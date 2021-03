CAM al río: una simbiosis que define un estilo en la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La constructora santafesina estableció una conexión con el entorno ribereño cuando prácticamente se le daba la espalda al río. Hoy es una zona exclusiva para los desarrollos inmobiliarios.

El río representó una amenaza durante mucho tiempo para Santa Fe. La cercanía con el puerto, separado de la vida de la ciudad, no representaba una atracción para desarrollos de servicios. Pero allí empezó la aventura de CAM Construcciones y sus proyectos con el río y las vistas ribereñas como testigos de un crecimiento exponencial durante más de dos décadas.

Daniel Arditti y Sergio Morgenstern -socios y fundadores de CAM- supieron ver hace años una demanda de cercanía con el espejo de agua de la ciudad de Santa Fe, concretamente allá por 1999, con el edificio CAM 18, el primero de dos edificios -el otro es el CAM 25-, que están ubicados sobre Vélez Sarsfield, a escasos metros de la costanera y el río. “Hoy esos edificios tienen una vista fabulosa, pero en ese entonces había un entorno totalmente diferente y estaban prácticamente aislados en esa zona”, dice Aby Arditti.

Era una aventura, “pero es algo que siempre nos gustó como empresa. Quizás la aventura más visible sea la del puerto, aunque en diferentes lugares de la ciudad hemos hecho ya aventuras de ese tipo. El CAM 61, en calle San Jerónimo al 1100, tiene una impronta similar, ahí cerca del Parque del Sur”, agrega Arditti. Hoy llevan cuatro edificios en esa zona, pero cuando construyeron el primero era una incógnita. “Incluso se generan visuales que la gente no sabe que existen. Un piso 10, en ese lugar, te da una vista maravillosa”, resalta.

Descubrir nuevos lugares

Cuenta Aby Arditti que tanto su padre, Daniel (Arditti), como Sergio (Morgenstern) son dos personas que a lo largo de la historia de CAM han ido pensando, estudiando y haciendo apuestas, porque estos edificios uno los mira en el tiempo y son un éxito. Con el Puerto pasa lo mismo. “Cuando construímos el primer edificio allí fue una completa aventura. Con el lago del sur pasó lo mismo. Y lo bueno que tiene todo esto es que, por el tipo de construcción que hacemos nosotros, se genera un entorno diferente. Lo del Parque del Sur se dio así, con un cambio importante en el entorno en la zona a partir de la construcción de las torres”.

En cuanto a los proyectos arquitectónicos, estos entornos más naturales proponen cambios en los viejos preceptos de diseño. “Hoy los nuevos edificios traen mucha iluminación para contemplar la visual, con paneles vidriados y una integración con el ambiente. Por ejemplo, el CAM 100 tiene tres caras completamente vidriadas: uno está en el living y parece que está sobre el agua. En su momento, La Rambla supuso una bajada directa al río desde el mismo edificio. Sin tener que salir a la calle. Este edificio, al igual que las torres del puerto, son construcciones que están preparadas hasta para crecidas del río, incluso tenemos un subsuelo en el puerto que marca a las claras que las cosas se planifican para que funcionen”, describe Aby Arditti.

CAM 100 Torre Santa Fe de la Vera Cruz

Es una de las zonas privilegiadas de la ciudad de Santa Fe, nace CAM 100 “Torre Santa Fe de la Vera Cruz”, emplazado en una esquina sobre la Avenida Alem, en un terreno donde tendrá frente a sus tres calles (Alem, Alvear y Eva Perón). Su ubicación posibilita que todas las unidades cuenten con excelentes visuales a la costa del río, haciendo así que sus espacios estén naturalmente iluminados, generando amplitud y confort.

La torre está a escasos minutos del microcentro capitalino, el mismo contará con Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con posibilidad de ser unificados, permitiendo, de esta manera, un mayor metraje.

El edificio está situado en medio de un entorno arbolado, en la tranquilidad de un barrio que se encuentra a metros del puerto y de los centros comerciales de la ciudad.

​Se conforma así una torre de 21 niveles con subsuelo, 4 pisos de cocheras, local comercial y SUM. Cuenta además, en su azotea, con un sector de pileta y solarium de uso exclusivo.

Amplia gama

En este contexto de cercanía con lo ribereño, los desarrollos apuntan no sólo a lo familiar sino a diferentes sectores. “Hay propuestas para todos los gustos. Desde departamentos de un dormitorio hasta unidades de 200 o 300 metros cuadrados; también hay dúplex. Uno convive acá con un entorno que en otro lugar de la ciudad no puede, porque no tenés otros lugares en los cuales te levantás, abrís la cortina y tenés la sensación de estar arriba del agua; ver un amanecer o atardecer con vistas maravillosas. Se genera una integración con algo tan especial como es el río, que antes era más una amenaza, pero que hoy está integrado a la ciudad”, define.

Con esa lógica de estar en un lugar estratégico, pero en un entorno de espejo de agua, fue que se concibió el CAM 100, que está a metros del río y, al mismo tiempo, a cinco cuadras del microcentro, con salida rápida a rutas nacionales que van a diferentes provincias. “Y desde ese edificio se aprecia el río, las islas, la naturaleza, la ciudad... todo. La gran ventaja es que no hay que irse a 15 o 20 minutos de la ciudad para poder apreciar todo eso”.

En cuanto a infraestructura, cualquier sector cercano a Av. Alem cuenta con todos los servicios y conexión a cada punto de la ciudad. “Uno cruza la avenida y tiene prácticamente todo a disposición para deportes, guardería náutica, centros de compras y recreación, entre otras cosas. Debe ser uno de los pocos lugares de Santa Fe que en un radio de tan pocos metros tenga tanto para hacer”, pondera el empresario santafesino.

Los edificios también se van mejorando y modernizando con el paso del tiempo. “Dentro de las construcciones ‘CAM al río’ que hemos desarrollado, tenemos hoy en pleno desarrollo el CAM 100 que es el mejor edificio que se le puede haber ofrecido a la ciudad,y quizás dentro de 20 años se vea como un edificio normal, como nos pasa hoy con el CAM 18, que nosotros lo vemos ahora y es un edificio más dentro de los 100 edificios que construimos, pero en su momento era todo un desafío."

Revalorización portuaria

Si bien hoy se apunta mucho hacia ese lado de la ciudad, antes era una zona a la cual se le daba la espalda. En ese aspecto, CAM fue pionero en desarrollar un proyecto integral. Dice Aby Arditti: “Nosotros siempre vimos al río como un valor integrado al proyecto de ciudad. Pero no sólo lo hicimos en un punto de la ciudad, sino en diferentes sectores: Vélez Sarsfield, Alem, el sur, la costanera y el puerto en general, que tuvo una transformación abismal”.