Miércoles 17.03.2021 - Última actualización - 12:23

12:19

Coronavirus en Santa Fe Martorano alerta por una segunda ola y advierte por posibles mutaciones locales La ministra de Salud de Santa Fe hizo hincapié en las medidas de prevención contra el coronavirus para impedir la formación de cepas autóctonas. “Tenemos que cuidar que no se produzca nuestra propia mutación interna”. Ya se aplicaron más de 210.000 dosis en toda la bota. La ministra de Salud de Santa Fe hizo hincapié en las medidas de prevención contra el coronavirus para impedir la formación de cepas autóctonas. “Tenemos que cuidar que no se produzca nuestra propia mutación interna”. Ya se aplicaron más de 210.000 dosis en toda la bota.

Sonia Martorano, ministra de Salud de Santa Fe, manifestó su preocupación por la producción de una cepa del covid-19 en nuestro país: “Nosotros podemos tener nuestro propio Manaos (en alusión a la mutación de coronavirus de esa ciudad de Brasil). Cuando hay mucha socialización y mucha transmisión el virus muta y vamos a tener nuestra propia mutación. Tenemos que cuidar que no se produzca nuestra propia mutación interna. Por eso mantener las medidas va a impedir o morigerar esta segunda ola que ya se viene. Hay que impedir las relajaciones”. En relación a los meses venideros cuando disminuyen las temperaturas, aconsejó: “Aunque haga frío mantengamos ventanas abiertas que esto va a impedir mucho la transmisión”. La funcionaria habló este miércoles en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario, donde se vacuna a docentes y adultos mayores.

La ministra afirmó además: “Ya estamos con los crespones de la segunda ola. En algunos lugares, los casos se duplican en menos de 14 días. Todo indica que está aumentando la contagiosidad, la transmisión. Son todos signos de que se está acercando la segunda ola”. Sonia Martorano recomendó no viajar al exterior del país. “Es un gran riesgo”, dijo.

La funcionaria afirmó que se llegó a 210.000 dosis de vacuna contra el virus de origen chino en toda Santa Fe. “Ayer llegaron nuevas vacunas. Ingresaron 30.200 dosis de Sputnik V (producida en Rusia) primera dosis. Es muy bueno esto, pero sigue siendo poco. Hoy la incorporamos ya a 74 localidades aparte de Rosario y Santa Fe”. Con esta partida se podrá seguir inoculando, según estimó Martorano, hasta el lunes 22 o martes 23. “Tenemos que vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. La semana que viene, si es que llega un vuelo, obviamente seguiremos”, dijo.

Se apartó una fracción de esta última partida para hogares con personas internadas con discapacidad. Por otro lado, de los 1.200.000 hombres y mujeres que deberían estar vacunados, se llegó a 210.000. Quedan 1.000.000 de personas que deberían inocularse. “Dependemos de la llegada de vacunas porque la capacidad de vacunar hoy está en 20.000 por día. Y la podemos aumentar. Podemos vacunar 120.000 por semana sin ningún inconveniente, pero dependemos de que lleguen ese número de vacunas. Las vacunas que llegan las aplicamos rápidamente”, comentó Sonia Martorano.

Con respecto a la franja etaria de las personas que reciben la inyección, consignó: “Hay disparidades entre las localidades. Vamos a llegar a cubrir hasta los (mayores de) 80 años seguro (con la inclusión de las dosis de Sputnik recién llegadas)”.

Nivel inicial, primaria y secundaria, cubiertos

Consultada sobre la vacunación al personal de las escuelas, respondió: “(Nivel) Inicial, primaria y secundaria está todo cubierto. Quedaron fuera los jardines municipales y estos jardines maternales que no estaban dentro de Educación. Ayer pedí un listado. Vamos a ver cómo podemos incluirlos”. Hay 3.054 docentes anotados mayores de 60 años que serán inoculados con la Sputnik V que arribó recientemente.

El caso de Germán Burgos

En relación al arribo de Germán Burgos, director técnico de Newell’s Old Boys, desde España y que entrenó al plantel de este club apenas llegó, comentó: “Esto lo está manejando Epidemiología y quienes le pedí que vean la situación. Sé que tiene un negativo para ingresar al país, otro negativo ahora. Sé que tiene que hacer otro (hisopado) antes del partido. Hasta donde entiendo el aislamiento que debe realizar, como todos, es de la no socialización. No puede salir. Se les permite hacer ese trabajo puntual dentro de los protocolos que marca la Nación y tiene que volver al aislamiento”. Burgos se aloja estos días en el hotel Jorge Griffa dentro del complejo Bella Vista de NOB.