El equipo del Liceo hará su presentación este sábado ante El Cadi, en la segunda división de la Liga Santafesina.

Una plausible iniciativa que va por más desafíos Comienza el sueño de Ex Cadetes

Por Luciano Barroso

La espera terminó, cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar en las canchas del ascenso. Luego de lo que fue el inicio del certamen de la Primera División, el fin de semana pasado, ha llegado el momento de los equipos que sueñan con volver a disputar la máxima categoría y, por supuesto, de aquellos recientemente ingresados que quieren demostrar que están a la altura de esta liga tan competitiva.

Ex Cadetes es el caso, una de las "caras" nuevas que se podrán apreciar en este 2021. Un equipo cuya ambición no pasa solo por lo futbolístico, sino también por el aprendizaje. Una apuesta, eso es lo que es, un plantel repleto de gente joven, con ganas, con motivación y, sobre todo, con dedicación.

Todo comenzó hace algunos meses atrás cuando Fabián Borgobello, el entrenador del primer equipo, presentó su proyecto en el gobierno, y fue a partir de allí que llegó al Liceo Militar para trabajar en la construcción de un nuevo equipo de fútbol. Por ahora, el club cuenta con las divisiones de Primera, Reserva y las tres categorías de Inferiores Mayores (2004, 2005 y 2006), además de su escuelita para los más pequeños, y está todo preparado para que a mediados de año ingresen también las categorías de Inferiores Menores. Todo se lleva a cabo en el Liceo (Av. Freyre y Salta) y el predio GADA.

"El Liceo nos abrió las puertas, sinceramente estoy muy agradecido por todo lo que nos están brindando y también por la confianza que nos dieron. Hemos invitados a los Cadetes que están allí, de hecho, hay chicos que lo son y se encuentran entrenando con nosotros, pero la mayoría de nuestros jugadores son de los barrios aledaños", aseguró el entrenador. "Los jugadores de Primera son casi todos de categorías 2002, 2001, 2000 y `99. Hay dos o tres referentes, pero la gran mayoría son chicos. Todo el mundo me dice que son demasiado jóvenes para la Primera, pero yo confío en lo que tenemos y en el trabajo que venimos realizando", sentenció Fabián con respecto al promedio de edad de su plantel.

En el mano a mano con El Litoral, Borgobello manifestó su ansiedad y también la de su equipo para dar sus primeros pasos dentro de la cancha este sábado, cuando enfrenten a El Cadi, descendido en el último torneo disputado, por lo que será la primera fecha del ascenso. "Todos los partidos van a ser muy complicados. Nosotros necesitamos adquirir experiencia y estamos entrenando muy bien, a pesar de que no llevamos tanto tiempo de entrenamiento. Yo siempre le digo a los chicos que se relajen, que adquieran la experiencia mientras juegan y personalmente creo que, de acá a un mes, ellos van a estar como yo quiero que estén, en perfectas condiciones."

Quien está al mando de este proyecto es alguien que ha estado siempre familiarizado con el fútbol, que no solo es un entrenador, sino que también se dedica al reclutamiento de jugadores para equipos de Primera División del futbol argentino como, por ejemplo, Godoy Cruz. "Los últimos años estuve llevando jugadores a Mendoza, tengo muy buena relación con el club. Eso lo hacía con un equipo de Liga Santafesina, y cuando deje de trabajar allí, seguí entrenando chicos por mi cuenta porque Godoy Cruz me siguió pidiendo que, si veía jóvenes con potencial, los lleve. Gracias a esto, entendimos cuando los llevábamos cuál es la diferencia entre un jugador de Primera de AFA y uno de Liga. En base a esto, empezamos a trabajar de otra manera para que al menos esté igualados en cuanto a lo físico, más allá de la técnica del propio jugador. El año pasado debíamos llevar chicos a All Boys también, pero con todo lo de la pandemia no pudimos hacer nada. Todo esto nos lleva a tratar de que los chicos no bajen los brazos, sigan compitiendo, y esperemos que todo se vuelva a poner en funcionamiento para poder mostrar a los chicos en distintos clubes."

Ex Cadetes tiene más de 60 jugadores entre Reserva y Primera, todo bien definido entre cada categoría. Pero una de las particularidades por las cuales se destaca el club es por no decirle que "no" a ninguno. "A los chicos nunca les digo que no los voy a tener en cuenta, sino que seguimos potenciándolos y ellos entendieron que pueden seguir entrenando con nosotros para mejorar, por más que no jueguen. Eso me llena de orgullo y satisfacción porque nos da a entender que estamos haciendo un buen trabajo, sino se irían, el que no juega no se quedaría entrenando", reflexionó Fabián acerca de la amplitud del grupo y la competitividad dentro del mismo.

"Dentro del equipo hay dos aspiraciones distintas: los chicos quieren ascender, obviamente, pero yo apunto a que ellos sigan evolucionando en todos los aspectos. Por supuesto, si las cosas se hacen bien, se achica el margen de error y podríamos tener la posibilidad de tener la estrellita del ascenso, expresó el DT. Además, al ser consultado acerca del futuro de su equipo en algunos años, respondió: "En 2 o 3 años nos veo compitiendo en la A de la liga. También sueño con que algunos jugadores que estamos preparando estén jugando al menos en un Nacional B, porque tenemos chicos con muchísimas condiciones, y no solo lo digo yo."

"Hay mucha gente detrás de esto, que está ayudando desinteresadamente como por ejemplo Hugo Lafuente, que está trabajando conmigo en Reserva y 1ra; Mario Lucca (Presidente) y Hugo Chalaliche (Vice); Juan Salsano (Secretario); Patricia Placidi (Coordinadora General de Deportes), y sobre todo también los padres que nos están ayudando en este proceso", sentenció Fabián, agradeciendo a todos aquellos que están aportando desde sus diferentes cargos para llevar a cabo el proyecto, porque tanto en la vida como en el deporte, nada se consigue sin ayuda.