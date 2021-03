https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Era el que más "cerraba"... Cetto no está convencido y rechazó el ofrecimiento para ser el manager

El viernes por la tarde, Mauro Cetto se comunicó con la dirigencia de Unión, agradeció el ofrecimiento que se le hizo para suplantar a Martín Zuccarelli en el cargo de secretario deportivo y rechazó la posibilidad de llegar a Unión.

El ex manager de Rosario Central, que había asumido esa función luego de abandonar el fútbol en la entidad canalla, en julio de 2017, se mantuvo en ese cargo hasta marzo de 2019.

En agosto del año pasado, había declarado que "me encantaría trabajar en San Lorenzo", confesó el ex defensor central que integró el equipo campeón de la Libertadores con la camiseta azulgrana en 2014.. "Si en algún momento se da la posibilidad me encantaría. Cada vez que vuelvo me siento en mi casa, veo gente que le tengo mucho cariño. El hincha me trata muy bien, más allá que no fui un destacado siento el cariño de todos. Volver a San Lorenzo me da mucho gusto y si se da para trabajar me encantaría", agregó.

Cetto recibió el ofrecimiento de Unión, pidió tiempo para pensar y viajó a Europa. Era el hombre que había "convencido" al presidente Spahn. A los 38 años, prácticamente no había tenido tiempo de prepararse para esa función, porque pasó de jugador a manager en Rosario Central, cuando se produjo el alejamiento del Chacho Coudet como entrenador del plantel profesional.

"Vamos a barajar y dar de nuevo, por el momento no hay nadie que nos convenza", señaló este domingo una fuente consultada por El Litoral, quien también agregó que recibieron el llamado de agradecimiento de parte de Cetto por la propuesta, pero que la rechazaba.

Habrá que ver si el perfil es el buscado con Cetto, en cuanto a juventud y no necesariamente con el rótulo de ser alguien con historia dentro de la institución. Esta es una situación que provoca discusión en el mundo Unión, pues muchos creen que habría que darle la oportunidad a alguien que tenga un conocimiento del club.

Se recuerda que este cargo de secretario deportivo fue adoptado en su momento cuando Spahn asumió y contrató a Nery Pumpido, quien estuvo un año. Después pasó un tiempo y en 2017 se decidió ofrecerle el cargo a Martín Zuccarelli, no sin antes conversar con Luciano Zavagno, que por ese entonces estaba trabajando en el Chelsea. Ahora también hubo una charla con Zavagno, pero su trabajo como "scouting" en Manchester City le crea una incompatibilidad para asumir ese cargo en Unión. "Lucho", al igual que Raúl Armando, estuvieron el viernes en el 15 de Abril observando el partido con Sarmiento.