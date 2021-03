https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Discriminación

Acto de entrega de fondos del Plan Incluir en la ciudad de Gálvez, en el departamento San Jerónimo. Lo encabeza el gobernador Omar Perotti, acompañado por el ministro de Desarrollo Social Danilo Capitani, y el intendente Mario Fissore. Sorpresa entre quienes acuden: no está el senador por ese departamento Leonardo Diana (UCR-US).

Al legislador le pasó lo mismo que antes a otros senadores radicales o los peronistas que no forman filas en el bloque Lealtad, más cercano a la Casa Gris. No lo invitó al acto la gobernación, no se cumplió el protocolo más elemental de la convivencia política. El tema es motivo de constantes quejas en la Cámara alta, algunas públicas y a viva voz. Otras en off de record. Diana confirmó esa información y expresó su malestar. Recordó que buena parte de los proyectos vinculados a la lucha contra el Covid-19, en los que se avanzó durante la visita del gobernador, fueron parte de su labor como legislador junto a entidades locales.