https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.03.2021 - Última actualización - 15:04

15:00

En el reciente sudamericano de natación que finalizó el pasado viernes en Parque Roca, la santafesina consiguió cinco medallas siendo su mejor producción en esta competencia.

Cinco medallas cosechó la santafesina Sebastián... ¡Notable! "Avanti morocha", ¡vamos Julia! En el reciente sudamericano de natación que finalizó el pasado viernes en Parque Roca, la santafesina consiguió cinco medallas siendo su mejor producción en esta competencia. En el reciente sudamericano de natación que finalizó el pasado viernes en Parque Roca, la santafesina consiguió cinco medallas siendo su mejor producción en esta competencia.

Fabiana García

Clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio en los 100 y 200 metros pecho, logro que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la santafesina Julia Sebastián tuvo una actuación histórica en el Sudamericano de natación que se llevó a cabo desde el martes al viernes en el Centro Acuático de Parque Roca, inaugurado para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Sebastián, olímpica en Río de janeiro 2016, se consagró por quinta vez campeona sudamericana en los 200 metros pecho, además de obtener el oro en los 100 del mismo estilo, 4 x 100 relevo combinado y dos de plata en los 50 metros pecho y en el relevo mixto combinado 4 x 100.

Junto a Julia Sebastián, el equipo nacional sumó con la figura de Delfina Pignatiello, Virginia Bardach, Macarena Zeballos y también los santafesinos, Gabriel Morello, Nicolás Deferrari y Martín Carrizo. El trabajo en conjunto llevó a Argentina a posicionarse primero en el sudamericano.

Sebsatián compitió en muy buen nivel, pero sin quebrar sus récords, " fue un torneo en el cual no descargué, no hice puesta a punto, estoy haciendo una preparación más continúa , porque voy a apuntar a la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio".

A pesar de esto, Sebastián corrió sus pruebas haciendo marca B de los Juegos Olímpicos , aunque ella posee marca A para el certamen.

" "Estoy súper satisfecha esperaba nadar en esos tiempos, pero han pasado muchas cosas y si bien puede seguir compitiendo en la Liga Internacional y nadar en pileta larga, mi actuación me dejo conforme".

" "La selección tuvo el Campeonato Argentino a principio de año y en esta competencia –que debía realizarse hace exactamente un año- creo que han sentido un poco de presión, por esas ansias de conseguir el campeonato como equipo, pero la selección está muy fuerte y unida".

"Pasé un año sin ver a mi familia".

Con el Campeonato Argentino en Buenos Aires, Julia Sebastián pudo volver a Santa Fe y reencontrarse con su familia, ya que estaba en Brasil, donde vive, cuando arrancó la pandemia de Covid -19.

"Nadie se lo esperaba, el Sudamericano -que se hizo ahora- fue cancelado muy sobre la fecha. Nos cayó a todos como un balde de agua fría, estábamos entrenando todos muy bien y en buenas condiciones y de pronto se cerró todo, tuvimos que quedarnos en nuestras casas. Para seguir, hubo que reinventarse y tratar de entrenar de alguna forma, alquilando una bici, una pesa, porque no sabíamos siquiera cuando íbamos a volver", dijo relatando los momentos más duros por los que atravesó.

"Fue de a poco cuando se consiguieron las habilitaciones necesarias para conseguir una pileta y un gimnasio. Cada uno lo vivió a su manera, desde su cabeza . En lo particular, lo que más me costó es estar en otro país, un año en un escenario de pandemia que me asustó, porque no se sabe a quién le va tocar. Tenía miedo por mi familia", subrayó la excelente nadadora santafesina.

"En el tema del entrenamiento creo que lo más difícil fue mantener la motivación y cuando apareció la Liga Internacional me empecé a motivar nuevamente, ya se habían postergado los Juegos Olímpicos y fue muy triste pensarlo tan lejos cuando ya faltaba tan poco", señaló.

Julia regresó a nuestra ciudad. "Voy a estar unos días en familia en Santa Fe, aprovechando que conseguí el permiso. Pero no pierdo la esperanza de poder competir de nuevo internacionalmente con la selección nacional de natación antes de Tokio".

Las medallas santafesinas

Julia Sebastián: oro 100 metros estilo pecho con un tiempo de 1.08.93; oro en 200 metros estilo pecho, 2.27.59; oro en 4 x100 metros combinado relevo; medalla de plata en 50 metros estilo pecho con un tiempo de 31.55 y plata en 4 x 100 relevo mixto combinado junto a Andrea Berrino, Macarena Ceballos, Lucia Gauna con un tiempo de 4.10.56.

Gabriel Morelli: plata en 100 metros estilo pecho con un tiempo de 1.02.26; plata en 200 metros estilo pecho, 2.14.01; plata en 4 x 100 metros combinado relevo.

Nicolás Deferrari: plata en 4 x 100 metros relevo combinado.

Martín Carrizo: plata en 4 x 200 estilo libre relevo, bronce en 1500 estilo libre con un tiempo de 15.36.91.