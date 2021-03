https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.03.2021 - Última actualización - 15:58

15:53

Galdeano entiende que se hace necesario llenar el vacío legal dejado en el Código Procesal Penal. La iniciativa propicia indemnizar a víctimas cuando se compruebe la responsabilidad estatal por falla u omisión en su papel de garante de la seguridad pública.

Proyecto de ley en la Cámara de Diputados Para que el Estado repare daños previsibles Galdeano entiende que se hace necesario llenar el vacío legal dejado en el Código Procesal Penal. La iniciativa propicia indemnizar a víctimas cuando se compruebe la responsabilidad estatal por falla u omisión en su papel de garante de la seguridad pública. Galdeano entiende que se hace necesario llenar el vacío legal dejado en el Código Procesal Penal. La iniciativa propicia indemnizar a víctimas cuando se compruebe la responsabilidad estatal por falla u omisión en su papel de garante de la seguridad pública.

Los diputados provinciales Julián Galdeano, Gabriel Chumpitaz y Ximena Sola (Juntos por el Cambio) impulsan un proyecto de ley que pretende indemnizar a víctimas en casos puntuales en los que se compruebe la responsabilidad del Estado por falla u omisión de su papel como garante de seguridad.

"Cuando el Estado no responde en tiempo y forma ante reiteradas denuncias por hechos delictivos y de violencia, entonces debería estar obligado a hacerlo como responsable y reparar el daño causado tanto a personas físicas como a comercios e instituciones", señaló Galdeano, titular del interbloque y autor intelectual de la iniciativa.

"En un contexto social realmente preocupante, con índices de violencia y vandalismo cada vez más elevados, vemos con suma preocupación las enormes dificultades que tiene el Estado para garantizar la vida y la seguridad de los santafesinos", señaló el autor al explicar el alcance de la normativa que estará direccionada solamente a casos en donde las fuerzas de seguridad no hayan podido dar respuesta, sea tanto por la omisión, un accionar deficiente o por los excesivos rigorismos formales.

"El gobierno no puede patear la pelota siempre al costado, los ministros no pueden estar todo el tiempo poniendo excusas para lavar la responsabilidad del Estado. Si luego de reiterados llamados al 911, el móvil policial no llega porque no tiene nafta no puede ser excusa y los damnificados tienen que ser indemnizados debidamente", explicó el radical.

El proyecto de Ley presentado por Galdeano tiene como objetivo llenar un espacio de vacío legal frente a situaciones críticas en las que, luego de que se hayan reiterado reclamos y denuncias, el Estado no haya podido garantizar la seguridad de personas físicas y jurídicas. "¿Cuántas veces más vamos a ver casos de chicas asesinadas luego de haber hecho respectivas denuncias y no recibir ninguna respuesta? ¿Qué pasa si te atropella un móvil policial o sos víctima de gatillo fácil?" pregunta Galdeano para ejemplificar el alcance de la iniciativa que no apunta, claramente, a robos o episodios violentos ocasionales e impredecibles.

Sin entrar en tecnicismos, el diputado señaló que se ha perdido el equilibrio entre el Estado y la sociedad en cuanto al resguardo de su vida y sus bienes, y que el mismo tiene que responder en caso de que su accionar lícito o su falta de servicio resulte en un perjuicio para los ciudadanos.

En todos los casos, explica, "se deberá demostrar que el daño fue consecuencia del mal accionar o la inacción del Estado, por ejemplo, patrulleros que no acuden a un llamado, reiterados episodios de violencia en una misma zona que hayan sido desatendidos frente a reiteradas denuncias, etc.".

"Si el Estado no puede asegurar un nivel parejo de seguridad, tiene la obligación de reparar ese daño, y hacerse cargo de este tipo de situaciones que, por su notoriedad, se diferencian de otro tipo de hechos de inseguridad que soporta la población", acotó Galdeano.

"Oportunamente, se designará un canal a través de la vía judicial para recibir los reclamos y recibir justa indemnización para aquellas víctimas en las que se compruebe que fueron desprotegidas por una clara omisión del Estado en el cumplimiento de uno de sus deberes fundamentales, algo que no existe en la actualidad", concluyó.

Audiencia pública

Este lunes se realizará la primera audiencia pública organizada por el Observatorio de Víctimas del Delito de la Cámara de Diputados y que tendrá por escenario la Casa del Foro. Previo a la jornada, en conferencia de prensa los diputados Pablo Farías (PS) y Oscar Martínez (Frente Renovador) y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, fijarán los alcances y objetivos de la reunión. Participarán de la audiencia, entre otros, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; el Procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre y el Defensor General Adjunto de la provincia, Jorge Henn.

Frederic encabezó una jornada en Rosario

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, inauguró, en Rosario, las "Jornadas de Buenas Prácticas de Investigación Criminal". Este ciclo impulsado por la cartera nacional tendrá su continuidad durante todo el año en distintas jurisdicciones del país con la participación de funcionarios de ese ministerio, miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales e integrantes del Poder Judicial.

"Uno de los lineamientos centrales que establecimos dentro de nuestra apuesta federal de la seguridad está puesto en el fortalecimiento de la investigación y el análisis criminal. En el marco de la creación de la Unidad Ministerial Rosario iniciamos una serie de acciones de aproximación hacia las tareas de las Fuerzas Federales en esta ciudad y también un acercamiento hacia las autoridades judiciales, a quienes les agradezco su presencia, ya que dan una jerarquía que es la que se merece este tema", aseguró Frederic. La ministra agregó: "Rosario es un lugar que está atravesando una situación de inseguridad y de violencia que nos preocupa y nos ocupa. Tenemos la obligación y la responsabilidad de frenar, prevenir e identificar cuáles son las dinámicas de esas violencias y, sobre todo, la necesidad de identificar a sus responsables para que sean sancionados como corresponde".

Durante la Jornada, organizada por la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial que encabeza Valentina Novick los asistentes intercambiaron experiencias acerca del estado actual de la investigación criminal y analizaron la posibilidad de comenzar a utilizar las denominadas nuevas técnicas de investigación contempladas en el nuevo sistema procesal acusatorio.

Novick expresó que "se debe trabajar sobre temas concretos para poner sobre la mesa las debilidades y las fortalezas que tenemos. Esa es la manera para poder mejorar la calidad de las investigaciones y fortalecer nuestro trabajo. Estamos embarcados en ese desafío".

"Confiamos muchísimo en el resultado de estos intercambios que permitirán incrementar e innovar en mecanismos y metodologías de trabajo y respuestas, con el objetivo de darles a las y los rosarinos una mayor tranquilidad y seguridad en un futuro que no debe ser lejano. La sociedad nos está mirando y exigiendo respuestas. Es fundamental aprovechar estas instancias para empezar a terminar con la situación que se vive en Rosario", concluyó Frederic.

A modo introductorio, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se realizó una presentación con un análisis cuantitativo de las investigaciones desarrolladas en todo el país y, más puntualmente, en la ciudad de Rosario, incluyendo diagnósticos preliminares sobre esas investigaciones y planteando problemáticas para analizar críticamente la calidad de las mismas.