Diputados de la UCR lograron ingresar a Formosa, tras denunciar que fueron "retenidos" por la policía provincial

Siete legisladores, encabezados por Alfredo Cornejo y Mario Negri, señalaron que no se respetó su inmunidad como miembros del Congreso y adelantaron que denunciarán al gobernador Gildo Insfrán por violar la Constitución.

Un grupo de siete diputados nacionales de la UCR, encabezados por Alfredo Cornejo y Mario Negri, lograron ingresar a Formosa luego de denunciar que fueron "retenidos" por la policía en la frontera con la vecina provincia del Chaco.

Los legisladores habían arribado más temprano a la ciudad chaqueña de Resistencia con la intención de llegar a la localidad formoseña de Clorinda, donde días atrás se registraron protestas contra el gobierno con denuncias sobre presuntos excesos en el marco de las medidas sanitarias de aislamiento.

Según informaron, los diputados opositores fueron retenidos durante 40 minutos por la Policía provincial, sobre la Ruta Nacional Número 11, a 15 kilómetros de Clorinda, y allí se inició una discusión con los efectivos policiales, que tenían órdenes de impedir el ingreso hasta tanto no estuviera el resultado del hisopado negativo.

"Hemos arribado a la provincia todos los diputados con hisopados negativos y nos hicieron un segundo hisopado. Pero no nos dan el resultado y ahora nos demoran en medio de la ruta nacional 11, para que nos vayamos. Están cometiendo un atropello contra la Constitución porque es la Carta Magna la que garantiza la libre circulación de los legisladores nacionales por todo el país", reprochó Negri.

Para el cordobés, "esto es una demostración más del autoritarismo de Insfrán, pero no vamos a permitir que nos tengan de rehenes acá en medio de la ruta", sostuvo Negri antes de que lo dejaran pasar junto a Cornejo, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Lena, Soledad Carrizo y Luis Petri.

"Vamos a radicar una denuncia en la Justicia Federal por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales, algo que va contra la Constitución. Insfrán no es más que la Constitución, no es más que la Nación. Formosa es parte del país, no es un país extranjero. Esto va a retumbar en el Congreso y vamos a denunciar al propio Gobernador", agregó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja.

Antes de que se librara la orden de dejar pasar a los legisladores, éstos amenazaron con realizar un corte de ruta. En la mañana de este miércoles, los legisladores mantendrán charlas con ciudadanos formoseños y militantes, y luego darán una conferencia de prensa a medios locales.

El viaje de los diputados radicales a Formosa se da luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también se trasladara días atrás a esa provincia junto a los legisladores de esa fuerza política, en medio de la polémica en torno a la gestión de Insfrán.

Con información de NA