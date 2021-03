Para Rossi es necesario un acuerdo político en materia de seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El gobierno provincial debe girar" propone en la materia de mayor preocupación ciudadana. Las razones por las cuales quiere llegar al Concejo Municipal. "Ya estoy en la cancha" señala.

Hay paredes de la ciudad ya pintadas por Unidad Ciudadana postulando a Alejandro Rossi como pre candidato a concejal en las elecciones de este año. En diálogo con El Litoral admite que es un paso a su intención de ser intendente. Integró gabinetes municipales; acompañó en el ministerio de Gobierno a Roberto Rosúa en los gobiernos de Jorge Obeid y fue diputado nacional justicialista.

Hay paredes de la ciudad ya pintadas por Unidad Ciudadana postulando a Alejandro Rossi como pre candidato a concejal en las elecciones de este año. En diálogo con El Litoral admite que es un paso a su intención de ser intendente. Integró gabinetes municipales; acompañó en el ministerio de Gobierno a Roberto Rosúa en los gobiernos de Jorge Obeid y fue diputado nacional justicialista.

- ¿Será candidato este año?

- Hace dos años participamos en la PASO y perdimos por muy pocos votos la interna dentro del PJ, lo hicimos pensando en que teníamos algunas ideas para la ciudad y queríamos compartirlas con la población. Estas ideas siguen estando así como la voluntad de poder llevarlas en una nueva elección a intendente. La elección de medio término, donde se renuevan concejales, es una buena oportunidad para mostrarlas, expresarlas, con vistas a participar en la elección del 2023. Desde el ejemplo de Lula y de (José Manuel) De la Sota, la política es acumulación, hay que participar en un montón de elecciones para hacerse conocido, consolidar ideas, mostrar recorrido, coherencia. Después se especifica lo que uno piensa para cada cuestión, de cada área que aspira a ocupar. El Concejo -para mí- es un órgano de contralor importante. Debería ser mejorado, debería tener otra forma para elegir sus miembros, otra lógica de funcionamiento, pero es una interesante oportunidad, incluso para aprender. Será una experiencia valiosa con vistas al 2023.

Tengo 59 años y nunca lo que fui en la vida en términos políticos quise serlo, siempre fueron las circunstancias del momento las que me llevaron a ser secretario de Seguridad, de Justicia, funcionario municipal, diputado nacional. En este proceso también hay un grupo de compañeros de nuestro espacio, muchos jóvenes que aspiran a protagonizar la política y que ven en mí un mascarón de proa que les permita ese deseo y acá estoy. Ser concejal será un honor.

- ¿Cómo estás mirando la gestión del gobierno municipal?

- Los tres gobiernos -nacional, provincial y municipal- recién ahora empiezan a ponerse en marcha por los efectos de la pandemia. Si tenemos suerte y un invierno más amigable, con más gente vacunada, será la hora de que empiece el gobierno municipal a tratar de expresar las ideas que lo llevaron a ganar. Hasta ahora no se ha visto algo que merezca un juicio, ni a favor ni en contra.

- ¿Y al gobierno provincial?

- Veo con gran preocupación un tema que no es menor, que es que el gobernador Omar Perotti enarboló durante su campaña, y es la cuestión de la seguridad. Lo estoy viendo con preocupación por la dinámica política que tiene. Es un tema que desde hace muchísimos años viene en picada, que los indicadores son cada vez peores y que debería apuntar a tener un plan con el volumen político necesario para llevar soluciones y que -en esta materia- son de largo plazo. El terreno de la disputa y la discusión no es el indicado para ejercer un plan de seguridad a esta altura del partido. Para bien o para mal, el Frente Progresista gobierna la Cámara de Diputados, ha sido doce años responsable de la política de seguridad. Así como los pocos resultados buenos que han tenido merecen que se les reconozca, la gestión en general no ha sido acertada y deberían tener predisposición para acordar con el gobierno actual un plan de seguridad que permita la sanción de las leyes que Marcelo Sain ha mandado a Legislatura. En términos operativos, un plan de seguridad prevencional y de combate al delito merece tener volumen político.

- ¿Está hablando de la necesidad de un acuerdo político?

- Si, la necesidad de un acuerdo político en materia de seguridad. En lo normativo sancionando los proyectos que mandó Sain que son leyes de sentido común que incluso los dirigentes del Frente Progresista las suscriben. Pero que trascienda ese hecho normativo y que permita al gobierno abroquelar a todas las fuerzas políticas atrás de un plan de seguridad. La problemática de seguridad en Santa Fe tiene el crimen organizado muy fuerte que ocupa la mayoría de la atención pero hay un problema de desestructuración esencial y simple en materia de seguridad prevencional. La respuesta no es solo decir que es consecuencia de la crisis económica. Uno está obligado a realizar los mayores esfuerzos, tener una fuerza policial motivada, trabajando para tratar de que los santafesinos vivan mejor de lo que viven. Se ha establecido una lógica donde el problema es solo el crimen organizado y que en materia de prevención es poco lo que se puede hacer porque la pobreza, el desempleo, la marginación generan este cuadro de cultivo. Eso no es así. Ni resolviendo el tema del crimen organizado va a derramar en mejores condiciones de seguridad en la población ni aunque la pobreza tenga los niveles que tiene no se puede no hacer nada. Hay que girar, el gobierno provincial tiene que girar, Marcelo Sain tiene que girar en su postura y buscar un ámbito de consenso que permita salir hacia adelante con las ideas de Sain. Marcelo es uno de los académicos más prestigiosos que tiene la materia y es uno de los pocos que además se dedica a la acción política para volcar sus ideas.

Si hay algo que le podría reprochar a Jatón es su liderazgo, Los ciudadanos santafesinos necesitamos una voz que reclame esto. Salgamos de la disputa y que haya una voz potente que encabece Jatón y podamos acompañar todos. Es el problema de la ciudad. Cualquier medición de opinión lo marca. Aún en pandemia, los santafesinos colocan a la seguridad en primer plano. No sos intendente de la obra pública y de los servicios públicos; sos intendente, la referencia política del modo en que una comunidad quiere vivir. Le reclamo a Jatón un liderazgo en la materia, independientemente de que tenga o no roles operativos. Los santafesinos tenemos derecho a creer que se puede andar por la calle tranquilos.

Hay un problema de seguridad en todo el país, pero el nivel de gravedad que tiene en Santa Fe no está en todos lados. No podemos condenar a la población a que naturalice eso y se acostumbre a vivir así. Hay un problema serio que no es solo el crimen organizado, sino que tiene que ver con el descontrol del robo, del hurto, de la violencia callejera, asalto, robo domiciliario. Las noticias asustan. Hay que cortar la pendiente

Alejandro Rossi acompañó a Roberto Rosúa en sus dos gestiones como ministro de Gobierno de Jorge Obeid. Recuerda haberlo conocido en 1973 cuando apenas tenía 11 años y también siendo ministro visitó una feria de Vera. "Tengo recuerdos maravillosos de Roberto. Un maestro en el modo de articular y hacer política, temple, paciencia, modo de conversar. Hubo una generación de dirigentes brillantes en Santa Fe. Fue un placer, un gusto, un honor haberlo acompañado", señala a pocos días de la muerte del rosarino.

Desde la experiencia considera necesario acordar. No hay nada para ganar en una política eficiente de seguridad. Si te va muy bien, sacás un empate. No hay necesidad de egoísmo. Hay que abrir, dar participación comunitaria: intendentes, presidentes comunales; mesa parlamentaria donde interactúe el ministro. Hace falta girar, hay que cambiar"