Armas Belavi: "Tenemos una Ley de Aborto para matar pero no hay políticas de Estado serias para proteger la vida"

Hace unos días se realizó una movida solidaria en el Parque de la Locomotora para celebrar el Día del Niño por Nacer. La diputada Natalia Armas Belavi, del Bloque Vida y Familia, participó del evento y sostuvo que pese a la existencia de una Ley de Aborto siempre se festejará el 25 de Marzo porque hay vida desde la concepción.

El 25 de marzo se conmemoró el Día del Niño por Nacer. Esta fecha fue declarada el 7 de diciembre del año 1998, por iniciativa del entonces presidente Carlos Saúl Menen, a través del decreto número 1406/98. Fue luego de un encuentro con el papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano.

En nuestra ciudad, la fecha no pasó inadvertida. En la Costanera Oeste, a la altura del Parque de la Locomotora, se realizó una movida solidaria con la finalidad de recolectar pañales, algodón, oleo calcáreo, aceite para bebés, gasas, alcohol fino, agua oxigenada, colonia para bebés, desodorantes para mamás, jabón de tocador, apósitos post parto y apósitos mamarios a beneficio de Gravida y la Fundación Regazo, organizaciones a favor de las dos vidas.

A la movida, denominada Una mano a quienes cuidan la vida, adhirió la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi, del Bloque Vida y Familia. Ello, explicó, porque más allá de ser una fecha que figura en el calendario cívico “es un día de fiesta para quienes defendemos la vida desde la concepción”. “Más allá de la Ley de Aborto que salió a fines del año pasado, vamos a seguir festejando el Día del Niño por Nacer, vamos a continuar celebrando la vida de cada niño que está en vientre de la mamá”, dijo la legisladora provincial.

-Un Decreto Nacional es el que declara al 25 de marzo como "Día del Niño por Nacer". Pero sin embargo tenemos una Ley que legalizó el aborto. Es más, ese mismo decreto dice que "el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana". ¿No es contradictorio?

-Si. Por supuesto que es contradictoria la Ley del Aborto, porque desde el momento de la concepción, lo dice la ciencia y lo estudie yo como médica, hay un nuevo ser humano, una nueva vida. Tener una norma, donde se atente contra la vida de una persona y se permita matar un ser inocente siempre va a ser contradictorio. Es inconstitucional. Y más teniendo como argentinos un Decreto Nacional, presidencial, donde reconocemos el día del niño por nacer.

-¿Qué le diría a una mujer que no quiere tener a ese hijo?



-A la mamá que por distintos motivos pueda pensar que no es el momento oportuno para tener ese hijo le diría que muchas veces en la vida se nos van presentando problemas o situaciones inesperadas, como puede ser la pérdida del trabajo, pero la clave está en apoyarse en gente que esté dispuesta a ayudarnos. Nada se compara con la alegría de tener nuestros hijos en brazos y la felicidad que produce eso.

Como médica puedo asegurar que las madres a las que acompañé en el hospital y centros de salud, con embarazos que no fueron buscados o deseados en ese momento, después cuando han nacido sus niños se han sentido felices de tenerlos con ellas.

>> 11 mujeres en conflicto con su embarazo desistieron de abortar en lo que va del año luego de recibir contención por parte de Grávida.



-¿Faltan en Santa Fe políticas de Estado a favor de las dos vidas?



-Totalmente. Tenemos una Ley de Aborto que te ayuda a matar pero cuando alguien quiere seguir con su embarazo no tenemos políticas públicas reales que acompañen a esas mujeres. Se había presentado hace unos años en la Legislatura un proyecto de acompañamiento a la mujer vulnerable, en conflicto con su embarazo, que no prosperó. Lo volvimos a ingresar nosotros desde el Bloque Vida y Familia, y todavía no ha tenido tratamiento.

Lo más triste es que es muy probable que, con una legislatura encabezada como está hoy, no logremos que salga. Pero siempre vamos a estar pidiéndole al Estado políticas serias que ayuden a mujeres que quieran seguir con su embarazo. Una ayuda real por parte del Estado, no solo de organizaciones no gubernamentales como Grávida y Fundación Regazo.

Además, la adopción es una opción sobre todo habiendo tantas familias anotadas en el Ruaga y pocos chicos en condiciones de adoptabilidad. Hay muchas personas deseosas de hacerse cargo de la crianza de esos bebés cuyos progenitores no desean. Al respecto hemos presentado proyectos para que se modifique la Ley de Adopción, de manera tal que sea fácil y mucho más ágil siempre pensando en el bienestar del niño.

Para terminar quiero decir que en todos los casos en los que Grávida acompañó, con la intención de que esas mujeres sigan con su embarazo para luego dar al niño en adopción, ninguna quiso darlo. Todas decidieron quedarse con su hijo. Esto demuestra lo que yo decía antes, de que con un niño en brazos ningún problema supera esa felicidad de tenerlo con vos.