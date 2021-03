"Kily" González: "Jugar contra el puntero es un desafío"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director técnico de Rosario Central, próximo rival de Colón el domingo a las 16.15 en el Brigadier López, habló de la importancia de ganarle al sabalero para meterse en la lucha por la punta de la zona 1. "Es un equipo que intenta presionar mucho, en la pérdida tiene un juego muy directo con el Pulga Rodríguez, que está en un nivel muy bueno", opinó el DT "canalla" sobre el equipo de Domínguez.

El director técnico de Rosario Central, Cristian González, aseguró que el encuentro de este domingo como visitante frente al líder Colón, por la sexta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, es "un desafío".

"Jugar contra el líder tiene la motivación extra de que si le ganamos nos metemos en el lote de los de arriba, pero para nosotros la palabra es desafío", declaró el entrenador "canalla" durante una videoconferencia de prensa organizada por el club en el Country de Arroyo Seco.

"Lo primero que hay que tener claro es que cada partido es un desafío para poder ganarlo, no hay que desmerecer a ningún rival. Un ejemplo fue Argentinos, al que le ganamos en la primera fecha y después les ganó a River y a Colón", agregó el "Kily" González.

Consultado sobre el partido que debe hacer Central para ganarle a Colón, el técnico confió que "jugar como visitante, que hace varios partidos que no ganamos, y contra el líder, son motivaciones para el jugador. Pero hay que corregir varias cosas: estar más corto, ser agresivos y llegar con mucha gente al ataque. No cometer errores, no quedar partidos. Hay cosas que vamos mejorando, pero muchas otras que nos faltan".

Con respecto a Colón, el técnico de Rosario Central opinó que "es un equipo que intenta presionar mucho, en la pérdida tiene un juego muy directo con el Pulga Rodríguez, que está en un nivel muy bueno. Tenemos que ser muy agresivos en el uno contra uno, estar muy cortos, tratar de ganar esa segunda pelota. Si nos quedamos con la línea de cinco atrás, vamos a tener más posibilidades de perderlo que de ganarlo".

Sobre el sistema táctico del equipo, González contó que "practicamos con línea de tres, pero también con línea de cuatro, ya que hemos jugado algunos partidos así, pero estamos definiendo, todavía me queda un día para tomar la mejor decisión sobre cómo jugarle a Colón. Tengo los jugadores en la cabeza".

El entrenador "canalla" detalló que el zaguero Gastón Ávila, quien sufrió una lesión acromio clavicular en el hombro derecho, se encuentra "bien, muy bien, pero lo estamos analizando porque apenas lleva una semana de la lesión y es un partido en el que tienen que estar todos al cien por ciento".

Sobre el capitán Emiliano Vecchio, cuestionado por sus últimas actuaciones, González sostuvo que "hablamos constantemente para que él pueda jugar y se sienta más cómodo. Hubo partidos que lo siguieron con uno o dos hombres y buscamos que él distraiga y aparezca otro jugador. Hablo mucho con él y lo exijo muchísimo, y él está comprometido con el colectivo".

En este sentido, el "Kily" advirtió que "cada jugador tiene su peso y su responsabilidad. Está claro que al ser uno de los capitanes tiene la responsabilidad del armado, pero necesita socios, cualquier hincha sueña con que sea Marco (Ruben), así como otros jugadores. No podemos hacerlo responsable solamente a él. Cada uno tiene que hacerse cargo de su rol y asumir riesgos. Cuando Emiliano (Vecchio) es sometido hay que tratar de distraer para tratar de generar otras situaciones".

Consultado por la llegada del "Mono" Germán Burgos como entrenador de Newell's, Cristian González expresó: "Todavía no hablé con él, le tengo un cariño enorme. Estuvo muchos años en la Selección, en Europa... Para mí le da prestigio al fútbol argentino. Hay un partido especial en el que queremos que no le vaya bien, pero esto es fútbol, no es de vida o muerte, es para jerarquizar mucho más a nuestro fútbol".

Lo Celso internado

El mediocampista de Rosario Central Francesco Lo Celso fue internado ayer en el Sanatorio Mapaci, de la ciudad de Rosario, por un diagnóstico de "presunta apendicitis aguda". "Internación en Sanatorio Mapaci por abdomen agudo quirúrgico. Diagnóstico presuntivo: apendicitis aguda", informó el Departamento Médico de Rosario Central en sus cuentas oficiales de la redes sociales.

Lo Celso, de 21 años, se perderá el partido de este domingo en el que Central visitará Colón, líder invicto de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. El mediocampista, hermano de Giovani (jugador del Tottenham Hotspur inglés y del seleccionado argentino), fue titular en cuatro de los cinco partidos jugados por su equipo en el presente torneo.