Cubelli y Medrano fueron titulares en el triunfo del Western Force

Los Pumas Tomás Cubelli y Santiago Medrano fueron titulares este viernes en la victoria como visitante del Western Force sobre el Waratahs, por 20 a 16, en partido por la tercera fecha del Súper Rugby de Australia.

El partido se jugó en el Bankwest Stadium de Sydney y al término de la primera etapa el local se imponía por 13 a 10.

En el perdedor hizo su debut el apertura tucumano Domingo Miotti, integrante de Los Jaguares, quien ingresó a siete minutos del final.

