Domingo 14.03.2021

La Cámara analiza el expediente ¿Boudou vuelve a la cárcel o sigue con domiciliaria?

La Cámara de Casación Penal comenzará a estudiar esta semana la suerte del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, para definir si volverá a la cárcel o podrá permanecer con prisión domiciliaria.

El Tribunal se reunirá el miércoles próximo y analizará el caso planteado por el ex ministro de Economía, que busca cumplir lo que le falta de la sentencia de cinco años y diez meses de prisión en su domicilio.

La audiencia será virtual y, por ahora, Boudou no pidió estar presente ni tampoco ser orador, por lo que se prevé que sus abogados justifiquen el pedido para mantener el arresto domiciliario.

A mediados de febrero pasado, el juez Ricardo Basílico, del Tribunal Oral Federal N°4, concedió el recurso para que la Cámara de Casación revise el fallo que había revocado el arresto domiciliario de Boudou.

De esta forma, se abrió una ventana para que el máximo tribunal penal del país permita que el ex ministro cumpla el tramo de la sentencia que le queda en su domicilio y junto a su familia.

Fallo previo

La situación del ex vicepresidente es complicada, ya que su condena está firme, luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de su parte y ya no le queden otras instancias de apelación en Argentina, a menos que decida recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El argumento de Boudou para mantener la prisión domiciliaria es que es el sostén anímico de sus dos hijos mellizos y que está pronto a acceder a la salidas transitorias, en función del tiempo que lleva detenido, tanto en la cárcel como en su casa.

Este último punto es cierto, ya que por la reducción de la pena por estímulo educativo que recibió hace semanas por parte del juez Horacio Obligado, si el ex vicepresidente tuviera que volver a la cárcel, sólo sería por unos meses, hasta alcanzar el momento de las salidas transitorias.

En la audiencia de este miércoles, estarán los jueces de la Sala IV de Casación Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbayo, en tanto que por la Fiscalía estará Javier De Luca, y los abogados de Boudou, para comenzar a analizar el caso.

En juicio, el ex vicepresidente, cuya indagatoria tuvo lugar cuando aún estaba en funciones en el gobierno de Cristina Kirchner, fue acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En concreto, para la Justicia, Boudou se interesó en la compra de un paquete de acciones de la empresa Ciccone Calcográfica y lo hizo a través de su amigo, el empresario José María Núnez Carmona, y con la intervención de la empresa The Old Fund.

Boudou está detenido desde el año pasado en su casa de la localidad bonaerense de Avellaneda, y es uno de los pocos ex funcionarios kirchneristas con condena firme, al igual que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en febrero de 2021.