la Vicepresidenta al exponer de manera remota ante la Cámara de Casación por la causa "dólar futuro".

"Había amigos y funcionarios de Macri"

Respecto al expediente de la causa, Cristina Kirchner manifestó: "No había ningún amigo de mi Gobierno en los que habían contratado dólar futuro, sino que había amigos y funcionarios de Mauricio Macri. Cuando llegaron al Gobierno pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos, sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con la función pública... no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto".

Con información de Télam/NA