Domingo 28.03.2021 - Última actualización - 17:22

17:20

Entretelones de la política provincial Leales

El bloque Lealtad del Senado santafesino fue creado cuando terminaba diciembre del año pasado, con cuatro senadores que dejaron la bancada Juan Domingo Perón que supo reunir a todos los justicialistas en la Cámara alta. Curiosamente, la diáspora comenzó poco después del triunfo electoral del peronismo y estalló con la discusión de los fueros de su presidente, Armando Traferri.

Esta semana, el cuarteto (que espera alguna señal de la Casa Gris para incrementar su número, tal vez a seis) recibió por fin un lugar para mantener sus reuniones en la Legislatura.

No pocos momentos confusos se han vivido en las sesiones del actual período extraordinario por no contar con esas mínimas comodidades, ya que –según se dijo en las bancas- en ocasiones no hubo manera de mantener reuniones posteriores a las de los jefes de los bloques, donde los distintos sectores políticos se informan mutuamente de los proyectos y posiciones a llevar al recinto. En Lealtad forman filas los justicialistas con línea directa con el gobernador Omar Perotti y es de su estrecha confianza su presidente: Alcides Calvo (Castellanos). Marcelo Lewandowski (Rosario), Ricardo Kaufmann (Garay) y Marcos Castelló (La Capital) también conforman la bancada.