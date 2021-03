CRAI y Santa Fe Rugby llegan motivados al comienzo del Oficial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambos equipos tuvieron destacadas actuaciones el fin de semana ante dos “grandes” de la URBA.

El último fin de semana tanto CRAI como Santa Fe Rugby Club, fueron los únicos equipos de la ciudad que disputaron partidos amistosos. Ambos en condición de visitante y los dos terminaron con resultados muy alentadores para los equipos santafesinos.

CRAI viajó al sur provincial, más concretamente a Rosario, donde jugó ante Plaza Jewel. Los “gitanos” tuvieron una muy buena actuación y terminaron cayendo, frente a uno de los clubes fundadores de la Unión Argentina, por 28 a 21.

Por su parte, SFRC se fue el viernes a Buenos Aires, donde un día después enfrentó a uno de los mejores (sino el mejor) equipos de los últimos años en el rugby de la URBA: Hindú. En Don Torcuato, los locales sufrieron hasta el final pero terminaron imponiéndose ante los de Sauce Viejo por 24 a 21.

Voces autorizadas

“El objetivo era ver cómo respondíamos ante un equipo de estas características y quedamos muy contentos porque estuvimos más que a la altura de las circunstancias. Jugaron con su equipo principal y era el primer partido después de la pandemia, estaban con muchas ganas”, arrancó en diálogo con el Litoral Pablo Pfirter, Head Coach de SFRC.

“Fue un muy buen primer tiempo por parte de los dos equipos, muy parejo. Afuera nos preguntábamos hasta dónde íbamos a poder aguantar el ritmo, pero terminamos doblegándolos. Si jugábamos 10 minutos más les ganábamos”, aseguró convencido.

Por su parte, Héctor “Quico” Salva, el Head Coach de CRAI comentó: “La verdad fueron muy positivos los partidos ante Plaza. Tal vez en el partido de la primera concretamente, el formato de no patear a los palos, nos jugó en contra. Tuvimos muchos penales a favor y no se podía pedir palos. En el segundo tiempo jugamos mucho en los últimos metros de ellos. No llegábamos, marcábamos puntos y volvíamos. Eso generó mucho el desgaste y el control de pelota largo en tiempo. Tuvimos en el dominio nuestra mayor virtud”.

Ambos partidos se disputaron con empuje permitido del scrum de un metro y medio, y los dos representativos santafesinos superaron a sus rivales, lo cual habla de un gran trabajo que vienen haciendo en esa formación, pese a que todavía no se sabe cómo se disputará en el Torneo Oficial de la Unión Santafesina que comienza este sábado, y donde se pondrá en juego la copa “Federico Caputto”.

“Cuando se juega un scrum leal y tenés árbitros que dirigen bien, no hay ningún problema”, coincidieron ambos entrenadores y también en que sus jugadores “están muy motivados” para el comienzo de la competencia.

Plan de juego

“Pretendemos jugar a un rugby simple , dinámico y efectivo. Haciendo mucho énfasis en las formaciones fijas. Para nosotros el scrum es filosofía. Y pretendemos volver a levantar la bandera de la defensa. Y este último sábado demostramos que vamos por ese camino. Tenemos grandes jugadores” (Pfirter).

“Intentaremos plantear un rugby normal, tal como se viene jugando en CRAI desde hace unos años. Ojalá sea una evolución de las gestiones anteriores. Un rugby de cinco jugadores con vueltas con estructuras de 1-3-3-1. Es decir, un juego más o menos como están planteando todos, tal vez hacerlo un poco más arriba, no tan atrás. Ese sería nuestro desafío” (Salva).

Objetivos

“Nuestra mentalidad siempre será la de ganar todo lo que juguemos. Desde un amistoso al torneo más importante. Pero sin dudas que el resultado positivo tiene que ser una consecuencia. Queremos jugar bien y que ese juego nos lleve al triunfo, ese es el mensaje” (Pfirter).

“A partir de tener más claridad en cuanto a las actividades, sigue creciendo el número de jugadores en el plantel. Y hoy además, los que juegan habitualmente en primera, tienen esa mezcla de no ser tan grandes en edad, pero contar con bastante experiencia jugando en el primer equipo. Siempre apuntamos a jugar bien, obtener los resultados y ahí ver para qué estamos” (Salva).