Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 18:17

18:15

Revisión de condena

La Justicia define si De Vido quedará preso por la Tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel, y se aguarda que la Corte Suprema se pronuncia sobre el fallo. Se define si esa espera será en libertad o tras las rejas.

El Tribunal Oral Federal 4 definirá en los próximos días la suerte del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, que podría ir preso ahora o seguir libre hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre su condena de cinco años y ocho meses de prisión por la Tragedia de Once. El TOF 4 pidió opinión a la Fiscalía y a las querellas del caso, para que opinen sobre un pedido de la defensa del es funcionario y luego tomará una decisión. Sucede que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esta semana un recurso extraordinario por el cual De Vido pretendía llegar a la Corte Suprema para que revise su condena, y si bien le queda a la defensa la chance de ir en queja, este último trámite no tiene efecto suspensivo. Tenés que leer Confirmaron la condena a Julio de Vido por la tragedia de Once No obstante, recientemente la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal estableció que una condena está firme cuando falla la Corte, con lo cual todo hace suponer que no quedará detenido hasta ese momento. Pero entre los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico hay un debate interno sobre si detienen a De Vido ahora o tienen en cuenta los cambios introducidos por esa Comisión y aguardan que falle la Corte. Según pudo saber NA, algunos de los miembros del Tribunal Oral Federal 4 tienen el criterio de imponer detención cuando, como en el caso en cuestión, la Casación rechaza el recurso extraordinario. Por lo pronto, hasta el próximo miércoles las querellas, conformadas por familiares de víctimas de la tragedia, y el fiscal Juan García Elorrio deberán expedirse sobre dicha cuestión, que tendrá impacto en la decisión del arresto. Tenés que leer De Vido, ante los dichos del presidente: "Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández" La defensa de De Vido a cargo de Maximiliano Rusconi presentó un escrito en el que prevé una decisión que podría ser la detención, y remarcó que se tenga en cuenta "la operatividad" que ha cobrado el artículo 375 del Código Procesal Penal sobre que recién queda firme la condena -y el cumplimiento de la misma-, cuando falla la Corte. Los abogados del ex ministro invocaron una gran cantidad de antecedentes para evitar que De Vido sea detenido ahora, teniendo en cuenta las reformas introducidas por esa Comisión que no tiene muchos antecedentes de aplicación por parte de la Justicia, por lo reciente de su sanción. Después de recibir las opiniones de la fiscalía y la querella, y tras pasar Semana Santa, el Tribunal 4 definirá si De Vido vuelve o no a la cárcel por su condena de administración fraudulenta en la tragedia ferroviaria de Once. Con información de NA