Incógnita

Gildo Insfrán estuvo en Casa Rosada

El cuestionado gobernador formoseño estuvo una hora en Balcarce 50 antes de retirarse. No mantuvo reuniones ni con el Presidente ni con el Jefe de Gabinete. Oficialmente, no se informó a qué fue.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, pasó hoy por la Casa Rosada, en medio de los cuestionamientos que recibió la provincia por sus medidas referidas al coronavirus. El mandatario provincial llegó a la Casa de Gobierno pasadas las 16:00, según pudo constatar NA, y permaneció en Balcarce 50 por aproximadamente una hora. Al momento de su arribo no se encontraba el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaba reunido con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Tenés que leer Diputados de la UCR lograron ingresar a Formosa, tras denunciar que fueron "retenidos" por la policía provincial En medio de un gran hermetismo, el gobernador de Formosa recorrió los pasillos de la sede del Gobierno nacional, sin que se conociera cuál era el motivo de su visita. En ese marco, ante la consulta de NA fuentes de la Casa Rosada desmintieron que Insfrán se haya reunido con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, al igual que con el jefe de Gabinete. El mandatario provincial participó horas antes de la videoconferencia que encabezó el jefe de Estado desde la Quinta de Olivos con los gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para coordinar acciones en medio de la pandemia de coronavirus. La visita se produjo en el marco de nuevos incidentes con dirigentes opositores, que días atrás intentaron ingresar a la provincia y fueron demorados. Tenés que leer La Corte le ordenó a Insfrán permitir que una mujer ingrese a Formosa sin pasar por los centros de aislamiento Un grupo de siete diputados nacionales de la UCR, encabezados por Alfredo Cornejo y Mario Negri, lograron ingresar a Formosa luego de denunciar que fueron "retenidos" por la policía en la frontera con la vecina provincia del Chaco. Los legisladores habían arribado más temprano a la ciudad chaqueña de Resistencia con la intención de llegar a la localidad formoseña de Clorinda, donde días atrás se registraron protestas contra el Gobierno con denuncias sobre presuntos excesos en el marco de las medidas sanitarias de aislamiento. Con información de NA