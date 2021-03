https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.03.2021 - Última actualización - 2:56

2:55

En una carta entregada al gobernador, desde Padres Organizados pidieron el acompañamiento del Estado para "las escuelas públicas, que son las que más dificultades tienen para acceder a la presencialidad".

De Padres Organizados Reclamo por una presencialidad plena En una carta entregada al gobernador, desde Padres Organizados pidieron el acompañamiento del Estado para "las escuelas públicas, que son las que más dificultades tienen para acceder a la presencialidad". En una carta entregada al gobernador, desde Padres Organizados pidieron el acompañamiento del Estado para "las escuelas públicas, que son las que más dificultades tienen para acceder a la presencialidad".

El colectivo Padres Organizados Santa Fe se manifestó durante el mediodía de este martes en Plaza 25 de Mayo para reclamar al gobierno provincial que habilite presencialidad plena y jornadas escolares con carga horaria completa en las escuelas santafesinas.

A dos semanas de comenzadas las clases presenciales bajo la modalidad de alternancia, consideraron que siguen existiendo problemáticas sin resolver, motivo por el cual entregaron una carta abierta -ya que consideran que es un tema que compete a toda la comunidad educativa- dirigida al gobernador Omar Perotti, donde pidieron la "elaboración de protocolos coherentes y funcionales" de actuación.

"Consideramos de extrema urgencia que desde el ministerio de Educación se revise la aplicación innecesaria de la bimodalidad, y que esta sea considerada como excepción y la presencialidad como regla. Que como los establece el Consejo Federal de Educación, no exista la reducción horaria, ya que no existe ningún motivo para sostenerla", expresaron en el escrito.

Además, expresaron que "la implementación de "burbujas" de hasta 15 alumnos se aplica de manera desorganizada e ineficiente basándose en una normativa que ya perdió efecto, pero los directivos la siguen usando por confusión en la información, ya que en muchos casos el espacio físico permite la presencialidad de más alumnos".

En el documento enviado al gobernador Perotti, el colectivo de progenitores enfatizó que "son las escuelas públicas las que más dificultades tienen para acceder a la presencialidad 100% y necesitan acompañamiento del Estado para lograrlo. La desigualdad que venimos arrastrando se ha vuelto injusta e inaceptable".

Pedido a Jatón por los jardines

En tanto, en otra nota enviada al intendente de la capital provincial Emilio Jatón, desde Padres Organizados Santa Fe pidieron que los jardines municipales inicien en todas las salas, con horario completo y presencialidad 100%.

En ese sentido, cuestionaron la habilitación de la Municipalidad a eventos masivos durante los últimos días, ya que "notamos que se desarrollan con protocolos muy diferentes a los que regulan el funcionamiento de las escuelas y que, como padres, debemos hacer cumplir a nuestros hijos en perjuicio de su salud física y emocional".

Por último, plantearon la disyuntiva de "por qué los jardines municipales no funcionan con normalidad; por qué solo funcionan con alumnos del año pasado en salas de 2 y 3 años, sólo 3 veces por semana y durante 1 hora y media; por qué no funcionan las otras salas y no se incorporan alumnos nuevos, y por qué no tienen presencialidad 100 %".