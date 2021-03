Video: Marc Márquez giró con una moto de serie en Montmeló

El séxtuple campeón mundial de Moto GP, el español Marc Márquez, publicó este martes un video en sus redes sociales en donde se sube a una Honda de serie, en el circuito de Montmeló en Cataluña, para realizar un día de test, en el marco de su recuperación para competir oficialmente en la especialidad, en el inicio de la temporada el 28 de marzo venidero, en Qatar.



De a poco, el nacido en Cervera, Lérida, España, el 17 de febrero de 1993, Marc Márquez está regresando a la actividad tras la tercera operación en su brazo derecho, y el fin de semana giró con una Honda de 150cc, y se mostró feliz por volver a conducir después de ocho meses.



El español sorprendió hoy en sus redes sociales al publicar un video en el que se lo ve subiendo a una Honda de calle, de 999cc, en el circuito de Barcelona de Montmeló, y con la leyenda: "¡Día de Test en Montmeló con la RC213V-S!".

Día de Test en Montmeló con la RC213V-S! ✊🏼

Test day in Montmelo with the RC213V-S!#stepbystep pic.twitter.com/saTofU3PN2