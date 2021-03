https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 18:55

18:47

Dispuso que el Ejecutivo advierta que estas plataformas no pueden operar en la capital. Y que los únicos subsistemas de transporte de individual de personas son taxis y remises.

Se sancionó una resolución El Concejo santafesino insistió en la "ilegalidad" de las apps de viajes Dispuso que el Ejecutivo advierta que estas plataformas no pueden operar en la capital. Y que los únicos subsistemas de transporte de individual de personas son taxis y remises. Dispuso que el Ejecutivo advierta que estas plataformas no pueden operar en la capital. Y que los únicos subsistemas de transporte de individual de personas son taxis y remises.

Como había adelantado El Litoral días atrás, el desembarco publicitario en redes sociales y en vía pública de plataformas de viajes personalizados como Uber o Maxim volvió a la agenda legislativa local. El Concejo sancionó una resolución en la cual dispuso que el Ejecutivo, a través del área correspondiente, advierta e informe a los medios de comunicación y a la ciudadanía “sobre la ilegalidad de la actividad promocionada por Uber” dentro del ejido urbano de esta capital.

Además, encomendó a la Subsecretaría de Transporte a que informe a la comunidad que la empresa Uber “no se encuentra encuadrada en la normativa local vigente de sistemas de transportes públicos”.

Quien impulsó la norma fue Carlos Suárez. En el recinto, explicó su postura: “Los subsistemas de transporte de personas únicamente habilitados en la ciudad son sólo taxis y remises. Por lo cual, cualquiera que esté por afuera de éstos no puede operar. Será en este caso una ilegalidad, pues no es una actividad reglada, no hay normativa”, subrayó.

“Estas empresas megainternacionales quieren imponerse por la fuerza -enfatizó-. Y el nuevo capítulo fue una llegada muy fuerte de la publicidad, tanto de Uber como de Maxim (incluso Cabify)”, añadió Suárez. Celebró que el municipio “haya tomado nota de la situación y que continúe con los controles”.