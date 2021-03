Kaufmann sostuvo que el boleto estudiantil gratuito es "una decisión estratégica"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, defendió la iniciativa del gobierno provincial, como ya lo había en la Cámara días atrás. "Nunca se había implementado con este carácter general, masivo, abarcativo e igualitario", dijo el legislador costero.

"Días atrás, en el comienzo mismo de la actividad legislativa, expresé en la Cámara de Senadores mi parecer sobre la medida del gobierno provincial de establecer el boleto estudiantil gratuito en la provincia, para todos los niveles y para todos los actores de la educación; esto es, desde el nivel inicial hasta la universidad, e incluyendo a maestros, docentes y auxiliares. Una medida inédita, igualitaria, estratégica", sostuvo Ricardo Kaufmann, senador por el departamento Garay, a una semana del comienzo efectivo del sistema.

El legislador costero, además de esa posición pública que incluye una ponderación de la medida y un agradecimiento explícito al gobernador Omar Perotti por impulsarla, precisó algunas cuestiones para poner en perspectiva la importancia de este boleto gratuito que, "desde luego -dijo-, significa una inversión y no un gasto. Pero que nunca se había implementado con este carácter general, masivo, abarcativo e igualitario. Y esto es así porque se da el boleto para quien no tiene recursos para pagar su pasaje hacia la escuela y también para quien sí tiene o puede tener esos recursos. Para todos igual, para que a nadie por cualquier circunstancia le falte la posibilidad de ir a la escuela, desde los 3 años, es decir, desde los jardines maternales, hasta la universidad. Están todos cubiertos. Y también los docentes y el personal auxiliar, es decir, todo el universo educativo completo. Porque también se prevén un boleto estudiantil rural y convenios con las universidades".

Beneficios muy concretos

Kaufmann enfatizó que hay que visualizar la magnitud del beneficio que incluye a unas 500.000 personas y que en este año le representa al Estado una erogación del orden de los cuatro mil quinientos millones de pesos sólo en este ciclo. "Con esta medida, el alumno no paga el boleto, el docente no paga el boleto y el auxiliar no paga el boleto. Los estudiantes pueden ir y venir a sus casas sin costo, y así se allana cualquier imposibilidad de acceso a la educación. La educación pública es gratuita y llegar hasta ella, también", expresó.

También destacó que se benefician los alumnos que deben viajar para ir a la escuela o a la facultad, porque pueden regresar a sus pueblos, no se desarraigan totalmente, participan de actividades sociales, deportivas, culturales.

"Hay docentes -agregó- que trabajan en más de una escuela y -en el interior lo sabemos- en más de una localidad. En los sectores más humildes, el padre a veces debía elegir entre dar de comer o pagar el boleto que el hijo concurra a la escuela. Los senadores lo hemos visto en nuestros pueblos. Y desde luego que hemos acercado las ayudas que prevé esta Cámara. Con esta medida, saben que su hijo puede concurrir a la escuela y volver a su hogar, sin pagar un peso. Son parte de los beneficios muy concretos y visibles que aporta esta medida".

Honrar la palabra comprometida

Kaufmann señaló que debe destacarse que "se trató de una promesa de campaña, y que el gobernador Perotti hizo honor a la palabra comprometida. Y ello no sucedió antes, sencillamente porque la pandemia obligó a suspender cualquier actividad educativa en 2020. Esa promesa electoral va en sintonía con otras relacionadas con la educación. Perotti, en cuanta oportunidad tuvo, anticipó su decisión de invertir en educación y de asegurar que los niños y adolescentes estén en la escuela".

En el mismo contexto -sostuvo- hay que inscribir la iniciativa, también estratégica e igualitaria, de prever internet para todos los alumnos de la provincia, por cuanto se ha visto en la pandemia que este es un factor crucial de desigualdad. Y recordó que el gobierno provincial impulsa una ley de conectividad que apunta a dotar de señal de internet a sitios de la provincia que no cuentan con un servicio adecuado. "Y eso también es igualdad de oportunidades".

Estructural y estratégica

Ambas iniciativas, la del boleto estudiantil gratuito y la de conectividad, "son tan estratégicas y estructurales como hacer una ruta: quedan para siempre y marcan un antes y un después para la gente", dijo el senador Kaufmann.

"Por esa carretera imaginaria que es la educación, marchan sueños, aspiraciones, iniciativas que luego derraman y multiplican y regresan en otras mejoras. Eso sucede cuando al pueblo del que partió regresa un médico, un ingeniero agrónomo o un docente, generando ese círculo virtuoso que eleva la calidad de vida del conjunto", argumentó.

"En este caso concreto, es una forma de generar oportunidades para poder seguir luego por otros derechos. Porque es el Estado el que se ocupa de que cada uno tenga esa posibilidad de acceder a la educación y al conocimiento. Luego de la etapa académica, luego de la formación, cada uno podrá ser artífice de su destino. Pero hasta esa instancia, es el Estado provincial el que le da las herramientas para que avance en el sistema educativo y se privilegie así la formación integral de ese alumno", expresó finalmente el senador Kaufmann.