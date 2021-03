https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 7:39

7:24

El 25 de febrero del año 1978, 55 personas perdieron la vida luego del choque entre un tren del Ferrocarril Mitre (que viajaba de Tucumán a Buenos Aires) y un camión frigorífico . Se trató del segundo accidente sobre rieles más grande del país. A casi medio siglo de la tragedia los vecinos no olvidan las imágenes y recuerdos de aquel verano.

Memorias de Santa Fe La historia de la peor tragedia ferroviaria de la provincia El 25 de febrero del año 1978, 55 personas perdieron la vida luego del choque entre un tren del Ferrocarril Mitre (que viajaba de Tucumán a Buenos Aires) y un camión frigorífico . Se trató del segundo accidente sobre rieles más grande del país. A casi medio siglo de la tragedia los vecinos no olvidan las imágenes y recuerdos de aquel verano. El 25 de febrero del año 1978, 55 personas perdieron la vida luego del choque entre un tren del Ferrocarril Mitre (que viajaba de Tucumán a Buenos Aires) y un camión frigorífico . Se trató del segundo accidente sobre rieles más grande del país. A casi medio siglo de la tragedia los vecinos no olvidan las imágenes y recuerdos de aquel verano.

Hace 43 años, un sábado 25 de febrero de 1978, una formación del Ferrocarril Mitre (Estrella del Norte) que había partido con retraso desde la ciudad de San Miguel de Tucumán embistió a un camión Ford F 600 del frigorífico Santa Elena provocando el peor accidente ferroviario del que se tenga registro en la provincia de Santa Fe y el segundo a nivel nacional.

La catástrofe produjo la muerte de 55 personas y conmocionó aquella mañana a la localidad de Sa Pereira. Había hecho escala en la ciudad de Rafaela y tenía como destino la estación de Retiro. El Litoral informó detalladamente en su edición vespertina los esfuerzos de vecinos, policías, bomberos y ocasionales personas que viajan por la antigua Ruta Nacional N° 19, por rescatar a las personas atrapadas en los vagones.

“Marchar por la Ruta N° 19 y cruzarse en poco más de una hora con ambulancias constituye un anticipo de que algo terrible ha sucedido y los más pesimistas vaticinios formulados apenas se tuvo conocimiento de un accidente ferroviario quedaban superados por la realidad. Y es que al llegar a esta localidad, se entraba en contacto con una de las más graves tragedias ferroviarias ocurridas en el país, y sin duda en nuestra provincia. El cuadro que presentaba decenas de vagones que habían salido de las vías, una locomotora arrumbada en un potrero aledaño, muchos centenares de personas observando perplejas, unas angustiadas y muchas más desesperadas. Destrucción, dolor y sorpresa conformaban el cuatro observado en el cruce de la ruta con las vías”, así graficaba el corresponsal sobre lo que se encontró al llegar a Sa Pereira.

La crónica resalta que como consecuencia del impacto, la máquina salió de las vías a 50 metros del paso a nivel, y dio varios tumbos, tanto que fue a parar a 100 metros al sur luego dejar un gran boquete en el terraplén y atravesar un alambrado, quedando volcada en un terreno vecino.

Allí se resalta además los auxilios que instante después del accidente dispensaron los vecinos de Sa Pereira. “Llegan al lugar advertidas por vecinos las autoridades policiales y se extendía hacia los ámbitos del país la dolorosa noticia. Desde San Francisco, San Jerónimo Norte, Esperanza, Rafaela, Gálvez, Paraná, Santo Tomé y Santa Fe arribaron especialmente ambulancias, bomberos y efectivos policiales. Empezó entonces la penosa tarea de sacar heridos y llevarlos a lugares de atención. Paralelamente iban acomodando los muertos, que a las 10 30 de la mañana su número era de 26. Había cadáveres destrozados, casi irreconocibles...”.

Foto: Archivo El Litoral

El ministro de Bienestar Social Comodoro Jorge Raúl Fraga quedó conmocionado al llegar a Sa Pereira “...no pudo ocultar su emoción y hasta hubo alguna lágrima”.

Otra de las consecuencias de aquella mañana trágica fue el vuelco de una ambulancia que traslada hacia esta capital a pasajeros lesionados. “Se sabe que una ambulancia al parecer del Hospital Piloto que desde el lugar del accidente se dirigía a la ciudad de Santa Fe con dos heridos graves sufrió un accidente de consideración en la ruta. Por causas que aún no están determinadas, aunque al parecer se debió a la afluencia de vehículos en toda la zona, la ambulancia salió de levantina tumbando en forma espectacular hasta el cierre esa decisión no se conocía la suerte corrida por los ocupantes”, informaba en tapa El Litoral.

La historia de la peor tragedia ferroviaria de la provincia

Un recuerdo que perdura en la memoria

A casi medio siglo de la tragedia los vecinos no olvidan las imágenes y recuerdos de aquel verano.

Maurico Telmo, actual Director de la Escuela Nº 299, tenía apenas 6 años cuando ocurrió el accidente. En diálogo con El Litoral hizo un resumen de aquella mañana de febrero.

“Obviamente era muy chico, pero es un recuerdo muy triste el tengo. En ese tiempo yo cumplía seis años. Me quedaron a gravadas imágenes de lo que pasó en el choque en el que fallecieron unas 55 personas. Ver en ese momento como los vecinos de Sa Pereira colaboraron con la gente que viajaba en el tren habla de la solidaridad de nuestro pueblo”.

Telmo añadió que los vecinos fueron trabajando a la par de los bomberos y policías. “La gente siempre solidaria y eso es lo que rescato de esa situación. Me quedan esas imágenes de los cuerpos sin vida, de cómo la gente del pueblo era rescatista y sacaban a la gente que había quedado atrapada en los vagones. Ver los vagones encimados, la locomotora a muchos metros de lo que era el ramal de la vía del tren era muy triste”.

Noelia Sachetto, vecina de la localidad y docente de la institución educativa, contó a El Litoral las vivencias que le contaba su abuelo sobre aquella tragedia ferroviaria.

“Mi abuelo fue ese día a ayudar a las personas que habían quedado atrapadas en los vagones. Él me contaba que los vagones se habían encastrado uno con otro, y que no tenían las herramientas necesarias para abrir el tren y sacar las personas. Los que estaban en mejores condiciones podían salir por las ventanillas, pero había muchas personas que estaban mal y no las podían sacar y llevar a los centros de salud. Esperaron la llegada de máquinas y herramientas que llegan de diferentes pueblos de la región y equipos de bomberos de distintas partes de la provincia y de provincias vecinas que vinieron a colaborar para poder retirar a los pasajeros atrapados”.

Sachetto sostuvo que su abuelo siempre recordaba el traslado de los cuerpos en las camionetas hacer la funeraria de Sa Pereira, donde los dejaban hasta que podían ser reconocidos.

“Muchos cuerpos no fueron reconocidos y hasta el día de hoy están enterrados en una fosa común aquí en la localidad. Siempre lo contaba con mucha nostalgia y tristeza fue algo muy fuerte para nuestra localidad”.