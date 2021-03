https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.03.2021

Fernando Batista dio la lista definitiva del seleccionado Sub 23 que jugará amistosos en Japón

El entrenador del seleccionado argentino Sub ’23 entregó la lista definitiva de jugadores que compondrán la delegación que viajará a Japón

El entrenador del seleccionado argentino Sub ’23, Fernando Batista, entregó este miércoles la lista definitiva de jugadores que compondrán la delegación que viajará a Japón para disputar dos amistosos de preparación ante el equipo local, antes de fin de mes.

El técnico albiceleste emitió una nómina de 21 convocados, entre los que figuran mayoría de futbolistas que se desempeñan en el exterior.

La lista completa incluye a los arqueros Jeremías Ledesma (Cádiz, España) y Joaquín Blázquez (Talleres de Córdoba); a los defensores Hernán De la Fuente (Vélez Sarsfield), Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors), Nehuén Pérez (Granada, España), Milton Valenzuela (Columbus Crew, EE.UU.), Tomás Lecanda (River Plate), Nazareno Colombo (Estudiantes de La Plata), Alexandro Bernabei (Lanús) y Bruno Amione (Hellas Verona, Italia). Tenés que leer "El jugador vale más al ir a la selección"

Los mediocampistas Santiago Ascacíbar (Hertha Berlín, Alemania), Santiago Colombatto (León, México), Santiago Hezze (Huracán), Lucas González (Independiente), Fernando Valenzuela (Famalicao, Portugal) y Juan Brunetta (Parma, Italia)

Y los delanteros Benjamín Rollheiser (River), Agustín Urzi (Banfield), Matías Vargas (Espanyol, España), Adolfo Gaich (Benevento, Italia) y Enzo Cabrera (Newell’s).

De la nómina original designada por el entrenador quedaron al margen, entre otros, Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Matías Zaracho (Atlético Mineiro, Brasil) y Ezequiel Ponce (Spartak Moscú, Rusia), quienes no fueron autorizados por sus respectivos clubes.

El representativo sub 23, que se prepara para asumir los Juegos Olímpicos de Tokio, animará dos ensayos ante el combinado local el viernes 26 y el lunes 29 del corriente. Con información de Télam