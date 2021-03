https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club informó la afectación de una nueva remesa de dinero para las obras que se están llevando a cabo en la fachada y el estadio. Dos de los sectores opositores anunciaron que no aprobarán la Memoria y Balance este miércoles.

Oficialismo y oposición juegan sus cartas Otros 20 millones de inversión y una asamblea que viene movidita

A través de un comunicado, el Club Atlético Unión "informa que, en el marco del Plan de Obras que incluyen la bandeja del estadio "15 de Abril", el colegio IPEI, la Sede Social y la nueva fachada de la institución, se transfirieron a diferentes proveedores una suma de $ 20.706.000,89, para la adquisición de:

– 2 ascensores (de 6 paradas) para el estadio "15 de abril" con capacidad para 10 personas cada uno.

– 1.000 butacas plásticas PL7 para la bandeja sur.

– 1 ascensor panorámico (de 5 paradas) para la sede/colegio con capacidad para 8 personas.

– 12 toneladas de aluminio (palcos nuevos y sede social).

– Vidrios para la nueva fachada de la sede social y colegio (85% de la cantidad total).

Esta nueva inversión en la compra de materiales para las obras mencionadas se suman a los $ 53.375.000 que el Club Unión transfirió el mes pasado a la firma Astori Estructuras S.A para la finalización de la tribuna sur del Estadio "15 de Abril", y $ 7.000.000 más (en el año 2020) para la compra de 1.200 metros cuadrados de paneles de frente, 1.000 metros cuadrados de desacople acústico, perfiles, losas shap e ingeniería de fabricación para la Sede Social y escuela. En este sentido, por todos los montos expresados anteriormente, la suma total de la inversión para el plan de obras asciende a $ 81.081.000,89".

Por otro lado, tanto Triunfo Tatengue como Glorioso 89 emitieron sendos comunicados informando sobre la postura que llevarán a la asamblea de este miércoles a las 17, que será la de no aprobar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30 de junio del año pasado.

Triunfo Tatengue

Entre los puntos que objeta Triunfo Tatengue se solicita: "1) detalle de las ventas de Diego Zabala, Emanuel Britez, Damian Martinez, Yeimar Gómez Andrade, Mariano Gómez, Mauro y Bruno Pitón. 2) Dado que el superávit de casi 200 millones de pesos es similar a los 198 millones de pesos de dinero que nos deben en ventas y préstamos de jugadores, queremos saber cómo se compone y como nos lo van a pagar. 3) Se hicieron mejoras en inmuebles de terceros en estos tiempos por $ 28 millones, aproximadamente 500 mil dólares actualizados, (aproximadamente el valor de un predio), y queremos saber quiénes son los propietarios de esos inmuebles (¿Los Molinos?) y qué acuerdo existe por esa inversión. 4) Es necesario, como en la asamblea anterior que era de "hasta casi desafiliatorio no aprobarlo", que tengamos un Presupuesto en esta actual asamblea, y a su vez cotejar el ya aprobado con el actual Balance. No está estipulado esto en el Orden del Día. 5) Por qué se le mintió al socio, cuando se le dijo que "nunca hubo retiro de dinero de parte del presidente", y la Comisión Auditora constató 183 retiros por aproximadamente 7 millones de dólares. 6) Era obligación de la Comisión Directiva que en esta asamblea 2021 uno de los temas a tratar sea el Informe de la Comisión Auditora, creada por Asamblea en 2019, y esto no fue incluido en el Orden del Día. Tratarlo, daría la gran posibilidad que el socio conozca en detalle lo expuesto en la misma y actúe en consecuencia. 7) La Memoria es "frágil", y no se mencionan los allanamientos en el club y domicilios del presidente, hecho relevante en la vida del club, y vergüenza social que claramente indica lo nada normal y falta de transparencia de los movimientos dinerarios, documentales y de funcionamiento de los directivos actuantes durante años en nuestra Institución. 8) Deuda "floja" de papeles con el presidente: no existe contrato, acuerdo, mutuo y cualquier otro documento que avalen con acta de Comisión Directiva respaldatoria, de la totalidad de los importes que se indican en el Balance sobre la deuda con el presidente Spahn y su círculo familiar, y otros acreedores "secretos". Está constatada por la Comisión Auditora la indocumentación existente, cuyo dictamen a su vez, está en la Justicia de la Provincia de Santa Fe...", es lo que señala el comunicado de Triunfo Tatengue que lleva la firma de Leonardo Simonutti, su principal referente.

Glorioso 89

Por su parte, la Agrupación Glorioso 89, "luego de un análisis y debate interno, decidió no aprobar la Memoria y Balance del ejercicio 114 del Club. Entendemos que esta posición tomada es concordante con nuestras convicciones al poner límites y denunciar los atropellos del actual oficialismo. También, recordamos que sin el tratamiento de la auditoría no puede haber aprobación del Balance". Y brinda una serie de detalles que motivan la no aprobación del balance: "Porque Spahn y su directiva siguen confeccionando balances que no reflejan la realidad del Club. Porque Spahn nos quiere vender un "envidiable" balance con un superávit de $ 200 millones, pero a su vez reclama más de $ 700 millones de deuda con él y su familia. Porque Spahn y su directiva hicieron todo lo imaginable para boicotear la auditoría que debía comprobar la deuda que el Presidente reclama. Porque Spahn, a pesar que nunca mostró un solo papel de lo que él dice que aportó en el Club, ya empezó a hacer retiros a cuenta. Porque Spahn y su directiva desarmaron un plantel completo en un año y no mostraron un solo número concreto de importes pagados o recibidos. Porque Spahn y su directiva venden mal, cobran peor y no hacen nada en favor de preservar el capital futbolístico del Club. Porque durante todo el ejercicio hemos pedido respuestas sobre temas oscuros de la gestión y jamás contestaron. Porque esta gestión gobierna de espaldas a los verdaderos dueños del club que son los socios y socias", y finaliza el comunicado señalando que "no le hacemos un daño al club no aprobando el balance, le ponemos límite a una de las peores gestiones que se recuerden en el club".

Se recuerda que la asamblea fue aprobada por la Municipalidad por el protocolo a raíz del Covid 19, que se llevará a cabo en el Angel Malvicino y que, en principio, podrán asistir alrededor de 700 socios teniendo en consideración los aspectos vinculado a la situación de pandemia que se vive. El horario de inicio es el de las 17, en un primer llamado y se aplicará lo establecido en el artículo 35 del estatuto: "Las asambleas tendrán lugar en primera citación con la asistencia de la mitad de los asociados plenos y una hora después, con cualquier número", no pudiendo extenderse hasta más allá de las 20.