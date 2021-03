Voces femeninas por un mundo mejor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este álbum editado en pandemia reúne a 46 intérpretes para aportar a la visibilización y difusión de las mujeres músicas, y desde lo conceptual ser un aporte contra las injusticias de género. La gestora del proyecto, Alejandra Lazcoz compartió con El Litoral su mirada, como así también las representantes santafesinas: Ángeles Deló y Viviana Barrios.

“Cantoras.ar” es un acto estético histórico y único donde 46 intérpretes a través de 112 temas nos dicen “estamos unidas para, desde la belleza y la magia del arte, potenciar la fraternidad y la prosperidad, conjurar la paz y la alegría, gestar la plenitud y la compasión, e invitar al amor, la justicia y la igualdad para las almas y para el mundo”. Este disco, que ya se puede escuchar en https://www.cantoras.ar o en Spotify (hay una edición física, con un arte gráfico en el que resalta el morado del pañuelo feminista), es una muestra “del poder de lo femenino que todo lo alimenta, lo ilumina y lo transforma. Una llave para que las mujeres podamos soñar, empoderarnos; para abrir más puertas, crear nuevos caminos y derribar muros. En lo concreto: para que podamos ser más mujeres en los escenarios y en todas las áreas artísticas y culturales”, dicen desde la producción, encabezada por Alejandra Lazcoz, a través de Lazcoz Producciones.

En el proyecto participan cantautoras e intérpretes, emergentes, de trayectoria nacional; y desde distintos géneros musicales. Pero todas argentinas y cantoras: “porque cantan desde el espíritu, y porque forman parte de un material discográfico federal, donde cada una nos muestra la argentinidad y la vivencia femenina desde distintos prismas. Ellas le cantan al amor, al arte, al paisaje de sus provincias. Denuncian tipos de violencia, alienación e injusticia. Y nos invitan a vivir el momento y a recordar nuestra capacidad de ser inmensas y cambiar el mundo. El común denominador del disco es que son todas mujeres, y cuando las mujeres se juntan siempre sucede algo”.

Paz verdadera

“Cantoras.ar” nació en pandemia, en plena cuarentena estricta, con mucho esfuerzo, organización y profesionalismo. La idea de la productora surgió desde el deseo de transformar este 2020 en un año de resultados positivos. Lazcoz Producciones fue visionaria en un momento mundial complicado. Y se puede apreciar su perspectiva de género al haber unido a las cantoras de la Argentina para visibilizarlas, y para propiciar la creación de vínculos y alianzas entre ellas. “Porque la historia de las luchas nos demuestra que una sola golondrina no hace verano. Y la historia del presente dirá que en el 2020 surgió un fenómeno que cambió el modo de producir y trabajar en la música. Y que fue un eslabón artístico poderoso en la lucha histórica por los derechos y garantías de las mujeres. Cabe destacar que Silvia Palumbo finaliza el disco con su tema ‘Ni una menos’ y de esta manera se cierra un hilo conceptual que propone una paz social en serio, no una idea abstracta, para que haya calma en las almas la injusticia tendrá que dejar de ser moneda corriente”.

Desde la producción agradecen a Patricia Sosa por ser parte y madrina del disco; “A Anne Demar por su exquisito y comprometido arte gráfico del disco que desde las formas y violetas hace del disco un objeto femenino, espiritual, y feminista. Y a Luciana Zambrano de @fortuna_tomasa por el diseño del tótem que representa la lucha de las cantoras”.

Proyecto conceptual

Alejandra aceptó el convite de El Litoral para profundizar en las particularidades del proyecto

-¿Cómo fue la convocatoria de las cantoras que participan en el álbum?

-La convocatoria fue en red. Lucía Guanca y Ayelén Francou me ayudaron a contactar con muchísimas artistas de excelente nivel. Lucia está muy conectada con los colectivos de mujeres. Y a Ayelén es parte del directorio del Consejo Federal del Folclore Argentino, y sus compañeros directores de otras provincias le pasaron nombre, apellido y teléfono de artistas de sus regionales. Por otra parte Ana De Marchi me ayudó junto a mi marido a armar la estética del CD y el orden de las canciones.

-Se hizo durante la pandemia. ¿Son mayoría las grabaciones previas? ¿Hay artistas que hayan grabado especialmente para este disco?

-Se hizo en tiempo récord, durante la pandemia, en cinco meses, la mayoría son temas realizados especialmente para el CD. Las artistas tuvieron en cuenta el marco argumental del disco para tanto para las creaciones como para las elecciones. Hay muchos temas inéditos y composiciones de las cantoras grabadas por primera vez. Solo un veinte por ciento del CD tiene temas grabados con anterioridad. Pero incluso estos fueron seleccionados teniendo en cuenta los criterios de “Cantoras.ar”.

-Si bien hay una fuerte presencia folclórica hay variedad estilística en las propuestas. ¿Cómo tomó forma esta unidad en la diversidad?

-El hilo conductor es el federalismo. Las mujeres desde distintos géneros abrazan a las demás provincias. Pueblo con pueblo se cuentan como están viviendo, cuáles son sus paisajes, sus problemáticas, redescubren que el amor es el mismo en el norte y en el sur. Otro fundamento es el de proponer una paz verdadera y concreta, crear un mundo mejor a través del arte, de la misión de cada uno. El disco empieza con “La Paz” de Patricia Sosa y termina con “Ni una menos” de Silvia Palumbo. Esto no es al azar. No puede haber paz mientras las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas por el solo hecho de su género. Y el eje de todo el disco es la visibilización de las artistas mujeres y la creación de lazos entre las mismas. Porque hoy tenemos que trabajar de otra manera, de manera colectiva.

-¿Cómo se sumó Patricia Sosa como madrina del proyecto?

-La idea de invitar a Patricia Sosa me surgió por la gran admiración que le tengo y porque cuando salió la ley del cupo femenino en los festivales lo celebró y contó su dura experiencia de cuando en 1982 la bajaron del escenario por ser mujer. Es un ser muy generoso e ilumina con su luz a todas las cantoras que forman parte de este disco.

-¿Hay idea de hacer en un futuro un volumen dos?

-Las segundas partes nunca son buenas. La idea es crear discos con artistas mujeres también pero basados en un género en específico, o en una provincia en particular.

Voces nuestras

Viviana Barrios y Ángeles Deló son las representantes de Santa Fe en esta convocatoria federal: la primera conocida justamente como “La Santafesina”, y la segunda nacida en San Justo pero radicada desde hace años en la capital provincial. Ellas también compartieron su mirada sobre esta iniciativa.

-¿Cómo vivieron la invitación a sumarte a este álbum?

Ángeles: -Fue muy lindo encontrarme con la familia de Lazcoz Producciones, porque es una productora que siempre mira para el futuro. Fue una alegría enorme para mí poder ser parte de este proyecto federal que se llama “Cantoras.ar”.

Viviana: -El 2020 fue un año muy difícil, muy nefasto para toda la humanidad; y que de pronto a finales de septiembre suene el teléfono y es Lazcoz Producciones que me invitaba a participar del disco fue un shock emocional tremendo. Un disco que se fue gestando de esa manera: llamando a todas las cantoras del país. Fue un honor para mí Lazcoz Producciones, más precisamente Alejandra, me convocara con mi género litoraleño chamamecero. Es un disco federal, muy grande, muy importante, y estoy orgullosa de formar parte.

-¿Cómo eligieron las canciones con las que participaron?

Ángeles: -Participé con esas canciones porque son adelantos de mi disco que está por salir; “Corazoncito” es un chamamé y soy cantora del Litoral, y como tal no podía faltar. Y “Flor de invierno” porque es una nueva puesta en escena: una nueva Ángeles Deló, un poco más romántica, un poco más melódica: es un aire a zamba, y quería mostrar algo que no se haya visto antes en mí.

Viviana: -Enseguida me puse a trabajar, a buscar canciones de nuestro Litoral. Manos a la obra, buscando (tengo un equipo que me asesora muy bien) encontré estas tres canciones maravillosa de nuestro Litoral, que no tienen desperdicio.

“Pan del agua” es del misionero Ramón Ayala; “Noches isleñas” es de Pedro Sánchez, una canción que estaba olvidada, porque ha sido grabada muy poco: tuve la suerte de encontrarla. Y “Mi bello pago natal” es de Paulino Aguirre: evoca un poco la nostalgia de recordar tu pago natal, tu lugar de origen. Estoy muy orgullosa de que estas tres canciones representen a nuestro Litoral, especialmente a Santa Fe.

-¿Cómo sienten esto de ser parte de algo grande, que las une con otras cantoras de otras partes del país?

Ángeles: -Es muy loco porque tenemos un grupo, somos un montón, y las 46 cantoras todo el tiempo están compartiendo cosas “sonamos acá, sonamos allá”, y me encanta.

Viviana: -Estoy muy orgullosa de este disco: estoy feliz, comprometida, porque es el año de la mujer, que tiene empuje, agallas, sensualidad, trabajo, alma. Creo que este disco va a dar que hablar y se merece el Gardel de Oro; pero sin estar nominado, directamente ganárselo. Estoy muy feliz, y vamos por más.

Participación federal

Jujuy: Banda Coya, Hermanas Simón, Eugenia Mur; Salta: Mariana Baraj, Lucía Guanca, Luciana Palavecino, Marianela Domínguez, Martha Pino; Santiago del Estero: Las Mulleris, Andrea Bustamante, Claudia Pallarez; Tucumán: Nancy Pedro; La Rioja: Gloria de la Vega, Johana Santillán, Lía Gómez Castellanos, Antonella Torcivia, Mily Juárez, Flor Castro; Misiones: Aurazul; Chaco: Ayelén Francou, Valeria Palacios; Entre Ríos: Marcia Müller, Ornela Taffarel; Santa Fe: Angeles Deló, Viviana Barrios; Córdoba: Carolina López, Victoria Alfonsina; San Luis: Cecilia Giménez; Buenos Aires: Irupé Tarragó Ros, María Eugenia Díaz, Cecilia Baraz, Cecilia Roldán, Gaby La Voz Sensual del Tango, Ana De Marchi, Las Charabonas, Silvia Palumbo y DesBandadas, Romina Benito; La Pampa: Laura Paturlanne, Leticia Pérez; Neuquén: Adriana Focarazzo, China Town, Estefanía Durán, Lorena Riquelme; Río Negro: Toly Hernández; Invitada especial: Patricia Sosa.