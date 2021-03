Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance 114

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo unas 350 personas que, con los cuidados en medio de la pandemia, se hicieron presentes en la asamblea ordinaria tatengue. Más allá de las posturas negativas de "Glorioso '89" y "Triunfo Tatengue", la gran mayoría le levantó la mano a Spahn. Se respetaron todos los protocolos y reinó la calma.

Con la importante presencia de unos 350 socios, la asamblea ordinaria llevada a cabo en el estadio cubierto Ángel Malvicino del Club Atlético Unión aprobó por amplia mayoría de votos la Memoria y el Balance número 114 de la entidad de la Avenida López y Planes. A pesar de las claras posturas de dos de las tres listas opositoras (tanto "Glorioso '89" como "Triunfo Tatengue" no aprobaron ninguna de las dos cuestiones), los socios presentes respaldaron de manera contundente al oficialismo, que de la mano de Luis Spahn ganó las últimas elecciones con el 65 por ciento de los votantes. El tercer grupo político presente, bajo el paragüas de "Tate Campeón", votó la aprobación de la Memoria y Balance pero pidió incluir la figura de "pasivo financiero sujeto a revisión".

Respecto de esta sugerencia de los seguidores del Dr. Marcelo Martín, por lo que pudo averiguar El Litoral, la misma será incluida en el acta oficial de la Asamblea, pero no modificará en nada ni la Memoria y mucho menos el Balance. "El pasivo está sujeto a tres cuestiones, acorde a las presentaciones realizadas en su momento: el MPA; la IGPJ y la Comisión Auditora. Al cierre de la Memoria y Balance del ejercicio 114, no había ningún avance en esas cuestiones, como para aclarar o despejar dudas", explicaron los revisores de cuenta.

Para acelerar los tiempos (a las 20 debía finalizar por el tema de las recomendaciones sanitarias en pandemia), se omitió leer la Memoria. Todas las agrupaciones, además del oficialismo, pudieron tener su tiempo, usar la palabra y expresar lo que sentían. Desde cada grupo consultado por este diario se destacó el "respeto entre todos los unionistas, más allá de las diferencias".

Unión, con madurez. En la asamblea ordinaria de anoche, con unos 350 socios presentes en el cubierto Ángel Malvicino, todos los grupos políticos tuvieron su tiempo para hablar y fijar posturas. Luego, se votó en paz.Foto: Pablo Aguirre

La asamblea fue encabezada por Luis Spahn (presidente), Edgardo Zin (vicepresidente), Andrés Monsalvo (Secretario General), Rodrigo Rosso (Contador y revisor de cuentas), Jorge Ciceri (Tesorero) y Esteban Bovo (Secretario de Actas). Desde su cuenta oficial en redes, el Club Atlético Unión emitió un comunicado oficial: "Unión informa que los asociados del Club reunidos en Asamblea aprobaron por amplia mayoría la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 114. El encuentro se llevó a cabo con absoluta normalidad, respetando los protocolos sanitarios correspondientes".

A la hora de las apostillas que dejó la Asamblea Ordinaria del Club Atlético Unión, por ejemplo, se deslizó que entre lo que debe Rosario Central y lo que todavía adeuda San Lorenzo de Almagro por los hermanos Pittón, la tesorería tatengue tiene pendientes para cobrar algo más de dos millones de dólares "limpios" en los próximos meses. A su vez se detalló que el pase del colombiano Yeimar Pastor Gómez Andrade (1.700.000 dólares) a la MLS de Estados Unidos y los 200.000 dólares del préstamo de Franco Troyanski a San Lorenzo de Almagro ya fueron cobrados en su totalidad.

Luego de la aprobada la Memoria y también el Balance 114, el propio Luis Spahn habló con los medios presentes: "La verdad que tuvimos una Asamblea extraordinaria con mucho respeto, con mucha participación y con muy buen apoyo. Tuvimos alrededor de un 80% de aprobación de la Memoria y Balance. No hubo incidentes, hubo respeto, se permitió exponer. No hubo chicanas que nos llevaran a pasar a un cuarto intermedio", disparó.

El síndico. El conocido Jorge Molina, una figura muy fuerte y respetada dentro del Mundo Unión, al momento de usar la palabra. Fue muy aplaudido por los socios presentes.Foto: Pablo Aguirre

"A la Asamblea vienen 40 socios que creen como una herramienta política algún cuestionamiento sobre los aportes de mi familia y creen que eso les puede dar algún margen de plataforma política. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar nuestra performance del 65% de dos año atrás y tener un mayor consenso", ironizó el máximo mandatario tatengue.

"El club está un poco politizado luego de tener dos o tres elecciones sin listas. Eran momentos muy difíciles, había muchas dificultades económicas y no había alternativas electorales. Ahora que apareció la bonanza hay unionistas que quieren venir a administrar esa bonanza y presentan sus alternativas políticas como una opción para los socios, expresó el presidente rojiblanco

"El balance es orgullo. Cuando una pandemia nos superó, pudimos cerrar un balance con superávit. Esto nos permitió avanzar con solvencia y disponibilidad para pegar un cambio en la estructura del club, algo que no se hizo en 40 años. Vamos por todo, no por una plaquita. Si un socio es dueño del club puede preguntar, ¿ustedes se imaginan cien socios presentando una carta por día que no son nada de los 15 mil que tenemos?. Esta es una situación inviable. Hay veces que tenemos que posdatar la información. Si un socio pide, y son 100 o 200 socios diarios es imposible", agregó Spahn con los medios.

"Nos piden más claridad, nos piden más información. Hablan de cuánto se vendieron los Pittón que son 2 millones y medio limpios, el 70% de uno y el 80% el otro, tenemos ingresos extras por performance. Hemos hecho una gran negociación, la obligación de que Vélez compre en 600 mil el 30% restante de Mauro. El caso de Yeimar que nos permitió sumar unos 150 mil dólares a groso modo que era el compromiso del jugador de reintegrar su porcentaje; otro caso es el de Troyansky, donde se pactó como exigencia una clausula de confidencialidad, que después de hizo pública: Olimpo no quería mostrar que tenía ingresos mensuales que le permitieran afrontar un pasivo, prefería mostrarse con problemas económicos para no ser presionado por sus acreedores", confesó el presidente de Unión.

"Hay una Agrupación que se quiere mostrar áspera, crítica. Hablan de ciertas verdades en un contexto que nos da la razón a nosotros. Llamamos a las Agrupaciones a una reunión, se habló y después filtraron audios de esa charla en forma parcial que sacaban de contexto una explicación que yo daba. Se fueron cobrando parte de las deudas con Central y San Lorenzo. Rosario tiene firmado un acuerdo para acercarnos unos 20 millones más, entre julio y agosto se terminaría cancelando todo. Con San Lorenzo tenemos toda la deuda refinanciada. Uno no quiere dar tantos detalles porque termina complicando las relaciones", agregó.

"No es fácil decir que le cobramos 126 mil dólares de multa e intereses a San Lorenzo. Nos van a triar de la oreja desde la AFA. Los dirigentes tenemos que apostar al bajo perfil, porque ganar nuestras discusiones no es viable si le hace un daño al club", finalizó un muy feliz Luis Spahn.

Los dirigentes se encargaron de resaltar el buen clima, a pesar de las posiciones distintas, el respeto al protocolo y la manera en que se desarrolló este importante acto para la vida institucional.