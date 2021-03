https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se concentra, cada jugador llega solo y habrá viandas

El plan anti-Covid del "Barba" en Colón

Más allá del negativo del "Pulga" Rodríguez, Colón extrema las medidas: no habrá concentración y los futbolistas deberán estar dos horas antes el domingo en el Brigadier. Para los que están solos, sin familia, habrá viandas especiales.

Por Dario Pignata SEGUIR Más allá del alivio en el Mundo Colón por el resultado negativo del testeo de Covid realizado a Luis Miguel Rodríguez, por lo que el "Pulga" está bien y ya se sumó con normalidad al doble turno de hoy junto a sus compañeros, el entrenador jefe del plantel ratificó un paquete de medidas que se cumplirán al pie de la letra de cara al juego de este domingo contra Argentinos Juniors en el Cementerio de los Elefantes. Siempre detallista y atento con el tema contagios, el propio Eduardo Domínguez validó algunas medidas que ya se implementaron en el anterior partido de local contra Rosario Central. - 1) Ante el menor síntoma (aunque sea uno solo) y a la espera del hisopado, el jugador que avisa es enviado a entrenar en otro campo de juego en soledad. Ejemplo: el "Pulga", quien avisó que le dolía la garganta, que se sumó recién hoy con el hisopado negativo que se conoció en las últimas horas. - 2) De cara al juego con Argentinos Juniors de este domingo a las 16.15, no habrá concentración previa y cada jugador dormirá en su respectivo domicilio. - 3) Los jugadores de Colón deberán llegar con dos horas de antelación, directamente en sus coches, al estadio Brigadier López. Un dato: para el partido con Central, casi todos llegaron tres horas antes a la cancha. - 4) Para los jugadores solteros o los que, por distintas cuestiones están solos en Santa Fe, el club tiene contemplado un sistema de viandas con alimentación específica para la cena del sábado y el almuerzo del domingo, previo al juego con los "Bichitos Colorados" de La Paternal. - 5) Todo este paquete de medidas propias, volviendo a la fase anterior, será acompañado de lo habitual: distanciamiento, alcohol en gel, tapabocas, toma permanente de temperatura y cuidados sociales. Además, los hisopados obligatorias de la Liga. Tenés que leer Covid-19: El Pulga Rodríguez dio negativo A estos puntos de cuidados sanitarios para gambetear el Covid que se activarán de local antes de jugar el domingo con Argentinos Juniors, es posible que Colón modifique algunas costumbres para los partidos de visitante de ahora en más, considerando que el próximo juego fuera de Santa Fe será más que especial: el domingo 11 de abril, el puntero visitará al River Plate de Marcelo Gallardo en el Monumental de Núñez. Colón, que viaja religiosamente en dos micros a Capital Federal desde que está la pandemia, podría realizar un cambio de hotel para el partido con River. En el hotel que hizo de búnker para Colón hasta ahora comenzaron a parar otras delegaciones deportivas, algo que empezó a encender algunas alarmas en algunos colaboradores del cuerpo técnico del "Barba". Por ahora, no es una decisión que ya esté tomada en Colón, la de cambiar de hotel en Capital Federal. Más allá de las cábalas que gobiernan desde siempre en el fútbol argentino ("por las dudas, no toquemos nada y hagamos todo igual como hasta ahora que estamos punteros"), el cambio de hotel genera discusiones de fortalezas y debilidades pensando en visitar a River el domingo 11 de abril. Tenés que leer "Soy cauto, porque los sueños se pueden derrumbar de un día para el otro", dijo Domínguez Uno de los interrogantes, a la hora de plantear alguna modificación, es variar de lugar donde dormir y el correspondiente cambio de cocina. La alimentación, por ejemplo, fue una de las claves hasta aquí. Lo que sí está claro es que cualquier cosa que toque o modifique el "Barba" va de la mano con su propio plan para gambetear el Covid en Colón. Cambio de juez: "Nosotros no pedimos nada" En las últimas horas, argumentando "cuestiones de logística", la Liga decidió cambiar las designaciones de los árbitros en dos partidos. Como se recordará, para Colón-Argentinos Juniors salió designado Andrés Merlos. Si bien es un juez que "no cae simpático" en los últimos tiempos por el lado del Barrio Centenario (el recuerdo de ese penal cobrado en contra sobre la hora en el Gasómetro ante San Lorenzo), tampoco hay grandes escándalos con Merlos. Sin embargo, luego de la designación de los árbitros para la octava fecha de la Copa Liga Profesional en el arranque de la semana, este martes la AFA dio a conocer cambios de jueces en los encuentros de Newell´s-Huracán y Colón-Argentinos. Después de un año y medio, Fernando Espinoza era el encargado para impartir justicia en la visita a Rosario del Globo, que no tiene un buen recuerdo suyo desde aquella victoria 2-0 en el clásico frente a San Lorenzo en el que denunció presencia dirigencial en el entretiempo. Sin embargo, de un momento a otro, las autoridades decidieron hacer una rotación con Andrés Merlos, quien iba a dirigir al Sabalero y al Bicho en Santa Fe. De esta manera, Merlos vigilará las acciones entre Newell´s y Huracán, el domingo a las 14, y, por su parte, Espinoza hará lo propio con Colón y Argentinos, el mismo día a partir de las 16.15. "Nosotros no pedimos nada para sacar a Merlos", aseguraron desde Colón. Todos los caminos conducen que la "queja" la puso Huracán porque le tocaba Espinoza. Y por eso el cambio. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

