Vecinos de Colonia San José se unieron cansados de los robos

Más de 100 vecinos de esa localidad decidieron crear un grupo para ir alertando situación de inseguridad en la localidad. Entregarán un petitorio a las autoridades del ministerio de Seguridad. Si no reciben respuestas anunciaron que cortarán la Autovía 19.

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital de la provincia, Colonia San José se convirtió en los últimos años en un refugio para los vecinos que desean huir de las grandes urbes y disfrutar de la tranquilad que la pequeña localidad ofrecer. Pero esa tranquilidad y seguridad se vio afectada en los últimos meses por una serie de robos.

Cansados de la inseguridad unos 100 vecinos de la localidad decidieron unirse y formar un grupo para alertar de las situaciones extrañas que ocurran en el pueblo.

En diálogo con El Litoral Martín López, contó su traumática experiencia sufrida hace algunas semanas cuando un grupo de cuatro malvivientes ingresaron armados a su vivienda. “Cuatro delincuentes ingresaron a la casa forcejeando la reja. Cuando escucho el ruido y corro la cortina veo a dos malvivientes, uno levantando la reja y el otro apuntándome a la cabeza y me dice que no grite y abra la puerta porque sino me mataba. Lo único que les pedí es que no le hagan nada a mi mujer y mi hija”.

López quien desde hace un año vive en la localidad, nunca imaginó vivir una situación así. “Por suerte mi nena nunca se despertó ni vio la cara de los delincuentes. Empezaron a dar vuelta todo buscando y reclamando plata. Nos tenían en la pieza apuntándonos. Entran dispuestos a todo, cuatro personas armadas entran a las viviendas y a los campos y te dejan una sensación muy dura. No sabes como seguir después de un hecho delictivo como esta gravedad”.

Además el presidente comunal Luis Chatelain destacó que se presentará en las próximos horas un petitorio al ministerio de Seguridad para poner fin a esta hola de violencia y robos. “Estamos preparando el petitorio para entregar al ministerio y darle una solución a este problema. Esto que nació de los vecinos es algo espontaneo, en dos horas se sumaron más de 100 personas. La gente está muy preocupada por esta situación y no queremos perder la tranquilidad con la que siempre vivimos en nuestro pueblo”.

Por último Chatelain precisó que hace 15 años ocurrió un grave hecho de inseguridad que nadie en la colonia quiere volver a repetir. “Pedíamos en aquel momento más efectivos y movilidad, porque se nos estaba metiendo mucha gente en la colonia. Ese triste hecho terminó con la vida de un productor de nuestro pueblo. No queremos que esta situación vuelva a repetirse nunca más”.

Habilitación

Por otra parte el gobierno provincial puso este jueves nuevamente en funciones el destacamento 13, ubicado en el kilómetro 8 de la autovía 19 de Colonia San José, en el departamento Las Colonias.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Política y Gestión de la Información, Jorge Fernández, quien destacó: “Ambas herramientas son muy importantes ya que tienen una ubicación estratégica como punto de referencia para los vecinos y productores agrícolas de la zona" y explicó que "la sección ecológica tiene como misión el rescate y recuperación de animales maltratados, lastimados o que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, acompañaron la actividad el subjefe de Policía, Director General de Policía Ariel Zancocchia; el Jefe de la Unidad Regional V, Ricardo Arnodo Suárez; y el presidente comunal de Colonia San José, Luis Ángel Chatelain.