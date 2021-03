https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La propuesta salarial (que los docentes estatales rechazaron y pidieron revisar) está ratificada", y "se puede conversar sobre otras cuestiones para ver posicionamientos en el desarrollo de cuestiones que son de la política pedagógica del ministerio", sostuvo la ministra Adriana Cantero.

Tras dos jornadas de paro Gobierno ratificó a los docentes la propuesta salarial

Los ministros de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y Educación, Adriana Cantero, retomaron hoy la discusión paritaria con dirigentes de Amsafe en formato virtual y luego recibieron a Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos, y Mariela Rossi, secretaria adjunta.

Al cabo de los encuentros, la ministra Cantero sostuvo que "la propuesta salarial (que los docentes estatales rechazaron y pidieron revisar) está ratificada", y que "se puede conversar sobre conversar sobre otras cuestiones para ver posicionamientos en el desarrollo de cuestiones que son de la política pedagógica del ministerio".

Los funcionarios provinciales insistieron en que la mejora salarial, del 35 % de aumento en tres tramos y con revisión en octubre, está "entre las mejores del país" y pidieron reflexión a los gremios, de cara a las medidas de fuerza planteadas para el martes y jueves de la semana que viene.

Ante la pregunta de El Litoral de si estaba en consideración alguna modificación en la oferta oficial en cuanto a la composición de cada uno de los tramos previstos, Pusineri insistió en que "hoy no está en evaluación", aunque admitió que éso está solicitado también por gremios que sí aceptaron la oferta.

"Estamos hablando de una política que supera la paritaria nacional y a las paritarias de provincias. Quiero llamar a la reflexión a la docencia, a los dirigentes gremiales, tener en cuenta que al no aceptar la politica salarial también se imposibilita el pago del aumento en el mes de marzo", remarcó el funcionario.

Y expuso que "vamos a tener un conjunto de sectores que van a percibir el aumento en marzo (de un 18 % como primer tramo) y el sector docente público no. Y además, no como represalia por el derecho de huelga, porque el derecho está garantizado y reconocido por la Constitución Nacional, pero sí por el hecho de no prestarse el servicio, cabe la posibilidad descontar los días que se pierden de clase".

"En este contexto nos movemos y estamos llamando a la dirigencia y a los docentes que sabemos que tienen muchas ganas de volver a las aulas, de trabajar, de reencontrarse con alumnos, a que revean la posición para la semana que viene".