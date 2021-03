Soria aguarda que Diputados acepte su renuncia para asumir como nuevo ministro de Justicia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La sesión del 23 de marzo sería la ocasión para tratar la renuncia de Martín Soria quien reemplazará a Marcela Losardo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, almorzó en Casa Rosada con el diputado del Frente de Todos por Río Negro Martín Soria, quien asumirá en los próximos días como ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, almorzó en Casa Rosada con el diputado del Frente de Todos por Río Negro Martín Soria, quien asumirá en los próximos días como ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.

Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que Cafiero y Soria compartieron un almuerzo, durante una hora, para repasar los lineamientos de lo que será su gestión.

Altas fuentes del Gobierno afirmaron que por el momento no hay una fecha exacta para que el presidente Alberto Fernández le tome juramento al flamante ministro de Justicia, dado que Soria deberá esperar hasta la próxima sesión de la cámara de Diputados para que aprueben su renuncia.

Según fuentes parlamentarias, la próxima sesión podría realizarse el próximo 23 de marzo, día en el que se trataría el proyecto que exime del pago de Ganancias a los trabajadores que ganan hasta $ 150.000.

Respecto al encuentro de Soria con Cafiero, fuentes de la jefatura de Gabinete indicaron que ambos "analizaron los lineamientos que propone el presidente Fernández para impulsar la transparencia del Poder Judicial y la búsqueda de una mayor eficiencia y celeridad en la resolución de los casos".

El futuro ministro de Justicia subrayó hoy que apuntará a que "los servicios de justicia sean más eficientes, inclusivos e igualitarios" y remarcó que perseguirá con "rigurosidad profesional" el "principal objetivo" de que haya "una Justicia que se corresponda con el Estado de Derecho" y "terminar con el lawfare".

"El presidente Alberto Fernández me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad", sostuvo el actual diputado nacional del Frente de Todos.

A través de su cuenta de Twitter, el ex intendente del departamento rionegrino de General Roca replicó un recorte de la entrevista televisiva en la que el jefe de Estado remarcó que lo eligió para ser el sucesor de Marcela Losardo porque "entiende bien lo que está pasando en la Justicia".

"En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la Justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas", remarcó el patagónico, hijo del ex gobernador de Río Negro Carlos Soria.

Martín Soria, de 45 años, actualmente se desempeña como diputado nacional del Frente de Todos y ocupa la Vicepresidencia segunda de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, así como también es vocal de las de Justicia, Juicio Político y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Ganancias

En medio del debate por las modificaciones al impuesto a las Ganancias y la designación de Martín Soria en Justicia, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial paguen ese tributo, y no únicamente los designados a partir del 1 de enero de 2017, como sucede actualmente.

"Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial", declamó en su cuenta de Twitter.

Para el entrerriano, que "los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria".

Cuestionamientos de la oposición

La oposición cuestionó la designación de Martín Soria como ministro de Justicia y advirtió que la cartera "va a conducir y comandar las embestidas contra la Justicia".

"Me preocupa mucho la designación de Soria como ministro, viendo sus declaraciones atacando a la Justicia", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el referente del PRO consideró que el Gobierno de Alberto Fernández lleva adelante "una escalada hacia la República y la división de poderes".

"Me parece bien que se discuta la reforma judicial, hay que buscar un consenso, pero que sea amplio. No puede salir solamente de la mitad más un voto del oficialismo", señaló Rodríguez Larreta.

En ese sentido, agregó: "Discutámoslo con tiempo, expertos y la opinión de todos los políticos".

Por otra parte, ante los dichos de Soria sobre la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remarcó: "Quien tiene que definir sobre una causa son los jueces, no el ministro de Justicia".

A su vez, el senador nacional Martín Lousteau consideró que la designación de Soria "termina siendo distinta a lo que mostraba el Gobierno en su discurso con (Marcela) Losardo".

"(El Presidente) Alberto Fernández dice que viene de una familia judicial, da clases en la Facultad de Derecho de la UBA, se supone que tiene muchas relaciones en el mundo judicial y legal y le costó 10 días definir al Ministro", ironizó el referente de Evolución UCR.

Y agregó: "A Soria no lo conozco, lo que veo es el proceso. La ministra estaba agobiada, y eso puede ser porque alguien en tu propio Ministerio te complica la vida pero también puede ser porque no te sentís respaldada por tu jefe".

Enojo de Weretilneck

La designación del rionegrino Martín Soria como nuevo ministro de Justicia tensionó el acuerdo que el Gobierno mantiene en el Congreso con el senador nacional y ex gobernador de esa provincia Alberto Weretilneck, quien calificó al futuro funcionario como "una persona violenta" que "no tiene ninguna capacidad" para el cargo.

Desde la llegada del Frente de Todos al Gobierno, el líder del espacio Juntos Somos Río Negro, que gobierna esa provincia, votó en casi todas las oportunidades con el oficialismo en el Senado, al igual que su ex ministro y actual diputado nacional Luis De Giacomo.

Sin embargo, en diálogo con el programa "Alguien tiene que decirlo" que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, Weretilneck rechazó con duras palabras la designación de Soria, con quien mantiene un largo enfrentamiento en Río Negro, y lo calificó como "una persona violenta, muy agresiva, incapaz de generar un diálogo positivo que permita resolver un problema".

"No vamos a ver un Ministerio de Justicia generador de procesos de transformación, va a ser un vociferador profesional agraviando a todo aquel que no piense como él", disparó el senador, al tiempo que cuestionó la capacidad técnica del ex intendente de General Roca para el cargo.

Al respecto, evaluó que "desde el punto de vista profesional, no tiene ninguna capacidad para desempeñarse en un cargo tan importante" porque "no tuvo posibilidades de tener cargos de trascendencia institucional como para poder tener un vínculo con la Justicia".