La justicia dio lugar al amparo contra la bimodalidad presentado por Mario Barletta

La jueza Viviana Marín del Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación le dio lugar al amparo y le corrió vista a la provincia para que responda en cinco días dias

El exintendente de Santa Fe Mario Barletta presentó un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la presencialidad en escuelas de la provincia. Dijo que la intención de su presentación es que quede sin efecto las circulares gubernamentales 022 del 2020 y 001 del 2021 del Ministerio de Educación que establecen la bimodalidad para el presente ciclo lectivo, es decir alternancias semanales entre el sistema presencial y a distancia.

Esas circulares se emitieron luego de las reuniones que se hicieron en el Consejo Federal de Educación para darle forma al presente año escalar, que tendrá como común denominador en todo el país el esquema de bimodalidad para este momento de la pandemia.

Barletta aseguró que esas normativas del gobierno provincial “generan y agregan daños psicológicos y físicos que soportan niños, niñas y adolescentes en el proceso de aprendizaje. Como se ha demostrado en el mundo, la presencialidad es posible. No es la escuela un ámbito de contagios”.

La movida judicial impulsada por el referente de Juntos por el Cambio suma más tensión en el campo de la educación cuando se cumple el segundo día de paro docente en las escuelas públicas de la provincia y frente a los reclamos de grupos de padres para que haya más clases presenciales.

“Pretendemos que se hagan todos los esfuerzos para que las escuelas que cuenten con condiciones físicas tengan clases presencialidad ciento por ciento. Y las instituciones que tengan problemas queremos que los solucionen. Hay muchos lugares donde se pueden llevar a cabo las tareas educativas. Queremos que el gobierno haga lo que tiene que hacer, en realidad lo que tendría que haber hecho en 2020, ocuparse de las escuelas”, remarcó el también exrector de la Universidad Nacional del Litoral.

“El mundo ha demostrado que es posible la presencialidad en las aulas. Lo que pasa es que acá no se imponen las convicciones, no se tiene a la educación como una actividad esencial. En este país y en esta provincia parece que la prioridad está en los bingos o casinos. Ahora se discute además si vuelven o no las hinchadas a los partidos de fútbol. Todas las actividades se desarrollan de manera normal menos la educación. La prioridad tiene que estar puesta allí. La intención es que se garanticen los derechos de los niños y niñas al acceso a la educación”, agregó.

Barletta expresó que el gobierno “insiste con que los chicos que no vayan a las aulas estarán conectados, pero cuántos chicos tienen buen acceso a internet. Cuántas escuelas tienen el equipamiento para esto. Se va a dejar a más de la mitad de los estudiantes en la nada misma”, subrayó. .