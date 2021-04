https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.04.2021

Perotti anunció sumarios administrativos Irregularidades en Cultura: Llonch ofreció su renuncia, tras vacunación a empleados

La aplicación de vacunas contra el coronavirus a empleados del ministerio de Cultura de Santa Fe generó polémica en la provincia, tras lo cual el ministro Jorge Llonch, debió salir a dar explicaciones. Al conocerse este viernes que decenas de trabajadores de su cartera ya recibieron al menos una dosis, ofreció su renuncia. El gobernador Omar Perotti decidió abrir sumarios administrativos para investigar si existieron inoculaciones irregulares por fuera de los grupos prioritarios.

"No me saco la responsabilidad", reconoció Llonch sobre el "doble error", y explicó que se trató de un "entrecruzamiento de ex empleados de un Ministerio que quedaron en el otro", por lo que algunos empleados de parte permanente de Cultura recibieron la citación para aplicarse la vacuna.

"El ministerio de Cultura años atrás era parte del organismo de Educación: era una Secretaría. A mi cargo tengo a más de 3 mil docentes que fueron vacunados como corresponde, y también tengo a docentes que dan clases en museos y centros culturales, que también fueron vacunados", explicó el funcionario provincial. Y agregó: "Ni el gobernador, ni sus ministros, ni el gabinete provincial fueron vacunados en Santa Fe. Vamos a ser posiblemente los últimos en vacunarnos. Y así debe ser".

Al respecto de su dimisión, Llonch expresó: "Más que presentar la renuncia, es ponerme a disposición. También quiero ser parte de los sumarios administrativos que van a ser iniciados. No me quiero desentender del tema", señaló el ministro de Cultura de Santa Fe.

Investigarán en Educación

El cronograma de vacunación establecido por la provincia abarca -además de los "grupos vulnerables"- a los trabajadores de la salud y del ámbito educativo como parte de las actividades consideradas esenciales. Tras conocerse las inoculaciones anómalas en empleados de Cultura de la delegación de Rosario, el Ejecutivo provincial decidió investigar irregularidades en la confección de registros y determinar eventuales responsabilidades.

El gobernador Perotti señaló que abrirán sumarios administrativos a funcionarios de Recursos Humanos y de Administración del ministerio de Educación para esclarecer la situación, ya que desde allí se suministraron los listados de docentes, no docentes y asistentes escolares al ministerio de Salud para que sea cruzado con los datos obrantes en su circuito de información.

"No vamos a tolerar ningún error. Hay un objetivo claro y nadie puede salirse del mismo que es la vacunación ordenada por prioridades. Los responsables de una acción en contra de los mismos, deberán afrontar las sanciones que le correspondan", indicó Perotti.

En tanto, voceros de gobernación explicaron que "existen docentes de educación artística que están vinculados al ministerio de Cultura, y que por su función de docencia en las aulas y en proximidad con los alumnos le corresponde estar vacunados", pero aclaró que "quien no tiene horas cátedra, no puede ni debe estar en el listado enviado por funcionarios del Ministerio de Educación".

En ese sentido, Perotti ratificó que "no hay espacio para cometer errores o negligencias de ningún tipo, desde ningún ministerio, en medio del más trascendente proceso de vacunación masiva que viene realizando nuestro país y que en la provincia, tiene un desarrollo sin inconvenientes y así continuará".

Por su parte, Llonch remarcó que se deben "depurar las listas" de empleados para corregir ese problema que afecta ambas carteras. "Quiero aclarar que el Ministerio de Cultura nunca confeccionó listas, porque las hacen los ministerios que sí tienen la necesidad y la obligación de vacunarse, que son Salud, Seguridad y Educación. Nosotros nunca mandamos listas, pero en este cruzamiento de datos puede haber un error", concluyó el funcionario.